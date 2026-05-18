Meta bünyesindeki popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, iOS platformu için yeni bir gizlilik özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Daha önce Android uygulamasında test edilmeye başlanan WhatsApp bir kez görüntüle özelliği, şimdi ise Apple cihazları kullanan beta programı üyeleri için erişilebilir durumda. Peki, bu yeni araç mesajlaşma deneyimine ne gibi yenilikler getiriyor?

WhatsApp bir kez görüntüle özelliğinin çalışma mantığı

Yeni gelen işlevsellik, kullanıcıların gönderdikleri mesajlar için belirli bir zamanlayıcı tanımlamasına imkan tanıyor. Bu özellik, uygulama içerisindeki WhatsApp bir kez görüntüle mekanizması üzerinden, “Varsayılan mesaj zamanlayıcı” menüsünde yer alan “Okunduktan sonra” seçeneği ile aktif edilebiliyor.

Sistem, gönderen tarafa 5 dakika, 1 saat veya 2 saat gibi farklı süre seçenekleri sunuyor. Belirlenen süre dolduğunda, alıcının mesajı okuması durumunda içerik otomatik olarak sistemden kaldırılıyor. Mesajın okunmadığı senaryolarda ise gönderilen içerik, 24 saat sonunda herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan siliniyor.

Bu kurgu, özellikle gizliliğe önem veren kullanıcılar için önemli bir kontrol mekanizması sağlıyor. Örneğin, 10.00’da gönderilen ve “okunduktan sonra 5 dakika” süresi tanımlanan bir mesaj, alıcı tarafından 10.10’da okunduğu an, 10.15 itibarıyla hem gönderen hem de alıcı cihazından kalıcı olarak temizleniyor. Eğer alıcı mesajı hiç açmazsa, içerik bir sonraki gün saat 10.00’da cihazdan kaldırılıyor.

Gizlilik odaklı zamanlayıcı

Özellik şu an için sadece WhatsApp iOS beta kullanıcıları tarafından test edilebiliyor.

Mesajlar, seçilen süre dolduğunda gönderici ve alıcı cihazından eş zamanlı siliniyor.

Okunmamış mesajlar için 24 saatlik bir güvenlik süresi otomatik olarak devreye giriyor.

Uygulama nedir?

Uygulama, kişisel veya kurumsal haberleşmeyi dijital cihazlar üzerinden sağlayan bir yazılımdır. Özellikle mesaj silme özelliği gibi araçlarla kullanıcı verilerinin gizliliğini ve güvenliğini korumayı hedefler.

