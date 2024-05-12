Çinli teknoloji devi Xiaomi, birçok ülkede Mix serisi ile sevilmişti. Marka bu bağlamda Mix adı altında birçok üst seviye telefon piyasaya sürdü. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi, artık Mix serisi adı altında katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürüyor. Marka bundan önce Xiaomi Mix Fold, Xiaomi Mix Fold 2, Xiaomi Mix Fold 3 modellerini çıkarmıştı. Bu modeller yatay katlanır formda idi. Geldiğimiz noktada bugün ise marka, dikey katlanır formdaki ilk akıllı telefonu olacak olan Xiaomi Mix Flip üzerinde çalışıyor. Mix Flip’in gerçek görüntükleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Xiaomi Mix Flip nasıl gözükecek?

Xiaomi Mix Flip gerçek hayatta görüntülendi. Akıllı telefonun tasarımı Galaxy Z Flip 5 ile oldukça benzer. Bu bağlamda Mix Flip, arkada ikili bir kamera tasarımına sahip. Bu kameraların Leica desteğinin olduğunu belirtmek için arkaya Leica logosu da basılmış.

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Bunun haricinde arka kapağın yarısı ekran olarak kullanılıyor. Galaxy Z Flip 5’de olduğu gibi bu ekrandan basit işlemler yapılabilir. Şimdilik akıllı telefonun lansman tarihi belli değil. Bakalım Xiaomi Mix Flip ne zaman piyasaya sürülecek?