Çin’de tanıtılan Xiaomi Smart Band 8 Pro, şimdi küresel bir sürümle kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Beklenen küresel lansmanın Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) gerçekleşeceği düşünülüyor, bu da Xiaomi Smart Band 8 Pro’nun dünya genelindeki kullanıcılarla buluşma zamanının yaklaştığını gösteriyor.

Fitness takipçisi, özellikle spor ve sağlık tutkunları tarafından tercih edilen Xiaomi Smart Band serisinin en yeni üyesi, akıllı saat benzeri tasarımı ve kullanıcıların aşina olduğu özellikleriyle dikkat çekiyor. Güvenilir bir tahminci olan Sudhanshu Ambhore’un Appuals aracılığıyla paylaştığı bilgilere göre, Xiaomi Smart Band 8 Pro’nun Avrupa’daki resmi fiyatı 89 Euro olacak. Ancak bu fiyat, promosyonlara ve yerel vergilere bağlı olarak perakendeciler tarafından 69 Euro’ya kadar düşebilir.

Önceki model Band 7 Pro’nun 99 Euro’ya satıldığı göz önüne alındığında, Band 8 Pro’nun daha düşük bir fiyatla tüketicilere sunulacak olması olumlu bir haber olarak değerlendirilebilir. Bu durum, kullanıcıların daha uygun bir fiyatla daha gelişmiş özelliklere sahip bir akıllı bilekliğe sahip olabilecekleri anlamına geliyor.

Xiaomi Smart Band 8 Pro, 1,74 inç boyutundaki AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. 60Hz yenileme hızı ve 600 nit maksimum parlaklık sunan bu ekran, kullanıcılara net ve canlı bir görsel deneyim sağlıyor. Ayrıca, 5 metreye kadar suya dayanıklılık özelliğiyle kullanıcıları spor aktiviteleri sırasında da destekliyor.

Sağlık ve fitness odaklı özellikleriyle Band 8 Pro, kalp atış hızı izleme, SpO2 sensörü, uyku takibi, adet döngüsü monitörü ve stres seviyesi takibi gibi bir dizi özelliğe sahiptir. Ayrıca, 150’den fazla spor modunu destekleyen bu akıllı bileklik, bedensel duyularla ilgili verileri boks sırasında takip etmek için özel bir sensöre sahip.

İlginizi Çekebilir: Redmi Watch 4 Türkiye’de!

GNSS çipi ile beşten fazla uydu sistemini destekleyen Band 8 Pro, rotayı doğru bir şekilde izleme yeteneği sunuyor. Ayrıca, yerleşik bir ses asistanına sahip ve diğer Xiaomi akıllı cihazlarını kontrol etmek için kullanılabilir.

Kamera, müzik kontrolü, el feneri gibi pratik özelliklere ek olarak Band 8 Pro, hava durumu güncellemelerini ve bildirimleri kullanıcılara gösteriyor. 297mAh bataryası sayesinde tam şarjla 14 güne kadar kullanım süresi sunan bu akıllı bileklik, kullanıcılarına uzun ömürlü bir pil deneyimi vaat ediyor.