Elektrikli otomobil pazarı yeni modellere her geçen gün ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ancak Çinli elektronik devi Xiaomi de dahil olmak üzere bazı üreticiler henüz mücadeleye girmemişti. Xiaomi’nin ilk EV’si, son birkaç yıldır bazı spekülasyonların konusu oldu. Şimdi, Çin’deki İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde test edilen “Xiaomi Modena” olarak adlandırılan otomobil karşımıza çıktı.

Görüntüler ilk olarak bu hafta Çinli bir blogcu tarafından yayınlandı ve EV’nin sert kışları sürdürme yeteneğini detaylandırdı. Kaynağa göre, Xiaomi CEO’su Lei Jun, şirketin yaklaşmakta olan elektrikli arabasının bu test sürüşü sırasında tesisteydi. Bu elektrikli sedan, aşağıda görebileceğiniz gibi yoğun bir şekilde kamufle edilmiş.

Ancak şu anda test ediliyor olması, geliştirmenin hızlı bir şekilde devam ettiğini ve 2024 ortasındaki seri üretim son tarihinden önce yapıldığını gösteriyor. EV’yi soğuk koşullarda test etmek, şirketin pilin farklı çevre koşullarında gücünü belirleme yolu olabilir.

Xiaomi Modena özellikleri nasıl olacak?

Xiaomi, bu otomobilin varlığını birçok kez ifşa etmesine rağmen, ilk EV’si hakkında oldukça fazla gizlilik sürdürdü. Ağustos 2022 tarihli bir raporda, şirketin EV hedeflerine ulaşmak için BAIC ile ortaklık yapacağı tahmin ediliyordu , ancak o zamandan beri bu cephede pek bir şey duymadık.



Son söylentiler, Xiaomi Modena’nın BYD tarafından üretilen popüler Blade pilini kullanacağını iddia ediyor. BYD’nin pil takımını içeren en ucuz iki varyant ve geçen yıl Haziran ayında piyasaya sürülen CATL Qilin pilini taşıyan üst düzey bir versiyon olmak üzere toplam üç modelin lansman sırasında mevcut olması bekleniyor.

Geçen yıl, ilk Xiaomi EV’nin 2024’ün ilk yarısında seri üretime gireceğinin doğrulanmasıyla şirketin EV segmentine yönelik hedefleri hakkında biraz bilgi edindik.

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Otonom sürüşün ayrıca Xiaomi Modena’nın önemli bir satış noktası olması bekleniyor. şirket, Xiaomi Pilot Teknolojisinin yardımıyla EV’leri için Seviye 2 ve Seviye 3 otonom yetenekler sunmayı hedefliyor.