Xiaomi, uygulama kasası özelliğini yayınladı!

Oppo Find X2 hakkında kamera ve ekranla ilgili önemli ayrıntılar paylaşıldı. Bu haftanın başlarında Oppo Find X2‘deki Sony sensörleri ile ilgili bir rapor ortaya çıkmıştı. Bugünkü raporda, ekranla ilgili ayrıntıların yanı sıra kameralar hakkında örtüşen bilgiler ve Snapdragon 865 ile birlikte çalışan bir işlemci olacağı belirtiliyor.

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Oppo Find X2 hakkında yeni sızıntılar neler?

Oppo Find X2‘nin 120Hz ve 6.5 inçlik bir ekran ile geleceği biliniyordu. Bugünkü sızıntıda ise “ultra net” ekranın 240Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip olacağını ekliyor. QHD+ çözünürlüğüne (3160 x 1440 piksel) ek olarak, ekran 80 derecelik kenarlara da sahip olacak.

İşlemci özellikleri neler olucak?

Qualcomm Snapdragon 865 yongasetinin yanında çalışacak yeni bir ortak işlemci kullanılacak. Bu işlemci, pil dayanıklılığını optimize etmek ve 120Hz ile birlikte yüksek çözünürlüklü bir ekran kullanacağı için Snapdragon 865‘in yükünü hafifletmek için kullanılacak.

Kamera ve sensörlerin özellikleri belli mi?

Oppo ve Sony, IMX689‘u 48MP 1/1.3 inç sensör ile birlikte geliştirdiler. Önceki raporlara göre çift pikselli otomatik odaklamanın yerini aldığı söylenen çok yönlü yeni bir odaklama ile gelecek. Oppo Find X2, 5X hibrit optik zoom yapabilen üçüncü bir 13MP telefoto kamera ile birlikte ultra geniş açılı bir lensin arkasında ikincil bir IMX708 sensöre sahip olacak.