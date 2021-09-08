Xiaomi, Saf Mod ile APK Yüklenmesini Engelleyecek

Xiaomi’nin kendi özel düzenlenmiş Android’i MIUI, yakında resmi Google Play Store dışında herhangi bir yerden uygulamaların yüklenmesini engelleyen yeni bir mod sunacak. Bu modun adı “Pure Mod” (Saf Mod) olacak. Potansiyel olarak kötü amaçlı uygulamaların telefona yanlışlıkla erişmesini engelleyerek Xiaomi cihaz güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

‘Saf Mod’ Tamamen İsteğe Bağlıdır!

Xiaomi, “Saf Modu”u etkinleştirmeyi tamamen kullanıcıya bırakacak. Çünkü istedikleri zaman açıp kapatma seçeneğine sahip olacaklar. Saf Mod, MIUI kullanıcılarını sınırlamak yerine, yalnızca ona öncelik verenler için güvenliği artırmak için ekstra bir koruma olarak geliştiriliyor gibi görünüyor.

Apple, kendi App Store’larının dışındaki herhangi bir yerden uygulamaların yüklenmesini her zaman yasaklamış olsa da, Google’ın Android’i bu konuda her zaman daha hoşgörülü olmuştur. Android kullanıcıları, hangi mobil internet tarayıcısını kullanıyorlarsa kullansınlar, boş zamanlarında özel APK’ları indirme olanağından hiçbir zaman mahrum bırakılmamıştır.

Ekstra Bir Güvenlik Önlemi

Android’de APK yüklemek özgürlük gibi görünse de çoğu kişi için IOS’u tercih etmemesinin sebeplerinden birisidir. Ancak bu güvenlik önlemi sayesinde APK içine gizlenmiş olan kötü amaçlı yazılımlar dosyanın yüklenmesi ile telefona bulaşır.

Ayrıca, Google Play Store’de yayınlanan uygulamaların tümü doğrulanmış ve tamamen güvenli oldukları garanti edilmiştir. Tabi kesin gibi gözükse de bazen Google tarafından aralarından sıyrılıp güvenli olmayan uygulamalarda karışabiliyor.

Xiaomi, Saf Mod’un beta sürümüyle ilgili duyuruda, Xiaomi cihazlarına günlük olarak indirilen tüm APK’ların %40’ının herhangi bir güvenlik taramasından geçmediğini söylüyor. Xiaomi, bunların %10’unun “Xiaomi’nin güvenlik denetimleri tarafından riskli uygulamalar olarak tanımlandığını” beyan ediyor.

Xiaomi’nin MIU’yu geliştirdiği yıllar boyunca, şirket çok çalıştı ve kendi özel temalarına ve özelliklerine sahip olarak kendisini stok Android ve diğer dış görünümlerden ayırmada oldukça başarılı oldu. Saf Mod, bu özelliklerden yalnızca biri olacak ve muhtemelen güvenlik bilincine sahip birçok Xiaomi kullanıcısı için kullanılabilir güzel bir özellik olacak.

Xiaomi, Saf Modu İlk Önce Çin’de Piyasaya Sürülecek, Global Lansman Tarihi Bilinmiyor

Yeni Saf Mod özelliği, geliştiriciler tarafından hala geliştirilme aşamasında olduğu için ilk olarak belirli bir Çinli kullanıcı grubuna sunulacak. Çin’e özel beta test dönemi dün başladı ve 10 Eylül’e kadar devam edecek ve günlük 1.000 kullanıcıya test güncellemesi sunulacak.

Beta test süresi sona erdiğinde ve Saf Mod tamamen geliştirildiğinde, yeni bir güncellemenin önümüzdeki aylarda yeni özelliğin kullanımını tüm dünyadaki kullanıcılara sunması muhtemeldir. Tabii bu özelliğin sadece Çin’e özel kalma olasılığı da var ancak şu ana kadar Xiaomi tarafından yayınlanan bir bilgi henüz mevcut değil.