Xiaomi Mi7’nin Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı!

Samsung ve Apple gibi devlere kafa tutan Çinli Xiaomi’nin amiral gemisi Mi7 sızdırıldı. İddialar doğruysa Xiaomi diğer markaların başını çok ağrıtacak.

Girdiği her sektörde başarılı işler ortaya koyan Xiaomi akıllı telefon sektöründe de devlerle rekabet içerisinde. Firma ürettiği kaliteli, güçlü ve uygun fiyatlı cihazlarıyla geniş kitlelere hitap etmekte. 2018 yılı içerisinde tanıtacağı Mi7 için şimdiden çalışmalara başlayan ve iddialı bir cihaz ile gelmeyi hedefleyen Xiaomi büyük planlar yapmakta.

(Yukarıdaki görsel temsilidir.)

Performans

Xiaomi bütün Mi serisinde olduğu gibi işlemci tercihini yine Qualcomm’dan yana yapıyor. Qualcomm’un SnapDragon 845 işlemcisi ile gelecek cihaza kapasiteye bağlı olarak 6GB / 8GB RAM eşlik ederken sisteme 3.350mAh’lik pil güç verecek. Ekran tarafındaysa Samsung üretimi 6,1 inç ve 18:9 oranlı bir OLED panel beklenmekte.

Kamera

Böylesine yüksek performanslı işlemci sayesinde cihazın arka tarafında bulunan f/1.7 diyafram aralıklı iki adet 16 MP kamera’nın lenslerinden biri teleobjektif ve siyah beyaz sensörü ile karanlık ortamlarda bile kusursuz fotoğraf performansı elde edilebilecek.

Üç Boyutlu Yüz Tanıma

Apple’ın başlattığı yüz tanıma akımının sonrasında Xiaomi’nin de diğer firmalar gibi yüz tanıma alanına yönelmesi beklenmekteydi ve gelen raporlar doğrusunda Xiaomi’nin Mi7 için üç boyutlu bir yüz tanıma sistemi üzerinde çalıştığı açıklandı.

Fiyat / Performans

Xiaomi Mi6 da olduğu gibi yeni telefonu için de uygun fiyat politikasından vazgeçmiyor.

Fiyat/performans kriterinin güçlü oyuncusu aynı zamanda kaliteden de ödün vermeden amiral gemisi Mi7 ile piyasaya hükmetmeye kararlı. Kaynaklara göre yaklaşık $400 seviyesinde piyasaya çıkması beklenen Mi7 eğer bu fiyat bandında satışa sunulursa rakipleri karşısında gerçekten güçlü bir pozisyon elde edecektir. Özellikle de Apple ve Samsung amiral gemilerinin $1000 yaklaşan etiketlerini düşünüce.

Sızdırılan raporlara göre yeni Mi7 2018 Mart veya Nisan ayında raflarda yer alacak. Xiaomi’nin önceki modellerinin de bu tarihlerde piyasaya sürülmesi iddiaları doğrular nitelikte.