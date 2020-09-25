Akıllı Ev
Xiaomi MIJIA markası akıllı evcil hayvan su sebilini tanıttı!
Xiaomi MIJIA Akıllı Evcil Hayvan Su Sebili sayesinde evcil hayvanınız artık daha güvenle su içecek. Xiaomi MIJIA yeni ürününün piyasaya çıkış tarihini 25 Eylül olarak açıkladı.
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Evcil hayvanlar için su sebili: Xiaomi MIJIA Smart Pet Water
Xiaomi MIJIA markası, 25 Eylül’de akıllı bir ev ürünü piyasaya süreceğini bizlere açıkladı. Ürün, MIJIA Akıllı Evcil Hayvan Su Sebili olarak çıkacak ve Çin’de 169 yuan’a (191 lira) satılacak. Xiaomi MIJIA Akıllı Evcil Hayvan Su Sebili minimalist bir yapıya sahip. Ayrıca su ve elektrik ayırımı için gizli bir sistemi bulunuyor. Evcil hayvanınızın su içtiği kısım da oldukça temiz ve pürüzsüz bir yapıya sahip. Bu kısmın temizliğinin minik bir su kabı temizlemek kadar kolay ve kullanışlı olması da dikkat çekiyor.
Bu akıllı su sebilinde, dolaşan bir su yolu sistemi kullanılıyor. Bu sistem evcil hayvanınızın içeceği suyu, onda dağ ve dere kaynağından akan su gibi hissetmesini sağlıyor. Akan su, tıpkı doğada olduğu gibi oksijen bakımından zengin olduğundan evcil hayvanınıza doğadaymış gibi hissettirip onun içme suyuna olan ilgisini arttırıyor.
Buna ek olarak MIJIA Akıllı Evcil Hayvan Su Sebili, böbrek taşlarının oluşmasını sağlayan ince parçacıkları, saçları, artık kloru, kalsiyum ve magnezyum iyonlarını engelliyor. Bunun için de uluslararası kalitede filtre malzemeleri ve dört kat yüksek verimli derin filtrasyon sistemini kullanıyor. Bu sistem sadece suyu temizlemekle kalmıyor aynı zamanda suyu yumuşatıp minik dostunuz için en iyi hale getiriyor.
Ayrıca sizin su eklemek, temizlemek veya filtre elemanlarını değiştirmenizi unutmamanız için de yardımcı olacak MIJIA destek uygulaması bulunuyor. Bu uygulama cep telefonu bildirimleri aracılığıyla herhangi bir zamanda hatırlatıcılar almanızı sağlayıp unutmamanızı sağlıyor.
Akıllı Ev
Xiaomi, antibakteriyel akıllı tuvalet üretti!
Çinli teknoloji devi Xiaomi, çok geniş bir ürün yelpazesine sahip. Farklı alanlara yatırımlar yaparak bu yelpazeyi genişletmeye devam ediyorlar. Çinli dev, şimdi de akıllı tuvalet üretti.
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Bir tuvaletten daha fazlası
Xiaomi’nin ürettiği antibakteriyel akıllı tuvalet bir tuvaletten beklenmeyecek özelliklere sahip. Tuvalet, Qingyun ve daha üst seviye olan Jingyun olmak üzere iki farklı modelle karşımıza çıkıyor. İki tuvalette de su haznesiz bir tasarım benimsenmiş. İki modelde de güncel tuvaletlerde karşımıza çıkan jet sifonla birlikte güçlü bir sifon kuvveti vaat edilirken su tasarrufu sağlanıyor. Tuvaletler, tamamen su geçirmez ve IPX4 sertifikasına sahip. Klozet kapağı antibakteriyel bir materyalden üretilmiş ve gürültüyü önlemek için yavaş kapanan bir menteşe kullanılmış.
Tuvaletin dikkat çekici özelliklerinden birisi de otomatik sifon sistemi. Bu sistem sayesinde kalktıktan 5 saniye sonra sifon otomatik çekiliyor. Ayrıca tuvaletteki ilgili bölgeye ayağınızı dokundurarak da sifonu çekebilmek mümkün. Aynı zamanda soğuk kış günleri için klozet kapağını ısıtmak mümkün. İsteğe göre dört kademeli bir ısıtma sunulmuş. Aynı zamanda olası bir cilt yanmasını önlemek için otomatik sıcaklık kontrol sistemi kullanılmış. Üst modelde ekstra olarak özel yıkama modları, sıcak havayla kurutma, masaj modu, su arıtma gibi özellikler mevcut. Ayrıca kendi kendini temizleyen musluğa, uzaktan kumandaya ve akıllı dijital bir ekrana sahip. Alt model 300 dolar civarı bir fiyata, üst model ise 400 dolar civarı bir fiyatla satışa sunulmuş
Akıllı Ev
Google ilk “Akıllı Ev Sanal Zirvesi’ni” 8 Temmuz’da düzenliyor!
