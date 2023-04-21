Mesajlaşma servisi WhatsApp, kaybolan mesajların yine de kaydedilebilmesini sağlamak için Sohbette Tut özelliğini duyurdu. Mesajı gönderene, alıcının mesajı kaydedip kaydedemeyeceği sorulacak, böylece gönderen mesajı yine de silebilecek.

WhatsApp, yeni özelliklerle güncellenmeye devam ediyor. Yeni özellikle birlikte uygulama kullanıcıların geçici mesajları kaydetme seçeneğine sahip olacağını duyurdu. Bazı mesajlar 24 saat, 7 veya 90 gün içinde kaybolmak yerine kullanılabilir durumda kalabilecek.

Yeni özellik önümüzdeki haftalarda küresel olarak kullanıma sunulacak. Uygulamaya göre, yeni özellik kullanıcıların bu sesli mesajları örneğin adresler gibi önemli ayrıntıları kaydetmeleri içindir.

Bu özellik, metin ve ses dosyalarının yanı sıra, WhatsApp tarafından paylaşılan fotoğraf, video ve belgeleri de kaydetmenize olanak tanıyor.

Geçici mesajlar nasıl kaydedilir?

Wabetainfo tarafından daha önce bildirildiği gibi, geçici mesajları kaydetme aracı tamamen gönderenler tarafından kontrol edilir. Bilgiyi gönderen kişi, kişinin değiş tokuş edilenleri kaydedip kaydedemeyeceğini tanımlayacaktır.

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İşlevsellik şu şekilde çalışır: bir kişi geçici bir mesajı kaydetmeyi seçer seçmez, bir bildirim alırsınız ve içeriğin kaydedilip kaydedilemeyeceğini seçebilirsiniz.

Gruplar söz konusu olduğunda, yöneticiler herkesin bir mesajı saklamasına izin verilip verilmeyeceğini veya yalnızca yöneticilere izin verilip verilmeyeceğini seçebileceklerdir.

Diğer taraftan, mesajları kaydetmek için “artı işareti” alanlar, “Kaydedilen mesajlar” klasöründe kayıtlı olan her şeyi görebileceklerdir.