Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Saf Mod ile APK Yüklenmesini Engelleyecek
Xiaomi’nin kendi özel düzenlenmiş Android’i MIUI, yakında resmi Google Play Store dışında herhangi bir yerden uygulamaların yüklenmesini engelleyen yeni bir mod sunacak. Bu modun adı “Pure Mod” (Saf Mod) olacak. Potansiyel olarak kötü amaçlı uygulamaların telefona yanlışlıkla erişmesini engelleyerek Xiaomi cihaz güvenliğini artırmayı amaçlıyor.
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‘Saf Mod’ Tamamen İsteğe Bağlıdır!
Xiaomi, “Saf Modu”u etkinleştirmeyi tamamen kullanıcıya bırakacak. Çünkü istedikleri zaman açıp kapatma seçeneğine sahip olacaklar. Saf Mod, MIUI kullanıcılarını sınırlamak yerine, yalnızca ona öncelik verenler için güvenliği artırmak için ekstra bir koruma olarak geliştiriliyor gibi görünüyor.
Apple, kendi App Store’larının dışındaki herhangi bir yerden uygulamaların yüklenmesini her zaman yasaklamış olsa da, Google’ın Android’i bu konuda her zaman daha hoşgörülü olmuştur. Android kullanıcıları, hangi mobil internet tarayıcısını kullanıyorlarsa kullansınlar, boş zamanlarında özel APK’ları indirme olanağından hiçbir zaman mahrum bırakılmamıştır.
Ekstra Bir Güvenlik Önlemi
Android’de APK yüklemek özgürlük gibi görünse de çoğu kişi için IOS’u tercih etmemesinin sebeplerinden birisidir. Ancak bu güvenlik önlemi sayesinde APK içine gizlenmiş olan kötü amaçlı yazılımlar dosyanın yüklenmesi ile telefona bulaşır.
Ayrıca, Google Play Store’de yayınlanan uygulamaların tümü doğrulanmış ve tamamen güvenli oldukları garanti edilmiştir. Tabi kesin gibi gözükse de bazen Google tarafından aralarından sıyrılıp güvenli olmayan uygulamalarda karışabiliyor.
Xiaomi, Saf Mod’un beta sürümüyle ilgili duyuruda, Xiaomi cihazlarına günlük olarak indirilen tüm APK’ların %40’ının herhangi bir güvenlik taramasından geçmediğini söylüyor. Xiaomi, bunların %10’unun “Xiaomi’nin güvenlik denetimleri tarafından riskli uygulamalar olarak tanımlandığını” beyan ediyor.
Xiaomi’nin MIU’yu geliştirdiği yıllar boyunca, şirket çok çalıştı ve kendi özel temalarına ve özelliklerine sahip olarak kendisini stok Android ve diğer dış görünümlerden ayırmada oldukça başarılı oldu. Saf Mod, bu özelliklerden yalnızca biri olacak ve muhtemelen güvenlik bilincine sahip birçok Xiaomi kullanıcısı için kullanılabilir güzel bir özellik olacak.
Xiaomi, Saf Modu İlk Önce Çin’de Piyasaya Sürülecek, Global Lansman Tarihi Bilinmiyor
Yeni Saf Mod özelliği, geliştiriciler tarafından hala geliştirilme aşamasında olduğu için ilk olarak belirli bir Çinli kullanıcı grubuna sunulacak. Çin’e özel beta test dönemi dün başladı ve 10 Eylül’e kadar devam edecek ve günlük 1.000 kullanıcıya test güncellemesi sunulacak.
Beta test süresi sona erdiğinde ve Saf Mod tamamen geliştirildiğinde, yeni bir güncellemenin önümüzdeki aylarda yeni özelliğin kullanımını tüm dünyadaki kullanıcılara sunması muhtemeldir. Tabii bu özelliğin sadece Çin’e özel kalma olasılığı da var ancak şu ana kadar Xiaomi tarafından yayınlanan bir bilgi henüz mevcut değil.
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Akıllı Telefonlar
576MP Çözünürlüklü Akıllı Telefon Kameraları Yolda!
Ürettikleri akıllı telefonları pazarlarken markaların en çok öne çıkardığı şeylerden biri olan kamera çözünürlüğü, gerçekten de bir akıllı telefonu satın alacak kullanıcılar tarafından en çok dikkat edilen özelliklerden biri. Bunun farkında olan Samsung, zaten uzun zamandır yüksek çözünürlüklü lensler geliştirmek için çabalıyordu. Samsung’un ilerleyen zamanlardaki hedefi de, 576MP çözünürlüklü bir lens sunabilmek yönünde. Bu sensör için beklenen çıkış tarihiyse 2025.
