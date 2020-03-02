Xiaomi Redmi Note 9, 12 Mart’ta Hindistan’da tanıtılacak!

Xiaomi Redmi Note 9, 12 Mart 2020 tarihinde Hindistan’da resmen tanıtılacak. Haber, Redmi Hindistan’ın resmi Twitter hesabı tarafından da doğrulandı.

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Markanın yeni orta seviye modeli Redmi Note 9, Hindistan’da yapılacak lansmanla birlikte duyurulmuş olacak. Xiaomi’nin alt markası olarak yola devam eden Redmi’nin orta seviyede Note 8 ile olan başarısı aşikar. Türkiye ve Dünya’da iyi satış rakamları elde edebildiler.

Firma da buna istinaden Note 9 ve Note 9 Pro’da bu başarıyı sürdürmeyi hedefliyor. Note 8 ailesi geçtiğimiz sene kasım ayında Hindistan’da ilk kez kullanıcıların karşısına çıkarılmıştı. Bu süreçten sonra da Redmi serisinin en alınabilir (bütçe) telefonları haline gelmişlerdi.

Hem Redmi Note 9 hem de Note 9 Pro, ilgi uyandıran özelliklerle birlikte fiyatının 20.000 Rs (Hindistan Rupisi) ile raflarda yerini alması bekleniyor. Bugün ortaya çıkan görsellerde de Redmi Note 9 ailesinde dört kameralı bir arka kamera kullanılacağı gösteriliyor.

Twitter’da Redmi Hindistan hesabı tarafından paylaşılan afişte de görülebilen bu detayda aynı zamanda #ProCamerasMaxPerformance etiketi kullanılmış. Pro serisinde dört kamera kullanılacağı kesinleşmişken baz modelde kaç kameranın aktif bir şekilde bulunacağı henüz belli değil.

Xiaomi Redmi Note 9’da yer alan kamera, kare tasarıma sahip olacak!

Ama bilinen şu ki, kamera tasarımında kare şeklinde bir kullanım tercih edildiği görülüyor. Bu da akıllara Samsung ve Huawei’nin akıllı telefonlarında kullandığı dizayna benziyor. Ayrıca bu akımı başlatan ilk telefonun da üç kamerasıyla iPhone 11 olduğunu unutmayalım.

Kamera kurulumunun yanı sıra; afişte yer alan görselde, yeni Redmi modellerinde daha hızlı ekran tazeleme oranı görmemiz muhtemel. Bunun da 90Hz olarak belirleneceğini tahmin ediyoruz.

Mi.com ve Amazon Hindistan’ın Redmi ailesi için hazırladığı mikrositeler yenilenme sürecine girmişti. Mikrositede yeni nesil Redmi modelleri için özellikle, yeni dizayn, oyun özellikleri, işlemci başlıklarına dikkat çekilmek isteniyor.

Bunların dışında, Xiaomi Hindistan resmi YouTube hesabından da “1 Mart 2020″ tarihiyle yeni bir video yayınladı. “RedmiNoteSeries” etiketli bu yeni videoda Redmi model akıllı telefonların hep ilkleri gerçekleştirdiği vurgulandı. Hazırlanan videonun sonunda da yenilikçi anlayışın devam edeceği belirtildi.

Özetle, orta seviyede de yüksek çözünürlüklü yeni nesil kameralar, yüksek tazeleme oranına sahip ekranlar ve yeni nesil güçlü işlemcileri görmemiz mümkün olacak. Daha ekonomik çözümlerle, her kesimin ulaşabildiği gelişmiş telefonlar piyasaya sürülecek.