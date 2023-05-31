Xiaomi yılın ilk yarısına Xiaomi 13 Ultra ile heyecan verici bir çıkışla başladı. Cihazın uluslararası pazarlarda satışa sunulacağı ve Avrupa fiyatının açıklanacağı sızan bilgilerle birlikte beklenti artıyor. Yılın ikinci yarısına baktığımızda, Xiaomi’nin popüler MIX Fold 2’nin halefi Xiaomi Mix Fold 3’ün yaklaşan lansmanı ile büyüleyici planları var. Bu katlanabilir cihazın bir dizi heyecan verici yeni özellikler sunması bekleniyor. İşte Xiaomi Mix Fold 3 hakkında sızan her şey!

Xiaomi Mix Fold 3 Çok Güçlü Geliyor!

Merakla beklenen Xiaomi Mix Fold 3 ile ilgili yeni ayrıntılar, popüler sızıntı kaynağı Digital Chat Station’ın yakın tarihli bir Weibo gönderisi sayesinde ortaya çıktı. Yaklaşan katlanabilir cihazın ince ve hafif tasarımıyla dikkat çekmesi ve bunun kayda değer bir özellik olarak öne çıkması bekleniyor. Sızıntı kaynağı, Mix Fold 3’ün, öncülleri olan orijinal Mix Fold ve Mix Fold 2’den farklı olarak, bir ekran altı kamera sunacağını açıkladı.

Ayrıca DCS, MixFold 3’ün 5x optik zoom yapabilen bir periskop telefoto kameraya sahip olacağını ve fotoğrafçılık yeteneklerini geliştireceğini açıkladı. Ek olarak, cihazın 50W kablosuz şarjı destekleyerek rakiplerine resmen toz yutturacağı söyleniyor.

Cihazın hafif ve ince yapısına rağmen, oldukça esnek olacağını ve katlanma çizgisinin neredeyse görünmez olacağını da söylemek mümkün. Xiaomi’nin Mix Fold modelleri zaten ince ve hafif yapılarına rağmen sunduğu özelliklerle dikkat çekiyordu.

Xiaomi Mix Fold 3’ün 6,5 inç OLED FHD+ 120Hz kapak ekranına ve her ikisi de nokta çentikli tasarıma sahip 8,02 inç OLED FHD+ 120Hz iç katlanabilir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alan cihaz, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB depolama alanı sunabilir.

Leica dörtlü kamera sistemi 50 MP çözünürlüklü 1 inç boyutlu Sony IMX989 sensör, ultra geniş kamera, telefoto lens ve periskop lens içerebilir. Cihaz 67W kablolu şarjı, 50W kablosuz şarjı destekleyebilir ve IP68 derecelendirmesi ile gelebilir.

MIUI 14 ve Android 13 ile çalışması beklenen Mix Fold 3’ün selefinden daha ince ve daha hafif olacağı söyleniyor. Bu cihazla beraber katlanabilir telefonlarda heyecan verici yeni bir döneme girebiliriz.

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