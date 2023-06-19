Xiaomi Pad 6 bu hafta başında Hindistan’da duyuruldu ve 21 Haziran’da satın alınabilecek. Yeni tablet amiral gemisi sınıfı donanımı ve uygun fiyatıyla oldukça iyi performans sergiliyor. Şirket ayrıca tabletle birlikte 2. nesil Xiaomi Akıllı Kalem de dahil olmak üzere yeni aksesuarlar tanıttı. Ancak bu aksesuarları kullanmak için mutlaka en yeni tableti satın almanız gerekmiyor. Aslında Xiaomi, yeni Akıllı Kalemi eski Xiaomi Pad 5 ile uyumlu hale getirdi. İşte detaylar!

Xiaomi Pad 5 En Yeni Aksesuarları Destekliyor!

Xiaomi, yeni piyasaya sürülen Xiaomi Smart Pen (2. Nesil) için bir OTA güncellemesi duyurdu. Bu güncelleme, kalemin yalnızca Xiaomi Pad 6 ile değil, aynı zamanda Xiaomi Pad 5 ile de tam uyumluluğunu sağlıyor.

Xiaomi Pad 5, 2021 yılında güçlü özelliklerle piyasaya sürüldü. Tablet hala geçerliliğini koruyor ancak yeni Pad 6 doğal olarak karşılaştırıldığında daha iyi özellikler sunuyor. Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 5’in içindeki Snapdragon 860 işlemciden açık ara daha iyi olan Qualcomm Snapdragon 870 işlemci tarafından destekleniyor.

Yeni Xiaomi tablet, Xiaomi Pad 5’in 2560×1600 çözünürlüğünü aşarak 2880×1800 daha yüksek çözünürlüğe sahip 11 inç IPS LCD ekrana sahip. Dahası, Xiaomi Pad 6, selefinin 120Hz yenileme hızından çok daha yüksek olan 144Hz’lik daha hızlı bir yenileme hızına sahip. Şarj hızı açısından Xiaomi Pad 6, 67W hızlı şarjı destekleyerek Xiaomi Pad 5’ten daha iyi performans gösterirken, Xiaomi Pad 5 33W hızlı şarjı destekliyor.

Xiaomi’nin tablet pazarında nispeten yeni olduğu düşünüldüğünde Xiaomi Pad 6’nın oldukça iyi bir cihaz olduğunu söylemek mümkün. Bununla birlikte, Xiaomi cephesi eski cihazlarını da yeni aksesuarlar ile uyumlu hale getirerek geniş bir uyumluluk sunuyor.

Xiaomi, bu konuda Apple gibi rakiplerinin ensesinde. Apple ise 9. Nesil iPad’e kadar bu seriyi 2. Nesil Apple Pencil ile uyumlu hale getirememişti. Xiaomi bu konuda gerçekten başarılı olmuş diyebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi Pad 5 halen alınır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!