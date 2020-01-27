Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi 8A, Geekbench’te Android 10’la görüntülendi!
Xiaomi Redmi 8A, Geekbench’te Android 10 tabanlı MIUI 11 kullanırken görüntülendi. Geçtiğimiz kasım ayında, MIUI 11’i alan cihaz ilk olarak bu yazılıma Android 9.0 tabanlı olarak erişmişti.
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Xiaomi Redmi 8A, geçtiğimiz senenin kasım ayında MIUI 11 sürüm güncellemesine kavuşmuştu. Yükseltmeyle birlikte, arayüzü büyük oranda değişen ve gelişen telefona birçok yeni özellik eklenmişti. Fakat, Android yazılım güncellemesine erişememişti.
Geekbench’te ortaya çıkan verilere göre bu durum değişiyor. Android 10 tabanlı MIUI 11 cihaza geldi.
Liste de gösterilen verilere göre Redmi 8A içerisinde Android 10 yazılımını çalıştırıyor. Beklenen güncellemenin, tam olarak geliş aralığı belirlenmiş durumda değil. Geekbench’teki raporlara göre biraz daha sabırlı olmanız lazım.
Akıllı Telefonlar
Nokia 9.1 PureView rafa kaldırıldı! Nokia 9.2 PureView için çalışmalara başlandı
Söylentilere göre HMD Global, Nokia markalı yeni bir amiral gemisi model üzerinde çalışıyor. Ancak geçen sene Nokia 9 ile gelen başarısızlığın ardından şirket, tarihin tekerrür etmemesi için bu kez daha ciddi adımlar atacak.
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Beşli arka kamera sistemi yolun sonuna geldi
NokiaPowerUser‘ın güvenilir bir kaynaktan aldığı duyumlara göre HMD Global tarafından beklenen Snapdragon 855 işlemcili Nokia 9.1 PureView modeli rafa kaldırıldı. Onun yerine sonraki nesil olarak gelecek Nokia 9.2 PureView modelinin çalışmalarına odaklanıldı.
Nokia 9.2 PureView üzerinde, daha güçlü olan Snapdragon 865 işlemcisi kullanılacak. Ayrıca Nokia 9 PureView‘da kullanlan “ışık kamerası teknolojisi” bu cihazda gelmeyecek. Konuyla ilgili henüz bilgi verilmiyor. Ancak Nokia 9 PureView için olan satış sonrası destek sorunlarından ötürü ortaklarından biriyle yollarını ayırıyor gibi gözüküyor. Nokia 9.2 PureView‘da, Toshiba gibi bir eski ortağı tarafından sağlanan büyük sensörlerden içeren “harika bir kamera” olması planlanıyor.
Nokia 9.2 PureView yılın ikinci yarısında gelecek
Nokia‘nın yeni nesil amiral gemisinin Haziran 2020‘den önce tanıtılması beklenmeyip, sonbahara sarkabileceği söyleniyor. Fiyatlandırma konusunda henüz kesin bir bilgi olmasa da amiral gemisi cihazlarla doğrudan rekabet içinde olmaması bekleniyor. HMD Global, Nokia 9.2 PureView ile daha fazla satış yapmak için Nokia 8 ile dikkat çekmiş, yüksek performansı ucuz fiyata sunma politikasına yönelebilir.
Akıllı Telefonlar
Render çizimleri sızan Motorola cihazı, stylus kalemle gelebilir
İsabetli sızıntılarıyla ünlü Evan Blass (@evleaks), Amerika merkezli operatör Verizon için üretilmesi muhtemel olan Edge+ adlı yeni bir Motorola cihazdan bahsetti. Daha sonra ise Evan Blass tarafından Motorola markasına ait gizemli modelin render çizimleri yayınladı.
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Motorola’dan Samsung’un Note serisine rakip mi gelecek?
Bu cihazın önceden bahsi geçen Edge+ modeli mi yoksa tamamen farklı bir model olup olmadığı henüz kesin değil. Fakat asıl sürpriz olan kısım ise söz konusu cihazın çizimlerinde stylus kaleme sahip olması. İnce sayılabilecek yan çerçevelere, alt kısımda nispeten kalın bir çerçeveye ve punch-hole diye tabir edilen delikli kameraya sahip bir modelle karşı karşıyayız.
Motorola’nın bu cihazı Edge+ olarak isimlendirmeyebilir de. Söz konusu sızıntılardan bunu destekleyen kesin bir kanıta sahip değiliz. Ayrıca Evan Blass (@evleaks), söz konusu cihazın amiral gemisi bir Motorola olarak algılamanın da doğru olmadığını, yakın zamanda duyurulan Samsung Galaxy Note 10 Lite modeline rakip olmasının da muhtemel olduğunu söyledi.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 hakkında kamera ve 120Hz ekranın ayrıntıları paylaşıldı!
Oppo Find X2 hakkında kamera ve ekranla ilgili önemli ayrıntılar paylaşıldı. Bu haftanın başlarında Oppo Find X2‘deki Sony sensörleri ile ilgili bir rapor ortaya çıkmıştı. Bugünkü raporda, ekranla ilgili ayrıntıların yanı sıra kameralar hakkında örtüşen bilgiler ve Snapdragon 865 ile birlikte çalışan bir işlemci olacağı belirtiliyor.
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Oppo Find X2 hakkında yeni sızıntılar neler?
Oppo Find X2‘nin 120Hz ve 6.5 inçlik bir ekran ile geleceği biliniyordu. Bugünkü sızıntıda ise “ultra net” ekranın 240Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip olacağını ekliyor. QHD+ çözünürlüğüne (3160 x 1440 piksel) ek olarak, ekran 80 derecelik kenarlara da sahip olacak.
İşlemci özellikleri neler olucak?
Qualcomm Snapdragon 865 yongasetinin yanında çalışacak yeni bir ortak işlemci kullanılacak. Bu işlemci, pil dayanıklılığını optimize etmek ve 120Hz ile birlikte yüksek çözünürlüklü bir ekran kullanacağı için Snapdragon 865‘in yükünü hafifletmek için kullanılacak.
Kamera ve sensörlerin özellikleri belli mi?
Oppo ve Sony, IMX689‘u 48MP 1/1.3 inç sensör ile birlikte geliştirdiler. Önceki raporlara göre çift pikselli otomatik odaklamanın yerini aldığı söylenen çok yönlü yeni bir odaklama ile gelecek. Oppo Find X2, 5X hibrit optik zoom yapabilen üçüncü bir 13MP telefoto kamera ile birlikte ultra geniş açılı bir lensin arkasında ikincil bir IMX708 sensöre sahip olacak.