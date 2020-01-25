Akıllı Telefonlar
Xiaomi, uygulama kasası özelliğini yayınladı!
Xiaomi, global cihaz kullanıcılarının uzun bir süredir mahrum kaldığı uygulama kasası özelliğini MIUI 11 için yayınladı. Bu özellik şimdiye kadar sadece Asya genelinde satılan telefonlar için kullanılabiliyordu.
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Ios cihazlarda olduğu gibi, sadece ana ekran üzerinden uygulamalara erişebileceğimiz sistemi kullanan Xiaomi, geçen ay duyurduğu yeni uygulama kasası özelliğini nihayet paylaştı. Özelliğe nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için aşağıda yer alan rehbere göz atabilirsiniz.
Özellik nasıl aktif edilir?
MIUI sistem başlatıcının en güncel sürümünü indirin
İndirdiğiniz kurulum paketini açın
Bilinmeyen uygulamaları yükle ayarlarında “Bu kaynaktan gelen yüklemelere izin ver” seçeneğini aktifleştirin.
Uygulama yüklendikten sonra ana ekrana gidin
Ayarlar’a gidin ve daha fazlasını seçin. Bu işlem, sizi ‘Ana ekran’ ayarlarına götürecek.
Şimdi Ana ekran seçeneğine dokunun.
‘Uygulama Kasası ile’ ana ekran düzenini seçin. (With app drawer)
İşlemleri eksiksiz olarak yaptıktan sonra, uzun süredir beklenen yeni özelliği cihazınızda kullanabilirsiniz. Özelliğin ilk aşamalarında olduğunu ve bünyesinde bazı sorunlar barındırabileceğini de lütfen unutmayın.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 hakkında kamera ve 120Hz ekranın ayrıntıları paylaşıldı!
Oppo Find X2 hakkında kamera ve ekranla ilgili önemli ayrıntılar paylaşıldı. Bu haftanın başlarında Oppo Find X2‘deki Sony sensörleri ile ilgili bir rapor ortaya çıkmıştı. Bugünkü raporda, ekranla ilgili ayrıntıların yanı sıra kameralar hakkında örtüşen bilgiler ve Snapdragon 865 ile birlikte çalışan bir işlemci olacağı belirtiliyor.
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Oppo Find X2 hakkında yeni sızıntılar neler?
Oppo Find X2‘nin 120Hz ve 6.5 inçlik bir ekran ile geleceği biliniyordu. Bugünkü sızıntıda ise “ultra net” ekranın 240Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip olacağını ekliyor. QHD+ çözünürlüğüne (3160 x 1440 piksel) ek olarak, ekran 80 derecelik kenarlara da sahip olacak.
İşlemci özellikleri neler olucak?
Qualcomm Snapdragon 865 yongasetinin yanında çalışacak yeni bir ortak işlemci kullanılacak. Bu işlemci, pil dayanıklılığını optimize etmek ve 120Hz ile birlikte yüksek çözünürlüklü bir ekran kullanacağı için Snapdragon 865‘in yükünü hafifletmek için kullanılacak.
Kamera ve sensörlerin özellikleri belli mi?
Oppo ve Sony, IMX689‘u 48MP 1/1.3 inç sensör ile birlikte geliştirdiler. Önceki raporlara göre çift pikselli otomatik odaklamanın yerini aldığı söylenen çok yönlü yeni bir odaklama ile gelecek. Oppo Find X2, 5X hibrit optik zoom yapabilen üçüncü bir 13MP telefoto kamera ile birlikte ultra geniş açılı bir lensin arkasında ikincil bir IMX708 sensöre sahip olacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 sızıntısı ortaya çıktı!
Samsung Galaxy S20 ile ilgili sızıntı ortaya çıktı aynı zamanda S20 Ultra‘nın 1349€’dan başlayacağı tahmin ediliyor. Sızıntılar 91Mobiles ve Ishan Argawal‘dan geliyor ayrıca yeni Samsung ailesinin üç farklı renkte olduğunu gösteriyor.
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Samsung Galaxy S20 ile ilgili neler sızdırıldı?
Yayınlanan rapora göre, Galaxy S20 ve S20+ artık 3D kavisli cam yerine 2.5D cam kullanıyor. Galaxy S20 Ultra ise ekranın uzun kenarı boyunca derin bir kavise sahip. Raporda “Bulut mavisi” olarak geçen renk çeşidini görsellerde görebilirsiniz. Görseller Samsung‘un ilk kez amiral gemilerinde mat bir kaplama kullandığını gösteriyor. Ayrıca Samsung‘un Bixby düğmesini tamamen ortadan kaldırdığını görüyoruz.
Galaxy S20 + rapora ve aşağıdaki görsele göre kozmik gri bir renk seçeneği bulunduracak.
Galaxy S20 Ultra‘nın nasıl görüneceğine dair ilk kez bir görüntü elde ettik. Görüntülere göre, arkasında bir periskop kamera var ve yakından incelendiğinde “Space Zoom 100X” yazısını görebilirsiniz. 108 MP‘lik kamera sensörü ve 100X dijital zoom ile gerçekten rekabetçi bir telefon bizleri bekliyor.
S20 Ultra’nın özellikleri neler?
Galaxy S20 Ultra‘nın özellikleri bu raporda açıklandı. QHD + çözünürlüklü ve 20:9 en boy oranına sahip büyük bir 6.9 inç infinity-O AMOLED ekranla geleceği iddia ediliyor. Ayrıca bu ekranın 120Hz olacağı ve 40 MP selfie kamerası ile geleceği söyleniyor. 5G bağlantısı destekli Snapdragon 865 veya Exynos 990 yonta setiyle gelecek olan telefonda, 16GB’a kadar RAM ve 512 GB’ye kadar depolama alanı seçenekleri olduğu iddia ediliyor. 108 MP ana kamera, 48 MP telefoto kamera, 12 MP Ultra geniş açılı kamera ve 3D ToF kamera bekleniyor. Ayrıca 100X dijital zoomlu bir periskop kamera var fakat MP sayısı halen bilinmiyor. Galaxy S20 Ultra‘nın pil olarak ise 5000 mAh pil olacağı tahmin ediliyor. Son olarak fiyatı ise 1349€’dan başlayacağı ve depolama alanı seçeneklerine göre 1549€‘ya kadar çıkacağı öngörülüyor. Bu özelliklerin olması durumunda oldukça etkileyici bir amiral gemisi telefon olacağı kesin.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 6 ve OnePlus 6T için OxygenOS güncellemesi geldi!
OnePlus 6 ve OnePlus 6T için OxygenOS güncellemesi geldi. OnePlus ilk Android 10 güncellemesinin OnePlus 6 ve 6T‘ye getirdiği bir dizi hatayı düzelten yeni bir güncelleme yayınlıyor. Güncellemenin sistem kararlılığını arttırması bekleniyor. Google için bir güvenlik yaması ile birlikte birçok hata düzeltilmiş.
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OnePlus 6 güncellemesi neler içeriyor?
Sistem:
- Parmak izi kullanarak cihaz açıldığında siyah ekran çıkması düzeltildi.
- Cihazı yeniden başlatırken animasyon logosundaki hata düzeltildi.
- Şarj sırasında cihazın aşırı ısınması sorunu düzeltildi.
- 5 Ghz hotspot ile bağlanırken, bağlantının kesilmesi sorunu düzeltildi.
- Gelişmiş sistem kararlılığı sağlandı ve diğer genel hatalar giderildi.
- Güvenlik yaması versiyonu 2019.12 olarak güncellendi.
Kamera:
- Profesyonel modda görüntü önizleme süresi optimize edildi.
- Kamera kilitlenme sorunu düzeltildi.
Galeri:
- Galeride görüntülenmeyen videolar ve resimlerdeki sorun düzeltildi.
Güncelleme ayrıca Wi-Fi bağlantılarını stabilize ediyor ve Android 10 güncellemesinin getirdiği ani bağlantı kesilmelerini düzeltiyor.
OnePlus 6 ve 6T güncellemesini nasıl alabilirim?
OnePlus 6 veya OnePlus 6T‘niz varsa, Ayarlar >Sistem > Sistem Güncellemeleri’ne giderek güncellemeyi yükleyebilirsiniz veya manual olarak OnePlus‘ın sitesiden de indirmeyi deneyebilirsiniz. Ayrıca güncelleme aşamalı bir şekilde verileceği için, tüm cihazlara ulaşması biraz zaman alabilir ancak dediğim gibi OnePlus‘ın sitesinden manual olarak beklemeden sitesinden indirebilirsiniz.. Çeşitli sistem, güvenlik, kamera ve galeri düzeltmelerinin olduğu bu güncelleme kullanıcılar açısından oldukça önemli.