Xiaomi, amiral gemisi akıllı telefonlarının tasarımıyla ilgili deneyler yapmayı bırakmaya karar verdi. İlk renderlarda, Xiaomi 14 Pro, arkadan bakıldığında Xiaomi 13 Pro ile neredeyse aynı görünüyor. Aşağıdaki görselde göreceğiniz gibi kamera modülünün biraz daha büyük olması dışında bir fark yok gibi. Doğru, herhangi bir değişiklik olmayacak. Yeni akıllı telefonun ekranının neredeyse düz olacağı söyleniyor. Daha çok 2.5D kavisli bir cama benzeyen minimal bir kıvrıma sahip olduğu söyleniyor.

Son yıllarda, Xiaomi’nin amiral gemisi cihazları, her nesilde tamamen yeni tasarımlara sahip oldu. Şirketin neden Xiaomi 13’ün tasarımına odaklanmaya karar verdiği belli değil. Sızıntının yazarı, duyurulmadan önce Xiaomi 13 Ultra için benzer bir tasarım ortaya çıkaran SPinfoJP adlı bir içeriden. Tabii bu canavar için şimdilik yorum yapmak için erken. Xiaomi aynı tasarımı kullansa bile kamera ve donanım bölümünde çok büyük farklılıklar bulunacak.

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Aslında bu tip tasarıma çok takılmamak gerekiyor. Apple bile iPhone 11’den beri hala aynı tasarımı kullanıyor. Bir kişi bile bundan şikayet etmiyor. Önemli olan telefonun kullanıcıya ne sunduğu. Çinli teknoloji devi kamera ve donanım tarafında yapacağı hamleler ile tasarımın değişmeme handikapını ortadan kaldırabilir. Fiyat noktasında nasıl bir yol izleyeceğini şimdilik kestirmesi güç olan firma bakalım bu canavarı ne zaman serbest bırakacak?