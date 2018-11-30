Xiaomi Note 6 Pro kutusundan çıkıyor (VİDEO)

Xiaomi Note 6 Pro kutu açılışı videomuzda, Note serisinin yeni üyesinin kutu içeriğine ve cihazın genel tasarımına yakından bakıyoruz.

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Xiaomi Note 6 Pro kutu içeriği ve özellikler

Siyah, mavi, rose gold ve kırmızı olmak üzere farklı renk seçenekleri sunan cihaz yekpare metal kasa kullanıyor. Telefonda microUSB kullanılıyor olması bu denli yeni bir cihaz için en dikkat çeken eksi noktalardan biri. Ancak 3.5 mm‘lik kulaklık girişinin unutulmamış olması ve ince tasarım gayet iyi.

6.26 inç boyutlu ekranda Full HD çözünürlük sunan model gücünü Snapdragon 636 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye ek olarak 3 GB, 4 GB veya 6 GB RAM seçenekleri ve 32 GB ile 64 GB depolama alanı varyasyonları karşımıza çıkıyor. Dahili depolama alanını microSD kart desteğiyle 256 GB‘a kadar arttırabilmek mümkün. Xiaomi Note 6 Pro modeli, hem ön hem arka tarafta çift kamera sunuyor. Arka tarafta 12 MP + 5 MP arka kamera yer alırken, ön tarafta ise 20 MP + 2 MP‘lik çift ön kamera bulunuyor.

Son olarak 4000 mAh‘lik bir pil kapasitesi olduğunu da belirtelim.