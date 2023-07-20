Xiaomi’nin en son işletim sistemi MIUI 15 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Xiaomi sunucusunda MIUI 15 alfa yapıları tespit edildi ve Redmi Note 13 ile Xiaomi 14 serilerinin bu yeni sürümle birlikte geleceği öğrenildi. Son gelişmelere göre, MIUI 15’in iki yeni ve dikkat çekici özelliği olacak.

Xiaomiui ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre, MIUI 15’in öne çıkan iki yeni özelliği var. İlk özellik, kullanıcıların resim ve dosyaları kolayca kopyalayıp yapıştırmasına olanak sağlayan geliştirilmiş bir pano. Bu özellik Samsung telefonlarda zaten mevcut ve kullanıcıların uygulamalar arasında hızlı bir şekilde içerik paylaşmasına yardımcı olabilir. Örneğin, bir web sitesindeki bir görüntüyü doğrudan kopyalayıp, galeriyi açmadan doğrudan bir Telegram sohbetine yapıştırabilirsiniz.

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İkinci özellik ise, MIUI 15’in Xiaomi telefonlarında ses çıkışını %200’e kadar artırma imkanı sağlayacak olması. Bu, telefonlarla gelen multimedya deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek ve gürültülü ortamlarda bile içerikten keyif almayı kolaylaştıracak.

MIUI 15’in tam lansman tarihi henüz belli olmasa da, söylentilere göre yeni işletim sistemi Aralık ayında Çin’de tanıtılacak ve 2024’ün başlarında küresel pazara sunulacak. Bu planlama, geçen yılın MIUI 14 lansmanına benzer bir zaman çizelgesi takip ediyor. Ayrıca, belirtildiği gibi, Redmi Note 13 ve Xiaomi 14 serisi telefonlar yeni MIUI 15 ile birlikte piyasaya sürülecek.