Türkiye teknoloji pazarında birinci yılını başarıyla tamamlayan CMF by Nothing, “premium tasarım sadece yüksek fiyatlarla sunulur” algısını kırmaya kararlı. Nothing’in tasarım odaklı alt markası, estetik ve performansı erişilebilir fiyatlarla buluşturarak kullanıcılara farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

CMF by Nothing felsefesi ve ürünleri

Markanın en dikkat çeken özelliği, ismini aldığı CMF (Color, Material, Finish) felsefesine dayanıyor. Bu yaklaşım, ürünlerin sadece teknik özelliklerine değil, aynı zamanda dokunsal ve görsel kalitesine de odaklanarak kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

Tasarımda renk, malzeme ve işçilik ön planda

CMF by Nothing, akıllı telefonlardan kablosuz kulaklıklara ve akıllı saatlere kadar uzanan geniş bir ürün gamına sahip. Her bir ürün, canlı renk seçenekleri ve Nothing’in minimalist DNA’sını yansıtan özenli işçiliğiyle teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

Marka, premium tasarımın herkes için ulaşılabilir olması gerektiği fikrini savunuyor. Bu doğrultuda geliştirilen ürünler, yüksek kaliteli malzeme ve estetik görünümü bütçe dostu bir yaklaşımla birleştiriyor.

Türkiye’de EVOFONE güvencesi ve geniş servis ağı

CMF by Nothing ürünleri, Türkiye’de teknoloji distribütörü EVOFONE güvencesiyle kullanıcılarla buluşuyor. Bu iş birliği sayesinde marka, ülkenin dört bir yanındaki teknoloji meraklılarına kolayca ulaşabiliyor.

Satış sonrası destek, markanın en önem verdiği konulardan biri. Kullanıcılar, Türkiye genelindeki 7 farklı lokasyonda bulunan yetkili servis ağı sayesinde hızlı ve güvenilir hizmet almanın rahatlığını yaşıyor.

Markanın tüm güncel ürün gruplarına ve detaylı bilgilere Evofone’un resmi web sitesi üzerinden doğrudan ulaşılabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, ürünleri güvenle inceleyip satın alabiliyor.