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Megapiksel çılgınlığı devam edecek gibi görünüyor
Daha yüksek megapiksel değeri, fotoğraf içinde daha çok detayın muhafaza edilebilmesi anlamına gelse de; bu durum daha yüksek megapikselli bir kamerayla daha kaliteli bir fotoğraf çekeceğiniz anlamına gelmiyor. Tabi yine de megapiksel ve fotoğraf kalitesi arasında bir korelasyon olduğu bilinen bir gerçek. Ama yine de 576MP gibi yüksek çözünürlüklere ihtiyacımız olup olmadığı hala merak konusu. Neredeyse bir apartman boyutunda bir baskı almayacaksanız bu kadar yüksek çözünürlük de önemini yitirebiliyor. Samsung’un üzerinde çalıştığını belirttiği yeni sensör de, eğer gerçekten 576MP değerini karşılayabilirse, yine de akıllı telefon piyasasında ciddi bir sansasyon yaratabilir. Şirketin bu sensör üzerinde çalıştığını belirtmesi bile, şuanda kullanıcılar arasında ciddi bir heyecan yaratmış durumda.
Eğer Samsung gerçekten de başarılı bir 576MP çözünürlüklü kamera piyasaya sunabilirse, bu değer insan gözünden bile daha yüksek bir değer olacağı için ortaya çıkacak fotoğraflar büyük merak konusu haline geliyor. Samsung’un duyurduğu bu AR&GE çalışmasında ne kadar başarılı olabileceğiyse merak konusu. Fakat Samsung tarafında ortaya başarılı bir sonuç konulabilirse, şirketin itibarına büyük katkıda bulunacağı kesin. Amiral gemisi düzeyinde bile bu sensördeki çözünürlükle yarışabilecek başka modellerin piyasada yer alma ihtimaliyse şimdilik oldukça düşük bir ihtimal olarak gözüküyor.
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Akıllı Telefonlar
LG Chem, Katlanabilir Ekran Malzemesi Geliştiriyor
LG akıllı telefon piyasasından çekilmiş olsa da, diğer LG departmanları hala güçlü bir performans sergiliyor. Bugün LG Chem, ekran panelinin cam kadar güçlü görünmesini sağlayan ancak aynı zamanda plastik gibi esnekliğe sahip yeni bir katlanabilir ekran kaplama malzemesi geliştirdiğini açıkladı.
Yeni LG Katlanabilir Ekran Kaplama Malzemesinin Avantajları
En büyük avantajından başlamak gerekirse kırışıklıkları etkili bir şekilde azaltmasıdır. Katlama sorunları nedeniyle Samsung ve Huawei‘nin katlanır ekran modelleri tüketiciler tarafından eleştirildi. Bu nedenle, yeni malzemenin çok belirgin kırışıklıklardan kaçınması gerektiğini düşünüyoruz.
LG’nin yeni katlama teknolojisi içe ve dışa doğru katlanabilir yani çok yönlüdür. LG Chem, bu yeni ekran kaplamasının plastik bileşenler içermediğini söyledi. Bu, mevcut cep telefonu üreticilerinin artık büyük tasarım değişikliklerine gerek kalmadan katlanabilir ekranlarını yeni malzemelerle değiştirebilecekleri anlamına geliyor.
LG Chem, panele Real Folding Window (Gerçek Katlanır Pencere) adını verdi. Üreticiler bu kaplama malzemesini şeffaf bir PET film (termoplastik polimer reçinesi) olarak kullanacaklar. Üreticilerin, kartın her iki tarafına yalnızca birkaç mikrometre yeni malzeme eklemesi gerekir. Ekran fabrikası, plastiğe benzer ısıya dayanıklı bir panel üretebilir ve böylece daha iyi dayanıklılık elde edebilir.
Katlanır Ekran Çözümleri Pazarı
Cam ekranlara alternatif olarak renksiz poliimid (CPI) filmler kullanılmıştır. Ancak bu malzeme çizilmelere ve katlandıklarında kırışmalara eğilimlidir. Ayrıca, cam ekranlara kıyasla yeterince şeffaf değiller.
Buna karşılık, Samsung Display zaten ultra ince camı (UTG) piyasaya sürmüştü. Ayrıca plastik veya silikona göre birçok avantaj sunmakta. UTG çizilmeye karşı dayanıklı ve katlanabilir ve katlandıklarında kırışmalara karşı dayanıklıdır.
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LG Chem, yeni cam sert kaplamanın da çok güvenilir olacağını iddia ediyor. 200.000 katlama testini geçti ve hala dayanıklılığını koruyor. Ancak sorun şu ki, yeni katlanır kaplamanın yakın gelecekte seri üretiminin zor olması. Ancak şirket, 2022 yılına kadar seri üretime geçebileceklerini belirtti.
Gelişmiş malzemelerden sorumlu başkan yardımcısı ve bölüm başkanı Jang Do-gi, Gerçek Katlanır Pencere kaplamalarının, müşterilerin günümüzün katlanabilir ürünlerinde bulduğu sorunları (katlanma izleri ve dayanıklılık) çözme yolunda bir adım olduğunu söyledi. Yeni teknolojiler önce cep telefonlarında, ardından dizüstü bilgisayarlarda ve tabletlerde kullanılacağını belirtti.
Jang Do-gi, “Müşterilerimizden ortak projeler için birçok teklif alıyoruz. Akıllı telefon üreticileriyle ortaklığı güçlendirecek ve katlanabilir teknoloji uygulamalarını artırması beklenen dizüstü ve tablet bilgisayar pazarlarına daha derinden gireceğiz” dedi.
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