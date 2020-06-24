Genel
Xiaomi Redmi Note 9 kutusundan çıkıyor!
Xiaomi Redmi Note 9 kutu açılışı ile sizlerleyiz. Firmanın yeni ailesinin aslında, daha önce cihazlarının kutu açılışlarını gerçekleştirmiştik. Bugün ise baz modelinin kutusunu açtık ve ilk izlenimlerimizi sizlere aktarmaya çalıştık.
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Xiaomi Redmi Note 9 teknik özellikleri
Cihazımızın ekran boyutu 6.53 inç olarak bizleri karşılıyor. Bu ekran boyutuna aslında aşinayız. Şirketin aynı seri içerisinde bulunan diğer cihazlarıyla birebir. Bize Evofone tarafından gönderilen model her ne kadar 3GB RAM/64 GB ROM’lu versiyon olsa da, 4GB RAM/128 GB ROM’lu versiyon da Türkiye’de satışta bulunuyor. Geçtiğimiz ay MediaTek tarafından lanse edilen Helio G85 yonga setinden gücünü alan Redmi Note 9, Xiaomi’nin iddialarına göre Snapdragon 665’ten çok daha güçlü bir işlemciyi cihaza entegre etmiş.
Xiaomi Redmi Note 9 kamera özellikleri
Kamera kanadında ise Note 9S ile benzer kamera donanımının kullanıldığını görüyoruz. 48 MP’lik f/1.79 odak açıklığı sunan geniş açılı ana kameraya, 8 MP f/2.2 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 makro ve 2 MP f/2.4 derinlik sensörü eşlik ediyor. Toplamda dört adet kameramız bulunuyor.
Türkiye’deki resmi satış fiyatı ve renk seçenekleri
Şu anda Hepsiburada üzerinde satışta olan modelimizin 24.06.2020 tarihi itibarıyla güncel fiyatları, 3GB RAM/64 GB ROM’lu versiyon için beyaz, gri ve yeşil renk seçenekleri için 2,449,90 TL’ye satılıyor. 4GB RAM/128 GB ROM’lu modeli ise yine aynı renk seçenekleri ile 2,629,90 TL’ye online olarak edinebiliyorsunuz.
Genel
WhatsApp, Android ve iOS için hareketli çıkartmaları test ediyor
WhatsApp, Android ve iOS platformları içerisinde, beta sürümlerle beraber hareketli çıkartmalar özelliğini test etmeye başladı. Özellik Android için v2.20.194.7 beta ve iOS için v2.20.70.26 beta sürümleriyle birlikte hayatımıza giriş yaptı.
Geçtiğimiz dönemlerde de çıkan haberlere göre, WhatsApp uzun bir süredir hareketli çıkartmalar üzerinde zaten çalışıyordu. Bugün yayınlanan beta sürümlerinde özellik, bir süreliğine kullanılabilir haldeyken bir anda platform üzerinden kaldırıldı. 2019 yılında çıkartmaları hayatımıza dahil eden WhatsApp, görünen o ki çok yakın bir gelecekte tamamen kullanılabilir bir şekilde yeni özelliği kullanıma sunacak.
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Normal çıkartmalarda olduğu gibi, hareketli seçeneği için de firma uygulama üzerinde kendi paketlerini sunacak. Ayrıca üçüncü taraf olarak adlandırılan ek paket eklemeleri de kolayca sağlanabilecek. Şu an için özelliği kullanabilmek adına yukarıda belirttiğimiz beta sürümlerinden birine sahip olmanız gerekiyor. Ek olarak WhatsApp Business sürümünde de hareketli çıkartmaların çalıştığı bildirildi. Şu an için beta sürümler içerisinde yer alan fakat kullanıma kapatılan özelliğin ilerleyen günlerde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.
Şu an için kullanıma kapalı olan Android için v2.20.194.7 beta sürümüne aşağıdaki resme dokunarak ulaşabilirsiniz:
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 3, temmuz ayı içerisinde piyasaya çıkacak!
