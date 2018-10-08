Xiaomi Pocophone F1, Mi Store’da satışa sunuluyor

Xiaomi Pocophone F1 modeli, ülkemizdeki yetkili Xiaomi distribütörü Evofone tarafından Vadistanbul’da bulunan Mi Store’da satışa sunuluyor. 9 Ekim Salı günü itibarıyla satışta olacak telefonun fiyatı ise 3.499 TL olarak belirlendi.

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Xiaomi Pocophone F1 özellikleri

6.18 inçlik ekranı, 1080×2246 (FHD+) Pixel ekran çözünürlüğü, 403 PPI piksel yoğunluğu, kapasitif ekranı ve çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch Çentikli (Notch) çerçevesiz tasarımı ile kullanıcılara konforlu bir kullanım deneyimi sunan Xiaomi Pocophone F1, temel donanım özellikleri ile de büyük avantajlar sağlıyor.

Android 8.1 (Oreo) mevcut ve Android 9.0 (Pie) yükseltilebilir işletim sistemi, Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845) yonga seti, Quad-core 2.8 GHz ARM Cortex-A75 (Kryo 385) ana işlemcisi, 64 bit işlemci mimarisi, 8 çekirdek CPU sistemi, Adreno 630 grafik işlemcisi, 6 GB belleği ve 64 GB dahili depolama sistemi ile büyük beğeni toplayan Pocophone F1, kullanıcılara farklı boyutlarda hafıza seçenekleri de sunuyor. Pocophone F1, 182 gramlık ağırlığının yanı sıra suya dayanıklılık özelliği ile birlikte jiroskop hall sensörü, yakınlık sensörü, ivme ölçer ve ortam ışığı sensörü gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Cihaz 4000 mAh’lik batarya kapasitesi ile kullanıcılara uzun süreli kullanım imkanı da sağlıyor