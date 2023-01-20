Sızıntılarla ön plana çıkan Wisdom Pikachu, Xiaomi Civi 3 modeliyle ilgili ilk detayları paylaştı. Telefonun bir önceki versiyonu olan Civi 2 Eylül 2022’de tanıtılmıştı. Ayrıca önceki sızıntılara bakacak olursak, yaklaşan Civi 3 modelinin aynı tasarıma sahip olup olmayacağı belli değil. Ancak sızıntıya göre cihaz tasarımıyla üzmeyecek. Son olarak modelin bu yılın ikinci yarısında tanıtılacak.

Yeni bir sızıntıya göre, telefon beklentileri karşılamayabilir. Sızıntı, Xiaomi CIVI 3’ün daha ziyade CIVI 2’nin düşürülmüş bir versiyonu olacağını iddia ediliyor.

İçindekiler 2K Panel ve Snapdragon işlemci yer almayacak

2K Panel ve Snapdragon işlemci yer almayacak

Wisdom Pikachu’ya göre, Xiaomi CIVI 3 bir Snapdragon işlemci ile gelmeyecek. Bunun yerine Dimensity 8200 işlemcinin yer alacağını belirtti. CIVI 2 Snapdragon 7 Gen 1 ile piyasaya sürüldü ve bu işlemci oldukça yetenekli bir orta sınıf çipti.

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Ayrıca belirtmke gerekirse Dimensity 8200 de kötü bir işlemci değil. Ancak şu anda Snapdragon 7+ Gen 1 ve 7 Gen 2‘yi çok yakında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Ayrıca sızıntı yapan kişi daha fazla bilgilerde paylaştı. CIVI 2 2K ekranla gelirken, Xiaomi CIVI 3’ün 1080p ekranla geleceğini belirtti. Yine, 1080p bugünlerde telefonlar için fazlasıyla yeterli. Ancak 2K paneller daha canlı ve net, Xiaomi’nin fiyatı düşük seviyede tutmak için yeni bir hamlesi olabilir.

Pikachu, yaklaşmakta olan CIVI 3 hakkında daha fazla ayrıntı vermedi. Bununla birlikte, çekici bir tasarım, CIVI serisi için bir standart ve MIUI 14 ile gelmesi bekleniyor.