Asus yeni oyuncu telefonu ROG Phone 3 için geri sayımın sonuna geldi. Firma serinin son ürününü temmuz ayı içerisinde çıkaracağını duyurdu.
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Asus ROG Phone 3 geliyor!
Oyuncu telefonları akıllı telefon dünyasında yerini korumaya devam ediyor. Birçok önemli firmanın yatırımlarını sürdürdüğü bu pazarda yaz mevsimi oldukça hareketli geçecek gibi gözüküyor. Önemli firmalar arasında yer alan Asus, temmuz ayı içerisinde ROG Phone 3 ile kullanıcıları karşılayacak. Firma Weibo üzerinden yaptığı duyuru ile birlikte, yeni nesil oyuncu telefonunu önümüzdeki ay Çin sınırları içerisinde satışa çıkaracağını hayranlarına aktardı. Bir adet de poster paylaşan firma, oyuncu telefon dünyasında yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.
Oyuncu telefonu olduğu için güncel amiral gemisi telefonların yapabildiklerini yapmayı amaçlayan cihaz, bizleri Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ile karşılayacak. 16 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneği ile piyasaya çıkış yapacak. 6.59 inç boyutunda 144 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran ile kullanıcıların karşısına çıkacak cihaz, oldukça ağır olacak. Bunu içerisindeki 6000 mAh bataryaya sahip olmasına borçlu olan cihaz, 30W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Yakın zamanda tasarım detayları da ortaya çıkan cihaz, günümüz amiral gemisi cihazlarına nazaran daha renkli bir tasarıma sahip olacak gibi gözüküyor. Tasarım detaylarının belli olduğu bir video sızdırılan cihaz artık yeni kullanıcılarını bekliyor. 23 Temmuz tarihinde Çin sınırları içerisinde piyasaya çıkacak cihazın dünya genelinde ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor.
Genel
Microsoft, Mixer’i kapatıyor ve Facebook Gaming ile ortaklık kuruyor!
Microsoft, 22 Temmuz’da Mixer hizmetini kapatıyor ve mevcut ortaklıklarını Facebook Gaming’e taşımayı planlıyor. Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan duyuru Mixer ortaklarının ve yayıncılarının bugünden itibaren Facebook Gaming’e geçeceğini raporladı. Ayrıca Microsoft bir ay içinde Mixer’i bir hizmet olarak adlandırmayacak.
Microsoft, Twitch ve Youtube Gaming gibi platformlarla rekabet etmek adına Mixer’i kurmuştu. Twitch ve Youtube Gaming üzerinde Ninja, Shroud gibi yayıncıları da bünyesine katan firma Xcloud’un yaklaşmasıyla birlikte, Facebook ile anlaşma sağlayarak Mixer platformunu tamamen Facebook Gaming’e taşıyacak. Microsoft’un Oyun İşleri Başkanı Phil Spencer, yaptığı röportajda, ” Mixer’in aylık aktif izlenme sayısı bazı büyük platformlarla karşılaştırıldığında oldukça geride kaldı ve platform mücadeleye geriden başladı “ açıklamasıyla Mixer için umudun tükendiğini hatırlattı.
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Ayrıca Phil, Facebook’un sahip olduğu sosyal platform entegresi ile birlikte sorunsuz bir şekilde oyunculara ulaşabildiğini söyledi. Bu da, Mixer’in oyuncular ve izleyiciler arasında ne kadar zor kabul gördüğünü gözler önüne seriyor. 22 Temmuz tarihinde başlayacak olan platform aktarımı, tüm Mixer sitelerinin ve uygulamalarının otomatik olarak Facebook Gaming’e geçiş yapmasıyla son bulacak. Ayrıca Mixer içerisinde bir gelir programına sahip olan yayıncılar artık Facebook üzerinde gelir sağlayabilecek.
Twitch’in her geçen gün büyüdüğü oyun yayın endüstrisi bir bir kan kaybetmeye devam ediyor. Facebook Gaming’in de hem ülkemiz hem de yurtdışında attığı adımlara bakıldığında Twitch, Youtube Gaming ve Facebook Gaming arasındaki savaşın galibi kim olacak merak konusu.