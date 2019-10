Xiaomi Redmi 8 özellikleri ve fiyatı! Cihaz neler sunuyor?

Pixel 4 serisi, geçtiğimiz gün itibariyle Amerika’da yapılan Google etkinliğiyle birlikte tanıtıldı. Çarpıcı birçok özelliği içerisinde getiren cihazın bazı özellikleri şimdi de eski Pixel’lere geleceği açıklandı.

İlginizi çekebilir: Pixel 4 ve Pixel 4XL, fiyatı ve özellikleri açıklandı!

Uzun süredir kendinden söz ettiren Pixel cihazlar, Canlı Altyazı, Astro Fotoğrafçılık ve Motion Sense gibi bir dolu özelliği içerisinde barındırıyor.

Google, Twitter üzerinden verdiği bilgilere göre, yeni amiral gemilerinin birtakım fonksiyonlarını eski Pixel cihazlara da güncellemeyle getirmeyi hedefliyor.

Astro-fotoğrafçılık özelliği, geceleri gökyüzünü çekerken harikalar yaratmanıza olanak sağlayacak. Yeni iPhone cihazlarda da gördüğümüz bu geliştirme siz deklanşöre bastığınız anda birden fazla fotoğraf çekiyor ve içerisindeki işlemci yardımıyla görselleri olabildiğince keskin ve pürüzsüz hale getiriyor. Aşağıda verdiğimiz fotoğraf örneğinde de oluşturulan görselleri görüntüleyebilirsiniz.

#NightSight already helps you take beautiful photos in the dark. Now you can use it for shots of the night sky.🌙✨ Coming to Pixel 3a and Pixel 3 as well as #pixel4. #madebygoogle pic.twitter.com/o4bORnPc6j

— Google (@Google) October 15, 2019