COVID-19 salgını sonrasında teknoloji dünyasındaki birçok etkinlik iptal edilmiş veya sanal olarak gerçekleştirilmişti. Bu günlerde iptal edilen etkinliklerin yerini alan yeni sanal etkinlikler ile tanışmaya devam ediyoruz. Son olarak Google, 8 Temmuz’da Akıllı Ev Sanal Zirvesi etkinliğini gerçekleştireceğini açıkladı.
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Google ilk “Akıllı Ev Sanal Zirvesi’ni” 8 Temmuz’da düzenliyor!
Google önümüzdeki hafta akıllı ev geliştiricileri ve kullanıcıları için yeni özelliklerin paylaşılacağı Akıllı Ev Sanal Zirvesi’ni düzenleyeceğini duyurdu. Google’ın önemli etkinliklerinden olan I/O etkinliği bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti. Bu nedenle 8 Temmuz’da gerçekleşecek etkinlik aynı zamanda şirkete geliştiriciler ve kullanıcılar ile etkileşime geçme fırsatı sunacak.
Google Akıllı Ev Ekosistemi Ürün Yönetimi Direktörü Michele Turner, 8 Temmuz saat 13.00’da başlayacak olan açılış konuşmasında şirketin akıllı ev girişimlerini paylaşacak. Ayrıca Turner, Google Asistan ile birlikte proje geliştirilmesini kolaylaştıran bir takım araçları da tanıtacak.
Google etkinlik dahilinde akıllı ev sektöründe lider işletmelerin COVID-19 salgını sonrasında endüstrinin nasıl etkilendiği ve genel durum hakkında konuşacağı “Hey Google” isimli ortak bir panele de ev sahipliği yapacak.
Google bu ayın başında yaptığı açıklamasında akıllı ekranlar yakında daha fazla web içeriğine erişebilecek demişti. Bu açıklamaya paralel olarak 2020 yılı içerisinde Google Asistan’ın akıllı ekranlar için daha fazla web içeriği etkinleştirmesi bekleniyor. Asistan aynı zamanda birden çok kullanıcı için oturum bilgilerini tek bir cihazda kaydetme yeteneğini kazandı ve bu sayede kullanıcılar Podcast’leri ve videoları uyumlu cihazlarında karışıklık yaşamadan oynatmaya devam edebilecek.
Akıllı Ev
Xiaomi, 25 Mayıs’ta üç yeni buzdolabı modelini tanıtacak
Akıllı telefondan şemsiyeye kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Xiaomi, farklı sektörlerdeki ürün gamını geliştirmeye devam ediyor. Çinli üretici Xiaomi, 25 Mayıs 2020 tarihinde ise 3 yeni buzdolabı modelini tanıtacak. Nesnelerin interneti (IOT) dönemine yavaş yavaş giriş yapmaya başladığımız dönemde; marka ekosistemini genişleterek bu döneme hazır olmaya çalıştığını düşündüğümüz Xiaomi, bakalım başarılı olabilecek mi?
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Xiaomi, akıllı süpürgeden yüz temizleme cihazına ve hatta şemsiyeye kadar geniş bir ürün gamına sahip
Xiaomi, önümüzdeki dönemi, akıllı ev aletlerinde yeni dönem olarak tanımlıyor. Yenilikçilik anlayışını ev aletleri kategorisine de taşımayı düşünen Xiaomi, bu buzdolabı modelleri ile ilgili bazı bilgileri de resmi Weibo hesabında duyurdu. Xiaomi Akıllı Ev Aletleri resmi Weibo hesabında duyurulan bilgilere göre ise bu buzdolapları, bir adet çift kapaklı ve kapakların çift yönlü açılma özelliğine sahip olduğu model; bir adet çift kapaklı standart model ve üç kapaklı model olarak sunulacak. Bu modellerin hacimleri ise sırası ile, 170 Lt, 215 Lt ve 450 Lt olarak karşımıza çıkıyor.
Şimdiye kadar 7 farklı buzdolabı modeli sunan Xiaomi, bu 3 modeli de ürün gamına katarak bu sayıyı 10’a çıkarmış olacak. Daha önceki buzdolabı modellerinin ise en ucuzu, Çin’de 899 Yuan, yani 126 Dolar’lık bir fiyat etiketine sahip idi. Fakat tanıtılacak olan modeller ile ilgili bir fiyat bilgisi şimdilik mevcut değil. Ülkemize giriş yapalı henüz uzun bir zaman olmayan Xiaomi’nin, bu ürünlerini ülkemizde satışa sunması ise şimdilik beklenmiyor. Fakat Xiaomi’nin ülkemizde ne kadar hızlı büyümeye başladığını da göz önüne alır isek; yakın gelecekte çok daha fazla Xiaomi ürününü ülkemizde görmeye başlayabileceğimizi düşünüyoruz. Siz Xiaomi’nin geniş çaplı atılımları ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden bizlerle iletişime geçmeyi ihmal etmeyin. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!