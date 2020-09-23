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PlayStation 5 en büyük oyun konsolu olabilir!
PlayStation 5 almak istiyorsanız bu dev konsol için masanızda büyük bir alan ayırmanız gerecek. Belki de PS5 için konsol sehpanızı yenilemeniz gerekebilir.
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PlayStation 5 için ulaşılan bilgiler neler?
PlayStation 5 ülkemizde henüz son kullanıcıya ulaşmadı . Bu sebepten dolayı konsolun boyutları hakkında gerçek bir bilgiye sahip değiliz. Bununla birlikte, The Verge‘nin sızıntısıyla Tayvan’daki NCC’den alınan bilgilerle gerçek boyutları ortaya çıktı. Elde edilen bilgilerle, PlayStation 5’in küçük dolaplara sığamayacağı belli oldu. Sony; PlayStation 5’in 15.4 inç uzunluğunda, 10.2 inç derinliğinde ve 4.1 inç kalınlığında olduğu bilgisini vermese de NCC’ deki fotoğraflar bunu gösteriyor. Dijital versiyon veya disk tabanlı versiyonu satın alıyor olsanız da, bu canavara yer açmanız gerekecek. Ek olarak, Sony’nin yakın zamanda ülkemizde piyasaya süreceği bu konsol, 4.5 kilogram, Sony PS5’nin rakip konsolu Xbox Series X ise 4.45 kilogram ağırlığındadır. Ve 4K Blu-ray disk sürücüsü olmayan, PlayStation 5 Digital Edition 3.9 kilograma düşüyor.
PlayStation 5 bugüne kadarki en büyük Sony oyun konsolu. Genel olarak Xbox Series X‘ den kalın olmasa da çok daha büyük . Ayrıca, PlayStation 3, ilk Xbox ve Xbox One gibi efsanevi devlerden daha büyük. Sony ayrıca PS5’in gövdesinin standını veya diğer PlayStation ekipmanlarını ürünün fiyatına dahil etmedi.Oyun için cihazlar, özellikle oyun konsolu satın alırken boyutu değil oyun kütüphaneleri, ekosistemler ve fiyat daha önemlidir. Eğer yeni nesil bir oyun konsolu istiyorsanız ama fazla boş alanınız yoksa yeni nesil PlayStation5 için alan oluşturmanız gerekebilir.
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Facebook, yeni seçim bilgi araçlarıyla katılımcı çekmeyi planlıyor
ABD Seçim kampanyasının gündemde olmasıyla birlikte Facebook, Ulusal Seçmen Kayıt Günü kapsamında yeni sivil katılım araçları seti duyurdu. Zaman Akışı’na seçimle ilgili güncel haberleri koyan Oylama Bilgi Merkezi başlatıldı. Yeni Facebook seçim bilgi aracı , çıkartmalar, bilgi aktarımları ve genişletilmiş seçim bilgileri güncellemeleriyle daha fazla kişiyi anketlere katılmaya davet ediyor.
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Uygulama neleri içeriyor?
İlk olarak, Ulusal Seçmen Kayıt Günü’nün bir parçası olarak, Oylama Bilgi Merkezini daha da vurgulayacak olan yeni, özel bir bilgilendirme hamlesi başlatıyor. Daha fazla kullanıcı çekmek için, ‘Oylamaya Kaydolun’ CTA’sı içeriyor. Platform, bugüne kadar yaklaşık 39 milyon kişinin Oylama Bilgi Merkezi‘ni ziyaret ettiğini ve 2,5 milyon kişinin Facebook, Instagram ve Messenger üzerinden oy kullanmak için kayıt yaptırdığını söylüyor. Uygulamanın nihai hedefi, anketlere fazladan 4 milyon kişi katmak, bu istatistiklere göre hedefine ulaşmakta doğru yolda.
Facebook’taki #PledgeToVoteChallenge, kullanıcılarının oy vermeyi planladıklarını göstermelerine ve katılmaları için arkadaşlarını etiketlemelerine olanak sağlarken, Messenger ve Instagram Hikayeleri için yeni çıkartma paketleri de aynı şeyin altını çizecek. Bu tür özellikler geçmişteki gibi etkili olabilir. Örneğin; 2010’da Facebook, tek bir seçim günü Facebook mesajı nedeniyle ABD Kongre seçimlerine yaklaşık 340.000 kişi daha katıldığını bildirdi.
