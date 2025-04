Oyunseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği PlayStation Plus hizmetine Türkiye’de ciddi bir PlayStation Plus zam dalgası geldi.Yeni PlayStation Plus fiyatları 24 Haziran 2025 itibarıyla geçerli olacak. PlayStation zamlı fiyatlar ne kadar?

PlayStation Plus zamlandı! PS Plus zamlı fiyatlar ne kadar?

PS Plus zam haberi belli oldu. Peki, PlayStation Plus zamlı fiyatlar ne kadar? Türkiye için açıklanan zam oranları %55’e varan artışları işaret ediyor. Tüm abonelik kademeleri bu zamdan nasibini aldı.

En çok tercih edilen yıllık paketlerdeki yeni PlayStation Plus fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı ise şöyle:

PS Plus Essential 2.180 TL,

2.180 TL, PS Plus Extra 3.645 TL

3.645 TL PS Plus Deluxe 4.266 TL

Abonelik Kademesi Eski Fiyat Yeni Fiyat PS Plus Extra 1 Aylık 260 TL 405 TL PS Plus Extra 3 Aylık 720 TL 1.121 TL PS Plus Extra 12 Aylık 2.340 TL 3.645 TL PS Plus Essential 1 Aylık 175 TL 273 TL PS Plus Essential 3 Aylık 440 TL 685 TL PS Plus Essential 12 Aylık 1.400 TL 2.180 TL PS Plus Deluxe 1 Aylık 305 TL 475 TL PS Plus Deluxe 3 Aylık 830 TL 1.292 TL PS Plus Deluxe 12 Aylık 2.740 TL 4.266 TL

Sony’nin Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bölgelerde de benzer artışlara gitmesi, bu kararın sadece Türkiye’ye özel olmadığını gösteriyor. Türk lirasının döviz karşısındaki durumu göz önüne alındığında, PS Plus Türkiye fiyat skalası, yerli kullanıcılar için oldukça yüksek seviyelere ulaşmış durumda.

Oyuncuların gündemini sarsan bu gelişme sonrası akıllarda birçok soru var: Zamların arkası gelir mi? Alternatif platformlar öne çıkar mı? Türkiye’deki oyuncular açısından oyun erişimi daha da zorlaşır mı?

