Xiaomi Mi Watch akıllı saatler Türkiye’de satışa çıktı

Xiaomi, akıllı telefon dışındaki ürünleriyle Türkiye’de faaliyet göstermeye devam ediyor. Şirketin fiyat, performansıyla öne çıkan akıllı saatleri, Xiaomi Mi Watch ve Mi Watch Lite ülkemizde satışa sunuldu.

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Kullanıcıları favori markalarından biri Xiaomi, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Akıllı telefondan tutun, robot süpürgeye kadar oldukça geniş ürün ailesine sahip olan şirket, bu ürünlere geçtiğimiz dönem yeni akıllı saatleri, olan Mi Watch ve daha uygun fiyatlı Lite ürünlerini de eklemişti. Bu saatler çok yakın bir süre içinde ülkemizde de satışa sunuldu. Uygun fiyatıyla dikkat çeken saatler, sunduğu özelliklerle de tüketicilerin ilgisini çekecek gibi duruyor.

Mi Watch özellikleri

Xiaomi Mi Watch; 454×454 1,39 inç AMOLED ekrana, Snapdragon Wear 3100 işlemciye, 16 gün boyunca dayanan 420 mAh batarya kapasitesine sahip. 5 ATN suya dayanıklılık özelliği sayesinde 50 metreye kadar suya dayanıklılık sergiliyor. GPS ve Bluetooth 5.0 desteklenen saat, stres seviyesi, uyku monitörü, kalp ritmi gibi özelliklerin yanı sıra pek çok egzersizi de takip edebiliyor.

Mi Watch Lite özellikler

Xiaomi Mi Watch Lite, adından da anlaşılacağı üzere aynı saatin bazı özellikleri kısılarak daha uygun fiyatlı hale getirilmiş versiyonu. 320×320 çözünürlüğünde, 323 PPI değere sahip 1,4 inç boyutunda TFT LCD ekran ile gelen saat, en büyük özellik farkını ekran kısmında gösteriyor. 230mAh bataryasıyla 9 güne kadar şarjı dayanırken, 5 ATN suya dayanıklılık özelliği sayesinde 50 metreye kadar suya dayanıklılık sergiliyor. Bluetooth 5.0 ve GPS özelliğine sahip saat, daha çok Mi Band akıllı bilekliklerin özelliklerine sahip.

Türkiye satış fiyatı

Ülkemizde satılmaya başlayan Xiaomi marka akıllı saatler, fiyatlarıyla yine tüketiciyi sevindirecek gibi duruyor. Mi Watch 1099 TL’ye satılırken, daha uygun fiyatlı Mi Watch Lite modeli ise 599 TL fiyat etiketiyle alıcı buluyor.

Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın.