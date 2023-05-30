Xiaomi 13 Pro’nun heyecanı devam ederken, Xiaomi’nin bir sonraki amiral gemisi telefonu olan Xiaomi 14 Pro modeline ait bazı sızıntılar geldi. Ünlü Weibo sızıntıcısı Digital Chat Station, Xiaomi 14 Pro’da güç ve pil ömrü konusunda tüketicilerin neler bekleyebileceğini paylaştı. İddiaya göre, önümüzdeki 14 Pro modeli, Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Gen 3 mobil platformuyla gelecek ve amiral gemisi segmentinde yeni bir sayfa açacak. İşte cihaz hakkında sızdırılanlar!

Xiaomi 14 Serisi Büyükler Liginde Çok Konuşulacak!

Digital Chat Station pil konusunda yeni telefonun 90W ve 120W hızlı şarj özelliklerine sahip olabileceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra, cihazda kablosuz şarj özelliği olarak 50W hızında şarj imkanı sunulabilir.

Ayrıca, yeni Xiaomi 14 serisinin düz ve kavisli olmak üzere iki farklı ekran tipine sahip olabileceği söylentileri dolaşıyor. Şu anda, 14 modelinin düz bir ekranla geleceği ve Pro modelinin ise kavisli ekrana sahip olabileceği düşünülüyor. Bu durumun pil şarj hızları için de geçerli olabileceği tahmin ediliyor.

Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi 14 Pro, Çinli markanın amiral gemisi cihazında en son ve en güçlü yonga setini kullanmaya devam edeceğini gösteriyor. Arm cephesinin geçtiğimiz gün duyurduğu Cortex-X4 çekirdeğini barındıracağı söylenen Snapdragon 8 Gen 3’ün 3.7GHz civarında saat hızlarına ulaşabileceği söyleniyor.

Bu yonga seti, Snapdragon 8 Gen 2’nin 1+4+3 düzeninden 1+5+2 iç çekirdek mimarisine geçiş yapmasıyla daha fazla hız ve verimlilik sunabilir. Arm cephesi de etkinlikte Cortex-X4 çekirdeklerinin güç verimliliğinden bahsetmişti. Bu yonga setiyle beraber pil konusu amiral gemisi segmentinde bir sorun olmaktan çıkabilir.

Şubat ayında çıkan Xiaomi 13 Pro modeli, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve 4.820mAh pil özelliklerine sahipti. Sızdırılan özellikler doğruysa, 14 Pro modeli kullanıcılara güçlü bir yükseltme ve biraz daha uzun pil ömrü sunacak. Ayrıca, 13 Pro modelinde 120W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj özellikleri bulunuyordu.

Xiaomi cephesinin Leica ile yaptığı kamera iş birliğinin bu cihazda da devam ettirilmesi muhtemel. Leica ile beraber kamera konusunda seviye atlayan Xiaomi, bu birlikteliğin meyvelerinden memnun görünüyor. Xiaomi 13 Pro gerçek bir DSLR kamera gibi çekimler yapabiliyordu. Xiaomi 14 Pro da bu geleneği devam ettirebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi’nin yeni canavarı nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!