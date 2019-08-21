Xiaomi, beklentilerin altında kaldı

Xiaomi, açıklamış olduğu şirket verilerine göre son yıllarda ki en düşük büyümesini gerçekleştirdi. Analistlerin tahminine göre bu kayıp, Huawei telefonlarına olan ilginin artması ve 5G teknolojisini beklemek için telefonlarını değiştirmek istemeyen insanlardan kaynaklanıyor. Şirketin, piyasada ki hisseleri Çarşamba günü öğleden sonra % 6 düşüş gösterdi.

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Akıllı telefon pazarında en büyük paya sahip olan Çin’de Xiaomi’deki düşüşün en önemli sebebi, tüketicilerin ABD’nin ticaret sınırlamalarıyla savaşan Huawei’yi desteklemeye çalışmalarından kaynaklı olduğu belirtiliyor.

Araştırma şirketi Canalys‘e göre, Xiaomi’nin Çin’deki pazar payı Nisan-Haziran çeyreğinde beşte bir oranında azalırken, Huawei’nin payı % 31 oranında arttı. Araştırma firması IDC‘ye göre, küresel pazarda aynı dönemde akıllı telefon Pazarı % 2,3 daraldı. Geçtiğimiz yılın temmuz ayında halka arz edilen Xiaomi, Salı günü yaptığı açıklamada, 32 milyon adet olan akıllı telefon sevkıyatlarını ikinci çeyrekte artıramadığını açıkladı.

Morningstar analisti Dan Baker, “Müşteriler genellikle mevcut telefonlarını, 5G teknolojisine sahip telefonları bekledikleri için normalden daha uzun süre tutuyorlar” dedi. Xiaomi’nin ikinci çeyrek geliri, bir önceki yıla göre 45.24 milyar Yuan‘dan % 15 artarak 51.95 milyar Yuan‘a (7.4 milyar $) çıktı. Ancak Refinitiv verilerine göre analistler tarafından beklenen 53.52 milyar Yuan’ın gerisinde kaldı.

Xiaomi elde ettiği gelirinin çoğunu mobil telefonlar satarak elde ediyor. Şirket, diğer Çinli teknoloji şirketleri gibi yeni gelir kaynakları arıyor. Şirket yapay zeka ve akıllı ev cihazlarına yatırım yapıyor. “Nesnelerin İnterneti” ve günlük eşya işindeki gelirleri % 44 arttı ve toplamın dörtte birinden fazlasını oluşturdu.