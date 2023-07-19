Xiaomi’nin, yakında piyasaya sürmeyi planladığı yeni ürünler arasında öne çıkanlar arasında MIX Fold 3 modeli, Xiaomi Pad 6 Max ve Redmi K60 Ultra bulunuyor. Xiaomi Başkanı Lu Weibing, MIX Fold 3 modelinin Ağustos 2023’te piyasaya sürüleceğini doğruladı. Ancak gelen bilgilere göre, bu cihaz, Xiaomi’nin Ağustos ayında piyasaya sürmeyi planladığı tek ürün olmayacak.

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Çinli teknoloji devi Xiaomi, önümüzdeki ayın lansman takvimi için yoğun bir çalışma yürütüyor. Xiaomi’nin yakında piyasaya süreceği diğer cihazlar arasında, Pad 6 Max tablet ve Redmi K60 Ultra akıllı telefon bulunuyor. Yeni Xiaomi Pad 6 Max tabletin piyasaya çıkışını işaret eden bir sinyal olarak, cihazın yakın zamanda Bluetooth SIG listesinde görüldüğü ve 3C sertifikasyon veritabanında yer aldığı belirtiliyor.

Redmi K60 Ultra’nın da Ağustos ayında kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Raporlar, MIX Fold 3 ve Pad 6 Max’in Çin’deki farklı etkinliklerle piyasaya sürülmesini öngörüyor. İlk etapta Redmi K60 Ultra’nın Ağustos başında, ardından MIX Fold 3’ün lansmanının yapılması bekleniyor. MIX Fold 3 ve Pad 6 Max için yazılımların zaten resmi MIUI sunucusunda yer aldığı belirtiliyor.

Ağustos ayında piyasaya çıkacak olan MIX Fold 3 modeli, Babylon kod adını taşırken, Android 13 tabanlı MIUI FOLD 14.1 ile kutudan çıkacak. Xiaomi Pad 6 Max ise, Android 13 tabanlı ve Yudy kod adına sahip olacak. Bu lansman takvimi, daha önce Xiaomi’nin 2023’ün üçüncü çeyreğinde yeni ürün lansmanları yapmayı planladığına dair raporlarla da uyumlu görünüyor.