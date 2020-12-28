Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Watch akıllı saatler Türkiye’de satışa çıktı
Xiaomi, akıllı telefon dışındaki ürünleriyle Türkiye’de faaliyet göstermeye devam ediyor. Şirketin fiyat, performansıyla öne çıkan akıllı saatleri, Xiaomi Mi Watch ve Mi Watch Lite ülkemizde satışa sunuldu.
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Kullanıcıları favori markalarından biri Xiaomi, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Akıllı telefondan tutun, robot süpürgeye kadar oldukça geniş ürün ailesine sahip olan şirket, bu ürünlere geçtiğimiz dönem yeni akıllı saatleri, olan Mi Watch ve daha uygun fiyatlı Lite ürünlerini de eklemişti. Bu saatler çok yakın bir süre içinde ülkemizde de satışa sunuldu. Uygun fiyatıyla dikkat çeken saatler, sunduğu özelliklerle de tüketicilerin ilgisini çekecek gibi duruyor.
Mi Watch özellikleri
Xiaomi Mi Watch; 454×454 1,39 inç AMOLED ekrana, Snapdragon Wear 3100 işlemciye, 16 gün boyunca dayanan 420 mAh batarya kapasitesine sahip. 5 ATN suya dayanıklılık özelliği sayesinde 50 metreye kadar suya dayanıklılık sergiliyor. GPS ve Bluetooth 5.0 desteklenen saat, stres seviyesi, uyku monitörü, kalp ritmi gibi özelliklerin yanı sıra pek çok egzersizi de takip edebiliyor.
Mi Watch Lite özellikler
Xiaomi Mi Watch Lite, adından da anlaşılacağı üzere aynı saatin bazı özellikleri kısılarak daha uygun fiyatlı hale getirilmiş versiyonu. 320×320 çözünürlüğünde, 323 PPI değere sahip 1,4 inç boyutunda TFT LCD ekran ile gelen saat, en büyük özellik farkını ekran kısmında gösteriyor. 230mAh bataryasıyla 9 güne kadar şarjı dayanırken, 5 ATN suya dayanıklılık özelliği sayesinde 50 metreye kadar suya dayanıklılık sergiliyor. Bluetooth 5.0 ve GPS özelliğine sahip saat, daha çok Mi Band akıllı bilekliklerin özelliklerine sahip.
Türkiye satış fiyatı
Ülkemizde satılmaya başlayan Xiaomi marka akıllı saatler, fiyatlarıyla yine tüketiciyi sevindirecek gibi duruyor. Mi Watch 1099 TL’ye satılırken, daha uygun fiyatlı Mi Watch Lite modeli ise 599 TL fiyat etiketiyle alıcı buluyor.
Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi MIUI 12.5 yarın tanıtılıyor
Xiaomi’nin, telefonlarında kullandığı işletim sisteminin son versiyonu olan Xiaomi MIUI 12.5, yarın resmi olarak tanıtılıyor.
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Xiaomi. 28 Aralık tarihinde yapacağı lansmanda Mİ 11 ailesini, tanıtmaya hazırlanıyor. Lansmanda yeni nesil telefonlarıyla beraber şirketin, Android 11 üzerine kurulu yeni MIUI 12.5 işletim sistemini de tanıtması bekleniyor. Xiaomi’nin, genellikle isimlendirme yaparken 10, 11, 12 şeklinde gittiğini düşünürsek, bu yıl alışık olduğumuzdan biraz farklı bir durum söz konusu. Muhtemelen şirket, geçtiğimiz yılın MIUI 12 sürümünün üzerine çok fazla yenilik koyamadığı için, böyle bir isimlendirme stratejisini tercih etti
Asıl değişiklikler bir sonraki sürümde gelecek
MIUI Weibo sayfasında paylaşılan bilgilere göre lansman, 28 Aralık tarihinde, Çin saati ile 19:00 (Türkiye saati 14:00) saatinde başlayacak. Hakkında çok fazla detay bilinmeyen MIUI 12.5 güncellemesinin, telefonu daha kararlı bir hale getirmesi ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunması bekleniyor. Elbette şirket, kullanıcılarının beklentilerini düşük tutarak bazı sürpriz gelişmeler de sunabilir. Henüz ortaya çıkan bir sızıntı olmadığı için sizlerle bir özellik paylaşamıyoruz.
Beta süreci başlıyor, dahil olacak telefonlar belli oldu
Xiaomi MIUI 12.5 lansmanı, yarın yapılacak olsa da güncelleme, ilk olarak kapalı beta süreciyle başlayacak. Kullanıcılardan gelen hata raporları ve sorunların bildiriminin ardından şirket, muhtemelen şubat ayına kadar kararlı bir sürüm oluşturarak, dünyanın dört bir yanındaki Xiaomi kullanıcıların güncellemeyi sunacak. Betaya kaydolabilecek olan modeller şunlardır;
- Mi 10 Youth Edition.
- Redmi K30, K30 Ultra, K30 5G, K30i 5G, K30S Extreme Commemorative Edition.
- Mi CC9 Pro, Mi CC9e
- Mi 10, Mi 10 Ultra, Mi 10 Pro, Mi 10 Extreme Commemorative Edition.
- Redmi 10X 5G, 10X Pro.
- Redmi Note 9.
- Mi 9 SE.
- Mi 9.
- Redmi K20, K20 Pro.