Facebook seçim aracının çabasının etkisi küçünsenmemelidir çünkü milyonlarca potansiyel seçmenin oylama bilgilerini sağlamasına olanak tanıyan genişbir erişime sahip; Twitter ve Snapchat gibi diğer platformlardaki benzer baskılar da seçmen katılımını artırarak daha fazlasını mümkün kılacaktır. Bu bakımdan, Amerikalılar bir sonraki başkan hakkında söz sahibi olacak. Pandemi ile birlikte alışılmadık bir yıln içindeyiz ve oylama süreci de aynı derecede olağandışı olacak, bu nedenle seçmenlerin doğru, güncel bilgilere erişiminin olması çok önemli. Facebook seçim aracı ayrıca kullanıcıları yanlış bilgilerden korumak için çalışıyor, bu da kullanıcıların sandık başına gitmesine gerek kalmadan oy kullanmaları açısından yararlı olabilir.
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Microsoft Edge, Linux işletim sistemine geliyor
Microsoft son yıllarda Linux işletim sistemine oldukça önem veriyor. Şirket şimdi de Chromium tabanlı yeni tarayıcısı Microsoft Edge’i, Linux işletim sistemi için tasarlıyor.
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Microsoft Edge, ekim ayı itibarıyla kullanıma sunulacak
Microsoft, ekim ayından itibaren Linux işletim sistemi için bir geliştirici ön izleme sürümünü kullanıma sunacak. Linux kullanıcıları, Microsoft Edge Insider üzerinden ya da Linux yerleşik paket yöneticisinden tarayıcıyı edinebilecekler.
Chromium ile birlikte işlevselliği artan Edge tarayıcı, adeta bambaşka bir kullanım deneyimi sunmaya başladı. Hız, performans, uyumluluk, gizlilik/güvenlik, geliştirilmiş bellek yönetimi ve Chrome tarayıcı ile kullanmakta olduğumuz uzantıları desteklemesiyle, adeta seviye atlamış durumda.
Açık kaynak ile yıllarca savaşan Microsoft’un bu hamlesi, şirketin açık kaynak kodlu oluşumlara bakış açısını değiştirdiğinin bir başka göstergesi.
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Nokia’nın yeni telefonları Nokia 2.4 ve 3.4 tanıtıldı
Nokia’nın üst oluşumu HMD Global, yaptığı etkinlikte Nokia’nın iki yeni telefonunu tanıttı. Nokia 2.4 ve 3.4 olarak adlandırılan telefonlar giriş-orta seviyeye konumlandırılıyor. Her iki telefon da Android One programının bir parçası olacak.
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Nokia 2.4 ve 3.4 teknik özellikleri
Nokia 2.3’ün halefi Nokia 2.4 6.5 inç boyutunda 20:9 en boy oranına sahip HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekrana sahip. Ön tarafta damla çentik tasarımlı 5 MP kameraya yer verilmiş. Arka tarafta ise 13 MP ana kamera ve 2 MP derinlik kamerası bulunuyor. Kameranın altında da parmak izi okuyucu bulunuyor. MediaTek’in 8 çekirdekli Helio P22 işlemcisinden gücünü alan telefona 2/3 GB RAM ve 32/64 GB arttırılabilir depolama alanı eşlik ediyor. 4500 mAh bataryası bulunan telefon, 5W şarj desteğiyle geliyor. Micro USB portuna ve 3.5 mm kulaklık jakına sahip telefon, çift sim kart ve NFC desteğine sahip. Telefon, kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkıyor. HMD, iki yıl arayüz güncellemesi ve 3 yıl güvenlik güncellemesi desteği sunacağını söylüyor. Üç farklı renk seçeneği bulunan telefonun fiyatı 120 eurodan başlıyor.
Nokia 3.4 ise 6.39 inç 19.5:9 en boy oranına sahip HD+ 400 nit parlaklığa sahip LCD bir ekrana sahip. Nokta çentik tasarımlı 8 MP ön kameraya 13 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş kamera ve 2 MP derinlik kamerası olmak üzere üç kamera eşlik ediyor. Arka tarafa parmak izi okuyucu konumlandırılmış. Telefon, gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 460 işlemcisinden alıyor. Bununla birlikte 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama yer alıyor. 4000 mAh bataryaya sahip telefon, Type-C portu üzerinden 10W şarj destekliyor. Ancak kutudan çıkan adaptör 5W’a kadar şarj destekliyor. 3.5 mm kulaklık jakı bulunurken kablosuz kulaklıklar için aptX desteği mevcut. Kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkan telefon iki yıl arayüz, üç yıl güvenlik güncellemesi desteğine sahip. Tek renk seçeneğine sahip telefon, 160 euro başlangıç fiyatına sahip ve Ekim başı satışa çıkacak.