Xiaomi Redmi 8 özellikleri ve fiyatı! Cihaz neler sunuyor?

Xiaomi Redmi 8, yapılan lansman itibariyle Türkiye’deki kullanıcıların merakına sunuldu. Peki cihaz bize neler sunuyor?

İlginizi çekebilir: 1.349 TL fiyatıyla gelen Redmi 8 ilk bakış!

Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, dün yapılan etkinlikle yeni cihaz serisinin duyurusunu Türkiye topraklarında yapmış oldu. Yapılan lansmanda ailenin tepe modeli Note 8 Pro, Note 8 ve Redmi 8 olmak üzere üç ayrı model duyuruldu. Bu modellerin birbirinden hitap ettiği kullanıcı portföyüyle ayrılıyor

6.22 inç IPS LCD panelin tercih edildiği modelde, yüzde seksen bir gibi yüksek ekran kasa oranı tercih edilmiş. 720p çözünürlüğe sahip bu ekran, Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Artık yeni nesil tüm cihazlarda karışımıza çıkan 19:9 ekran formatı da telefonda yerini edinmiş durumda.

Snapdragon 439 yonga setinden gücünü alan cihazda, 3GB RAM ile 32 GB depolama, 4GB RAM 64GB depolama seçeneklerinden birini seçebiliyorsunuz. Parmak izi sensörünün arka tarafta konumlandırıldığı cihazda FM Radyo desteği de bulunuyor.

İşlemci biriminde, 1.95GHz hızında çalışan iki Cortex A53, altısında da 1.45GHz Cortex A53 olmak üzere toplamda sekiz çekirdeği içinde barındırıyor. Aslında baktığımız zaman, orta alt seviyede pazara giriş yapan bir model için oldukça güçlü bir cihaz tasarlandığını söyleyebiliriz. Snapdragon mimarisinde, Adreno 505 grafik kartını kullanan telefonun PUBG Lite gibi bu pazar için tasarlanan cihazlarda yüksek performans vermesini bekliyoruz.

Kamera tarafında ise, 12 megapiksel F/1.8 ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörüne sahip ikinci kamerayı görüyoruz.

Xiaomi Redmi 8 fiyatı nasıl olacak?

Avrupa pazarında 149 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan akıllı telefonun, Türkiye pazarında 3GB RAM/ 32GB depolama 1349TL, 4GB/64GB depolamaya sahip model 1549TL bandından piyasaya sürülecek.

Onyx Black, Ruby Red ve Sapphire Blue olmak üç renk seçeneğiyle çıkacak cihazda 3D kaplama adı verilen özel bir teknoloji kullanılıyor. Cihaza farklı açılardan baktığınız takdirde, renk geçişlerine şahit olabiliyorsunuz.