- Redmi Note 7, Note 7 Pro.
Beta sadece Çin romudur ve Türkçe dil desteklememektedir. Yine de dil sizin için bir sorun değilse ve yukarıdaki telefonlardan birini kullanıyorsanız, Xiaomi MIUI 12.5, betası hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.
Akıllı Telefonlar
iPhone telefonunuzun etraf sesi tanıma özelliği nasıl aktifleştirilir?
iPhone telefonlarının ayarlar kısmında biraz saklı bir şekilde duran Ses Tanıma özelliği oldukça kolay bir şekilde aktifleştirilebiliyor. Etraftaki sesleri algılayıp kullanıcıya ekran üzerinden bir mesaj gösteren özellik, belirli durumlarda kullanıcıya kolaylık sağlayabiliyor.
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Bu işlevle birlikte iPhone cihazınız, etrafınızdaki sesleri duyup size bildiri olarak iletiyor. Özellikle duyma sorunları yaşayan insanlara oldukça yararlı olan özellik; aynı zamanda örneğin kulağınızda kulaklık takılı olması ve seslere erişiminizin olmaması durumlarında da fayda sağlıyor.
Ayarlar içerisinde biraz saklanmış bir durumda olan bu özelliğe iPhone Erişilebilirlik ayarları üzerinden kolayca ulaşım sağlanabiliyor. Böylelikle üzerinde kişiselleştirmeler de yapabileceğiniz özelliği bir dakikadan az bir sürede aktifleştirebiliyorsunuz. Özelliğin daha çok günlük kullanım için olduğu ve sitesinde de belirtildiği gibi riskli ortamlarda veya yol bulmak için kullanılmaması gerektiğini hatırlatmakta fayda var. İşlevi aktifleştirmek için şu adımları izlemek gerekiyor:
- Telefonunuzun Ayarlar bölümüne gidin
- Erişilebilirlik kısmına gelin
- Ses Tanıma bölümüne gidin
- Ses Tanıma’yı aktifleştirin
- Ardından Sesler kısmına dokunun
- Sonrasında ise iPhone cihazınızın tanımasını istediğiniz sesleri açabilirsiniz
Menü üzerinde oldukça fazla seçenek bulunuyor. Ateş, duman, su sesi, kapı çalışı, alarmlar, farklı hayvanlar, ev içerisindeki çeşitli eşyalar, bebek ağlaması sesleri gibi birçok seçenek mevcut. İstenilen seçenekler ayarlandıktan sonra ise aktifleştirilen sesler telefonunuz tarafından duyulduğunda size bildirim gelecektir.
Akıllı Telefonlar
Motorola yöneticisi, yeni amiral gemi cihazı tanıtmış olabilir
Qualcomm tarafından Motorola firmasının Snapdragon 888 işlemci kullanacağı amiral gemisi bir telefon üzerinde çalıştığı söylenmişti. Bir Çin satış sitesi ise bu cihazın çıkışının oldukça yakın olduğunu iddia etti.
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Site tarafından yapılan bu tahmin ise Lenovo yöneticilerinden Chen Jin tarafından Weibo üzerinden yapılan bir paylaşıma dayanıyor. Paylaşımda yöneticinin yeni bir akıllı telefonun gelişini tanıtan bir fotoğraf paylaştığı görülebiliyor.
Nisan ayında amiral gemisi alanına dört yıl aradan sonra Edge Plus ile dönen Motorola; ilk 5G telefonu olan bu cihazında 12GB RAM ve 256GB depolamayla birlikte Snapdragon 865 işlemcisine yer vermişti. Genel anlamda incelemelerden oldukça olumlu notlar almış ve sadece telefonun ekranının kavisli olması ve su geçirmez özelliğinin olmaması biraz göze batmıştı. Yeni geleceği düşünülen bu telefonun da özellikleri hakkında bir şey bilinmese de Edge Plus gibi gelişmiş özelliklerle piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.
Motorola firmasının başka planları da var
Yeni amiral gemisi telefon ise Motorola’nın üzerinde çalıştığı tek cihaz değil. 2021 ilk çeyrekte gelmesi planlanan Moto G Nio olarak bilinen telefonun da yine Snapdragon 865 işlemcinin yanında 8GB RAM ve 128GB depolama sunması bekleniyor. En yüksek ekran yenileme hızı olarak 105Hz sayısı dolaşsa da, Nio çıktığı zaman bu sayının daha stabil bir deneyim için 90Hz’de sabitlenmesi daha olası.
Nio’nun, aynı zamanda 6.7inç ve 2520x1080p çözünürlüklü bir ekranın yanında 5000mAh bataryayla geleceği konuşuluyor. Kamera alanında ise 64MP ana kamera, 16MP ultra genişlik sensörü ve 2MP derinlik sensörü tahmin ediliyor. Ön tarafta ise 16MP ultra geniş açılı kamera ve 8MP’lik bir diğer kamera olmak üzere çift kamera bekleniyor. İşletim sistemi olarak da telefonun Android 11 ile kutudan çıkması bekleniyor.
Motorola yeni getireceği bu iki cihazla birlikte stratejik bir hamle yapmış olmayı planlıyor gibi. Hakkında az şey bilinen amiral gemisiyle üst segment hedef alınabilecekken, Nio ise biraz daha bütçe dostu bir amiral gemisi arayanlara yönelik bir hamle olarak karşımıza çıkabilir.
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