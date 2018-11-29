Xiaomi Mi Mix 3 kutu açılışı (VİDEO)

Xiaomi Mi Mix 3 kutu açılış videomuzda, Mix serisinin en yeni amiral gemisinin kutu içeriğine ve özelliklerine yakından bakıyoruz. Bakalım mekanik kızaklı sisteme sahip cihaz bizlere neler sunuyor?

Bu cihazı incelememiz için bize gönderen Emre Albayrak‘a çok teşekkürler!

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Xiaomi Mi Mix 3 kutu açılışı – özellikler

Telefonun kutu içeriğinden sert plastik kılıf, şarj adaptörü ve USB Type-C kablosu ile birlikte kablosuz şarj istasyonu ve 3.5 mm’lik kulaklık adaptörü çıkıyor. Cihazın tasarımına baktığımızda tabii ki ilk dikkat çeken nokta mekanik kızaklı yapı. Bu yapı sayesinde ön tarafta tamamen ekran yer alırken, istediğiniz zaman çift ön kameranın olduğu bölümü kızak yardımıyla ortaya çıkartabiliyosunuz. Ayrıca bunu yaptığınızda telefon otomatik olarak kamera uygulamasını başlatıyor.

6.39 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel ile gelen telefon, Full HD+ çözünürlük sunuyor. Bu ekranda HDR desteği de yer alıyor. Gücünü Snapdragon 845 işlemcisinden alan Xiaomi Mi Mix 3 modelinde, 6 GB, 8GB ve 10 GB olmak üzere farklı seçenekler var. Depolama kapasitesi ise 128 GB ve 256 GB olarak değişiyor. Kameraya baktığımızda arka tarafta 12 MP (geniş açı) + 12 MP (telephoto) olmak üzere çift arka kamera yer alıyor. Arka tarafta 4 eksenli OIS desteğinin olması güzel. Ön tarafta ise 24 MP + 2 MP (derinlik sensörü) olmak üzere çift kamera var. Hem arkada hem ön kamerada yapay zeka ve tabii ki portre fotoğraf desteği yer alıyor.

Son olarak telefonun 3200 mAh kapasiteli bir pile sahip olduğunu da belirtelim.