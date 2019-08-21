WD Black serisi yenilendi: Oyunculara yeni HDD ve SSD modelleri

WD Black serisi için şirketin yeni HDD ve SSD modelleri tanıtıldı. PC ve konsol oyuncularına hitap eden modeller hem kapasite hem tür hem de performanslarıyla birbirlerinden ayrılıyor.

WD Black serisinde neler var?

Yeni modellerin en dikkat çekici noktası, sektörde ilk olarak bir oyun sürücüsünde SuperSpeed USB (20 Gb/s), USB 3.2 gen 2×2 bağlantı noktasını içermesi. WD ve Microsoft’un ortak programı çerçevesinde yeni çözümlerden bazıları, Xbox Live Gold’un oyunculara sunduğu konsolda ve PC’de keşfedilecek 100’den fazla harika oyundan oluşan bir kütüphanenin tüm avantajlarının keyfini çıkartmak için üç aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliği sunuyor.

Tanıtılan yeni modeller WD_Black P10, P50, D10, Xbox One için D10 ve P10 olarak sıralanıyor. Ürünlerin öne çıkan özellikleri ise şöyle:

WD_Black ™ P10 Oyun Sürücüsü:

◦ T 5TB2’ye kadar HDD – 125’e kadar oyunu tutar (1)

◦ 3.2 USB 3.2 Gen 1 portlu taşınabilir form faktörü

◦ Konsol veya PC oyun deneyimini optimize etmek için yüksek performans

◦ Üç yıllık sınırlı garanti

WD_Black ™ P50 Oyun Sürücüsü:

◦ Sektörde ilk 1980 MB/s’ye kadar hıza sahip bir oyun sürücüsü için önce USB 3.2 gen 2×2 bağlantı noktasına sahip SSD *

◦ Eski ve değerli oyunları korumak ve yenilerini kurmak için 2 TB2’ye kadar ek depolama

◦ Beş yıllık sınırlı garanti

WD_Black ™ D10 Oyun Sürücüsü:

◦ HDD 8 TB2 kapasiteye kadar yükseltilebilir ve 200 oyuna kadar hafızada tutar (1)

◦ Etkin soğutma teknolojisi ile 7200 RPM’de 250 MB/s’a varan hız *

◦ Üç yıllık sınırlı garanti

Xbox One için WD_Black ™ D10 Oyun Sürücüsü:

◦ HDD, bir Xbox One oyun koleksiyonunu kaydetmek ve büyütmek için 12 TB2’ye kadar yükseltilebilir ve 300 oyuna kadar hafızada tutar (1)

◦ Satın alma işlemine ücretsiz olarak dahil olan Xbox Game Pass Ultimate için üç aylık bir üyeliğidir **

◦ Etkin soğutma teknolojisi ile 7200 RPM’de 250 MB/s’a varan hız *

◦ Üç yıllık sınırlı garanti

Xbox One için WD_Black ™ P10 Oyun Sürücüsü:

◦ HDD 5 TB2 kapasiteye kadar yükseltilebilir ve 125 oyuna kadar hafızada tutar (1)

◦ İki aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliği Xbox One ve PC’de ve Xbox Gold Live’da 100’den fazla oyun başlığına erişim sağlayan satın alma işlemine dahil.

◦ Xbox One oyun deneyimini optimize etmeye yardımcı olan yüksek performanslı

◦ Üç yıllık sınırlı garanti