Xiaomi Redmi Note 9 kutusundan çıkıyor!

Xiaomi Redmi Note 9 kutu açılışı ile sizlerleyiz. Firmanın yeni ailesinin aslında, daha önce cihazlarının kutu açılışlarını gerçekleştirmiştik. Bugün ise baz modelinin kutusunu açtık ve ilk izlenimlerimizi sizlere aktarmaya çalıştık.

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Xiaomi Redmi Note 9 teknik özellikleri

Cihazımızın ekran boyutu 6.53 inç olarak bizleri karşılıyor. Bu ekran boyutuna aslında aşinayız. Şirketin aynı seri içerisinde bulunan diğer cihazlarıyla birebir. Bize Evofone tarafından gönderilen model her ne kadar 3GB RAM/64 GB ROM’lu versiyon olsa da, 4GB RAM/128 GB ROM’lu versiyon da Türkiye’de satışta bulunuyor. Geçtiğimiz ay MediaTek tarafından lanse edilen Helio G85 yonga setinden gücünü alan Redmi Note 9, Xiaomi’nin iddialarına göre Snapdragon 665’ten çok daha güçlü bir işlemciyi cihaza entegre etmiş.

Xiaomi Redmi Note 9 kamera özellikleri

Kamera kanadında ise Note 9S ile benzer kamera donanımının kullanıldığını görüyoruz. 48 MP’lik f/1.79 odak açıklığı sunan geniş açılı ana kameraya, 8 MP f/2.2 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 makro ve 2 MP f/2.4 derinlik sensörü eşlik ediyor. Toplamda dört adet kameramız bulunuyor.

Türkiye’deki resmi satış fiyatı ve renk seçenekleri

Şu anda Hepsiburada üzerinde satışta olan modelimizin 24.06.2020 tarihi itibarıyla güncel fiyatları, 3GB RAM/64 GB ROM’lu versiyon için beyaz, gri ve yeşil renk seçenekleri için 2,449,90 TL’ye satılıyor. 4GB RAM/128 GB ROM’lu modeli ise yine aynı renk seçenekleri ile 2,629,90 TL’ye online olarak edinebiliyorsunuz.