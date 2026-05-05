Türkiye’nin denizlerdeki teknolojik bağımsızlık vizyonunu temsil eden TEKNOFEST Mavi Vatan için beklenen takvim nihayet netleşti. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında denizcilik ekosistemine yön veren yerli projeleri bir araya getirecek olan organizasyon, bu yıl stratejik bir noktada teknoloji meraklılarını ağırlayacak. Peki, Türkiye’nin denizlerdeki gücünü sergileyecek bu büyük buluşmanın detaylarında neler var?

TEKNOFEST Mavi Vatan ne zaman yapılacak?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından koordine edilen TEKNOFEST Mavi Vatan, resmi duyuruya göre 27-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen etkinlik, dört gün boyunca denizcilik ve savunma sanayi tutkunlarını tek bir rotada buluşturacak. Geçtiğimiz yıl İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen organizasyon, bu yıl da Ağustos ayının son haftasını teknoloji şölenine dönüştürmeyi hedefliyor.

Etkinlik takviminin Zafer Bayramı haftasına denk gelmesi, sergilenecek olan yerli ve milli sistemlerin anlamını daha da pekiştiriyor. T3 Vakfı’nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilere göre, teknoloji ve denizcilik ekosistemini aynı platformda buluşturacak olan bu organizasyon için hazırlıklar şimdiden hız kazanmış durumda. Katılımcılar, dört gün sürecek program boyunca hem yarışmaları takip edebilecek hem de deniz teknolojilerindeki son gelişmeleri yerinde inceleme fırsatı bulacak.

Etkinlik nerede gerçekleşecek?

Bu yılki TEKNOFEST Mavi Vatan adresi olarak Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı belirlendi. Türk donanmasının teknik üssü ve gemi inşa faaliyetlerinin kalbi olarak bilinen Gölcük, organizasyonun ruhuna uygun, tarihsel bir atmosfer sunuyor. Kocaeli’nin denizcilik birikimi ile modern mühendislik projelerinin harmanlandığı bu alan, TEKNOFEST ruhunun denizlerdeki yansımasına ev sahipliği yapacak.

Etkinlik alanının seçimi, yerli deniz sistemlerinin geliştirilme süreçlerine doğrudan tanıklık eden bir lokasyon olması bakımından önem taşıyor. Geçen yıl İstanbul’da gerçekleştirilen başarılı organizasyonun ardından rotanın Kocaeli’ye çevrilmesi, etkinliğin kapsayıcılığını artırırken denizcilikle ilgili farklı paydaşların da sürece dahil edilmesini sağlıyor. Ziyaretçiler, stratejik öneme sahip bu tersane ortamında deniz teknolojilerinin geleceğini keşfetme şansına sahip olacak.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında neler tanıtılacak?

Denizcilik ve su altı teknolojileri odak noktası olan etkinlikte, genç mühendislerin ve teknoloji şirketlerinin geliştirdiği yenilikçi projeler ön plana çıkacak. Özellikle İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması gibi kategoriler, geleceğin otonom deniz araçlarının temelini oluşturuyor. Bu yarışmalar, katılımcıların mühendislik sınırlarını zorlarken denizler altındaki operasyonel yeteneklerin geliştirilmesine de katkı sağlıyor.

Sergi alanında ise Türk deniz kuvvetlerinin en güçlü üyeleri ziyaretçileri bekliyor olacak. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi, çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu ve MİLGEM projesinin önemli halkalarından biri olan TCG İstanbul gibi platformların sergilenmesi bekleniyor. Bu dev yapılar, sadece fiziksel birer araç değil, aynı zamanda Türkiye’nin denizlerdeki caydırıcılığını ve yerli üretim kapasitesini simgeleyen birer teknoloji abidesi olarak organizasyonun en dikkat çekici unsurları arasında yer alıyor.

Mavi Vatan doktrininin teknolojik boyutuyla işleneceği bu dört günlük süreçte, su altı teknolojileri alanında faaliyet gösteren girişimlerin de projelerini tanıtması öngörülüyor. Sivil denizcilikten askeri savunmaya kadar geniş bir yelpazede sunulacak çözümler, deniz ekosistemindeki dijital dönüşümü gözler önüne serecek. savunma sanayi alanındaki bu ilerlemeler, genç nesillere denizcilik kariyeri için ilham vermeyi sürdürüyor.

İlginizi Çekebilir: Drone savaşlarında son nokta! Mikrodalga silahı nedir, ne işe yarar?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yerli deniz araçlarının Gölcük gibi tarihi bir tersanede sergilenecek olması etkinliğe nasıl bir atmosfer katar? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!