Xiaomi MIUI 12.5 yarın tanıtılıyor

Xiaomi’nin, telefonlarında kullandığı işletim sisteminin son versiyonu olan Xiaomi MIUI 12.5, yarın resmi olarak tanıtılıyor.

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Xiaomi. 28 Aralık tarihinde yapacağı lansmanda Mİ 11 ailesini, tanıtmaya hazırlanıyor. Lansmanda yeni nesil telefonlarıyla beraber şirketin, Android 11 üzerine kurulu yeni MIUI 12.5 işletim sistemini de tanıtması bekleniyor. Xiaomi’nin, genellikle isimlendirme yaparken 10, 11, 12 şeklinde gittiğini düşünürsek, bu yıl alışık olduğumuzdan biraz farklı bir durum söz konusu. Muhtemelen şirket, geçtiğimiz yılın MIUI 12 sürümünün üzerine çok fazla yenilik koyamadığı için, böyle bir isimlendirme stratejisini tercih etti

Asıl değişiklikler bir sonraki sürümde gelecek

MIUI Weibo sayfasında paylaşılan bilgilere göre lansman, 28 Aralık tarihinde, Çin saati ile 19:00 (Türkiye saati 14:00) saatinde başlayacak. Hakkında çok fazla detay bilinmeyen MIUI 12.5 güncellemesinin, telefonu daha kararlı bir hale getirmesi ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunması bekleniyor. Elbette şirket, kullanıcılarının beklentilerini düşük tutarak bazı sürpriz gelişmeler de sunabilir. Henüz ortaya çıkan bir sızıntı olmadığı için sizlerle bir özellik paylaşamıyoruz.

Beta süreci başlıyor, dahil olacak telefonlar belli oldu

Xiaomi MIUI 12.5 lansmanı, yarın yapılacak olsa da güncelleme, ilk olarak kapalı beta süreciyle başlayacak. Kullanıcılardan gelen hata raporları ve sorunların bildiriminin ardından şirket, muhtemelen şubat ayına kadar kararlı bir sürüm oluşturarak, dünyanın dört bir yanındaki Xiaomi kullanıcıların güncellemeyi sunacak. Betaya kaydolabilecek olan modeller şunlardır;

Mi 10 Youth Edition.

Redmi K30, K30 Ultra, K30 5G, K30i 5G, K30S Extreme Commemorative Edition.

Mi CC9 Pro, Mi CC9e

Mi 10, Mi 10 Ultra, Mi 10 Pro, Mi 10 Extreme Commemorative Edition.

Redmi 10X 5G, 10X Pro.

Redmi Note 9.

Mi 9 SE.

Mi 9.

Redmi K20, K20 Pro.

Redmi Note 7, Note 7 Pro.

Beta sadece Çin romudur ve Türkçe dil desteklememektedir. Yine de dil sizin için bir sorun değilse ve yukarıdaki telefonlardan birini kullanıyorsanız, Xiaomi MIUI 12.5, betası hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.