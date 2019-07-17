Xiaomi Mi A serisinin gelişimi

Xiaomi’nin Android One projesi kapsamında 2017 yılından beri geliştirdiği Xiaomi Mi A1, Mi A2 ve Mi A3 cihazlarının gelişimini inceliyoruz.

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Xiaomi 2017 yılında Google ile işbirliğine giderek Android One cihazı Mi A1 modelini tanıtmıştı. Orta-alt segmentte oldukça ilgi gören cihaz başta Hindistan olmak üzere pek çok ülkede yüksek satış rakamlarına imza attı. 2018 yılında ise Çinli teknoloji devi serinin bir önceki cihazını geliştirerek yeni modeli Mi A2’yi tanıtmıştı. Son olarak bugün İspanya’da gerçekleştirilen etkinlikte özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken yeni Android One telefonu Mi A3 tanıtıldı. Mi A2 64 GB satış fiyatının altında bir etiket ile kullanıcılarla buluşacak telefon 24 Haziran’da satış kanallarında olacak.

Xiaomi Mi A1 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi A1, 5.5 inç büyüklüğünde 1080p çözünürlüğünde ekrana sahip. Telefonun içerisinde ise Snapdragon 625 işlemci, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve 3080 mAh batarya bulunuyor. Telefon USB Type-C girişinden şarj oluyor. Siyah, altın ve pembe renk seçenekleri ile gelen telefon 12 Eylül tarihinde yaklaşık 200€/ 234 Dolar’dan satışa sunulmuştu.

Ekran : 5.5 inç 70.1% ekran kasa oranı IPS LCD

İşlemci ve grafik birimi : Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) Adreno 506

RAM ve Depolama : 4 GB RAM / 64 GB Depolama

Kameralar : Ana kamera 12 MP, f/2.2, telefoto kamera 12 MP, f/2.6, ön kamera 5 MP

Video kayıt seçeneği : Arka tarafta 4K 30 kare, ön tarafta 1080P 30 kare

İşletim sistemi : Android Pie 9.0

Batarya : 3080 mAh

Fiyat: 234 dolar

Xiaomi Mi A2 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi İspanya‘da düzenlediği etkinlik ile şirketin yeni cihazları olan Mi A2 serisinin detaylarını, sevenleri ile buluşturuyor.Cihazın şimdiye dek açıklanan kesin bilgileri şöyle; Mi A2 modelinde 20MP Sony IMX 376 + 12MP Sony IMX 468 olmak üzere 20+12MP AI çift arka kamera bulunurken, ön tarafta 20MP AI bir selfie kamerası bulunuyor.Cihaz gücünü ise Qualcomm Snapdragon 660‘dan alıyor.Mi A2 bataryasının 3050 maholduğunu da hatırlatalım.Xiaomi, cihazlarındaki yapay zeka sayesinde Mi A2‘nin daha iyi portre fotoğrafları çekebileceğini iddia ediyor.Ayrıca Mi A2 otomatik lens seçimi yaparak, sahneye göre lensler arasında geçiş yapıp daha iyi fotoğraflar çekecek. Cihazın kutu açılış videosunu buradan izleyebilirsiniz.

Ekran : 5.99 inç 77.4% ekran kasa oranı IPS LCD

İşlemci ve grafik birimi : Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)

RAM ve Depolama : 4 GB RAM / 32-64 GB Depolama / 6 GB RAM 128 GB depolama

Kameralar : Ana kamera 12 MP, f/1.8, telefoto kamera 20 MP, f/1.8,, ön kamera 20 MP, f/2.2

Video kayıt seçeneği : Arka tarafta 4K 30 kare, ön tarafta 1080P 30 kare

İşletim sistemi : Android Pie 9.0

Batarya : 3000 mAh

Fiyat: 64 GB 280 Euro

Xiaomi Mi A3 özellikleri ve fiyatı

Bugün ise Çinli firma İspanya’da gerçekleştirdiği etkinlikte Mi A3 modelini tanıttı. Çoğu donanımsal bileşimde bir önceki cihaza göre geliştirmeler bulunsada bazı noktalarda cihaz Mi A2 den geri kalıyor. Örneğin, su damlası çentik tasarımını benimseyen 6.088″ cihaz IPS LCD yerine AMOLED panel kullanıyor. Buna karşın ekran çözünürlüğü Mi A2 modelinde FHD+ iken, serinin yeni cihazında HD+ çözünürlük tercih edildi. %80.3 ekran kasa oranına sahip cihazda 19.5:9 ekran oranı kullanılıyor. Cihazın güvenlik noktasında ise AMOLED panel altına konumlandırılmış parmak izi sistemi kullanılıyor.

Ekran : 6.01 inç 80.3% ekran kasa oranı SUPER AMOLED

İşlemci ve grafik birimi : Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm)

RAM ve Depolama : 4 GB RAM / 128-64 GB Depolama

Kameralar : Ana kamera 48 MP, f/1.8, telefoto kamera 2 MP, f/2.4, ultra geniş açı 8 MP f/2.2, ön kamera 20 MP, f/2.2

Video kayıt seçeneği : Arka tarafta 4K 30 kare, ön tarafta 1080P 30 kare

İşletim sistemi : Android Pie 9.0

Batarya : 4030 mAh

Fiyat: 64 GB 249 Euro