Xiaomi MIJIA markası akıllı evcil hayvan su sebilini tanıttı!

Xiaomi MIJIA Akıllı Evcil Hayvan Su Sebili sayesinde evcil hayvanınız artık daha güvenle su içecek. Xiaomi MIJIA yeni ürününün piyasaya çıkış tarihini 25 Eylül olarak açıkladı.

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Evcil hayvanlar için su sebili: Xiaomi MIJIA Smart Pet Water

Xiaomi MIJIA markası, 25 Eylül’de akıllı bir ev ürünü piyasaya süreceğini bizlere açıkladı. Ürün, MIJIA Akıllı Evcil Hayvan Su Sebili olarak çıkacak ve Çin’de 169 yuan’a (191 lira) satılacak. Xiaomi MIJIA Akıllı Evcil Hayvan Su Sebili minimalist bir yapıya sahip. Ayrıca su ve elektrik ayırımı için gizli bir sistemi bulunuyor. Evcil hayvanınızın su içtiği kısım da oldukça temiz ve pürüzsüz bir yapıya sahip. Bu kısmın temizliğinin minik bir su kabı temizlemek kadar kolay ve kullanışlı olması da dikkat çekiyor.

Bu akıllı su sebilinde, dolaşan bir su yolu sistemi kullanılıyor. Bu sistem evcil hayvanınızın içeceği suyu, onda dağ ve dere kaynağından akan su gibi hissetmesini sağlıyor. Akan su, tıpkı doğada olduğu gibi oksijen bakımından zengin olduğundan evcil hayvanınıza doğadaymış gibi hissettirip onun içme suyuna olan ilgisini arttırıyor.

Buna ek olarak MIJIA Akıllı Evcil Hayvan Su Sebili, böbrek taşlarının oluşmasını sağlayan ince parçacıkları, saçları, artık kloru, kalsiyum ve magnezyum iyonlarını engelliyor. Bunun için de uluslararası kalitede filtre malzemeleri ve dört kat yüksek verimli derin filtrasyon sistemini kullanıyor. Bu sistem sadece suyu temizlemekle kalmıyor aynı zamanda suyu yumuşatıp minik dostunuz için en iyi hale getiriyor.

Ayrıca sizin su eklemek, temizlemek veya filtre elemanlarını değiştirmenizi unutmamanız için de yardımcı olacak MIJIA destek uygulaması bulunuyor. Bu uygulama cep telefonu bildirimleri aracılığıyla herhangi bir zamanda hatırlatıcılar almanızı sağlayıp unutmamanızı sağlıyor.