Mix Fold 2‘nin halefi Xiaomi Mix Fold 3 bir süredir söylentiler arasında yer alıyor. Çinli akıllı telefon üreticisi henüz bu konuda herhangi bir ayrıntı açıklamadı, ancak son raporlar ve sızıntılar akıllı telefonun beklenen özellikleri hakkında fikir veriyor. Katlanabilir cihazın 2023 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ve son bir ipucuna göre, Xiaomi’nin bir sonraki katlanabilir akıllı telefonu su geçirmez bir tasarıma ve bir periskop kameraya sahip olabilir.

Popüler duyumcu Digital Chat Station’ın bir Weibo gönderisine göre, Xiaomi Mix Fold 3 bir periskop kamera ve su geçirmez bir tasarıma sahip olabilir. Ancak ihbarcı IP derecesini belirtmedi.

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İhbarcı akıllı telefonun adını belirtmemiş olsa da Xiaomi’nin bir sonraki katlanabilir akıllı telefonu olduğu tahmin ediliyor. Geçen yılki selefi Mix Fold 2’ye benzer şekilde 67W hızlı şarjı destekleyeceği bildiriliyor. Ayrıca, MIX Fold 3’ün daha ince ve daha hafif bir cihaz olması da bekleniyor. Sızdırılan diğer ayrıntılar arasında 4.800mAh pil, 120W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj desteği yer alıyor.

Ayrıca Xiaomi Mix Fold 3’ün 2023’ün ikinci yarısında piyasaya sürülmesinin beklendiği bildirildi. Xiaomi’nin bir sonraki katlanabilir akıllı telefonunun Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile gelmesi muhtemel. Yaklaşan katlanabilir akıllı telefon muhtemelen bir USB 3.2 bağlantı noktasına sahip olacak ve 16GB LPDDDR5x RAM ve 512GB veya 1TB UFS 4.0 depolama alanı içerecek.

Ek olarak Xiaomi Mix Fold 2 geçen yıl ağustos ayında piyasaya sürülmüştü. 1.914×2.160 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 8,02 inç LTPO 2.0 iç ekrana sahiptir. Telefonun dış ekranı 6,56 inç boyutunda. Bu ekran 1.080×2.520 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran. Akıllı telefon kaputun altında Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SoC ile donatılmıştır. 67W hızlı şarj özelliğine sahip 4.500mAh pil kapasitesine sahip.