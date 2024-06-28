Xiaomi, yeni Mitu Kids Watch 7A akıllı saatinin piyasaya sürülmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu akıllı saat, geliştirilmiş güvenlik özellikleri ve çocukların güvenliği düşünülerek özel olarak tasarlanmış bir model olarak öne çıkıyor.

Xiaomi Mitu Kids Watch 7A neler sunuyor?

Xiaomi Mitu Kids Watch 7A, çocukların güvenliği için kapsamlı bir 9 katmanlı güvenlik konumlandırma sistemi sunuyor. AI destekli konum takibi sayesinde, çocukların konumlarını hassas bir şekilde belirleyebiliyor ve ebeveynlere bildirim gönderebiliyor. Ayrıca, önceden belirlenmiş bölgelere girip çıkmaları veya seyahat rotalarında beklenmedik değişiklikler olması durumunda uyarı veriyor. Saat ayrıca 90 güne kadar konum geçmişi saklayarak ebeveynlere çocuklarının önceki hareketlerini gözden geçirme imkanı sağlıyor.

2 MP ön kamerasıyla Xiaomi Mitu Kids Watch 7A, daha net ve akıcı görüntülü aramalar yapılmasını sağlıyor. Bu özellik, ebeveynlerin ve çocukların daha iyi görsel iletişim kurmasına olanak tanıyor ve çocuğun çevresini gözlemlemesine yardımcı oluyor. 4G LTE desteği ile China Mobile, China Unicom ve China Telecom operatörleriyle uyumlu olan saat, güçlü bir 950mAh pil ve optimize edilmiş güç tasarrufu algoritmasıyla uzun süre şarj gerektirmeden kullanılabiliyor.

Xiaomi Mitu Kids Watch 7A, 1,4 inç TFT ekranı, 48 MB RAM’i ve 256 MB dahili depolama alanıyla geliyor. Saat ayrıca mavi, yeşil ve pembe olmak üzere üç canlı renk seçeneği sunuyor ve 20 metreye kadar suya dayanıklı özelliklere sahip. Bu özellikler, çocukların günlük yaşamlarında rahatça kullanabilmesini sağlıyor.

İlginizi çekebilir: Xiaomi 14T Pro özellikleri ortaya çıktı, DxOMark kamera şampiyonu olabilir!

Akıllı saat, çocukların sağlıklı aktivitelerine teşvik eden spor kurslarına erişim sağlamanın yanı sıra Xiao Ai gibi sanal asistanlarla entegre olarak ebeveyn kontrollü ödemeleri destekliyor. Veri güvenliği ön planda tutularak şifrelenmiş veri ile üçüncü taraf uygulama izinleri yönetilebiliyor. Saat aynı zamanda sıkı güvenlik testlerinden geçirilmiş ve sertifikalandırılmış durumda.

Xiaomi, Mitu Kids Watch 7A ile çocukların güvenliğini ve eğlenceli kullanım deneyimini bir araya getiren bir seçenek sunuyor.