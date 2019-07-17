Mi A3 tanıtıldı, özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor

Serinin yeni Android One telefonu Xiaomi Mi A3 tanıtıldı. Modern tasarım dili, özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken model 24 Haziran’da satışa sunulacak.

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Xiaomi Mi A3 özellikleri neler ?

Xiaomi geçtiğimiz yıl Android One ekosistemindeki akıllı telefonu Mi A2 ve Mi A2 Lite’ı kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Bugün ise Çinli firma İspanya’da gerçekleştirdiği etkinlikte Mi A3 modelini tanıttı. Çoğu donanımsal bileşimde bir önceki cihaza göre geliştirmeler bulunsada bazı noktalarda cihaz Mi A2 den geri kalıyor. Örneğin, su damlası çentik tasarımını benimseyen 6.088″ cihaz IPS LCD yerine AMOLED panel kullanıyor. Buna karşın ekran çözünürlüğü Mi A2 modelinde FHD+ iken, serinin yeni cihazında HD+ çözünürlük tercih edildi. %80.3 ekran kasa oranına sahip cihazda 19.5:9 ekran oranı kullanılıyor. Cihazın güvenlik noktasında ise AMOLED panel altına konumlandırılmış parmak izi sistemi kullanılıyor.

Xiaomi CC9e modelinin Android One kapsamındaki cihazı olacak Mi A3’ün ekranında Gorilla Glass 5 teknolojisi kullanılıyor. Nisan ayında tanıtımı yapılan Snapdragon 655 işlemcisinden gücünü alan telefon Adreno 610 grafik birimini kullanıyor. 11 nanometre üretim sürecine sahip işlemci sekiz çekirdekten oluşuyor. 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri ile satışa sunulacak cihazın arka tarafında üç adet kamera bulunmakta. Telefonun ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip. Ana kamera ile kullanıcılar 4K çözünürlüğünde ki videoları 30 kare hızında çekebilecek. İkinci kamera ise ultra geniş açıya sahip fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyor. f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera 8 MP çözünürlüğünde. Cihazın üçüncü kamerası da arka planı bulanıklaştırmanızı sağlayan 2 MP f/2.4 telefoto lens. Cihazın dikey kamera diziliminin alt kısmında LED flaş bulunuyor. Cihazın ön kamerasına geldiğimizde ise damla çentik içerisine yerleştirilmiş 32 MP f/2.0 diyaframa sahip selfie kamerası bizleri karşılıyor. Ön kamera ile kullanıcılar FHD çözünürlükte 30 kare videolar çekebilecek. USB Type-C girişi üzerinden kullanıcılar 4030 mAH gücündeki bataryayı 18W hızlı şarj teknolojisi ile doldurabilecekler. Bağlantı ve destek noktasında ise Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac desteğini sunan telefonda 3.5 mm kulaklık girişi de bulunuyor. Android One programı kapsamında bulunan cihaz saf Android Pie 9.0 arayüzünü kullanmakta.

Xiaomi Mi A3 fiyatı ne kadar ?

Geçtiğimiz yıl Xiaomi, Mi A2 modelini 32 GB versiyonunu için 250 Euro 64 GB model için 280 Euro 128 GB depolamaya sahip model için ise 350 Euro fiyat belirlemişti. Bu yıl ise Çinli teknoloji devi Xiaomi Mi A3 64 GB depolamaya sahip modeli için 249 Euro fiyat belirledi. 128 GB depolamaya sahip modeli satın almak isteyen kullanıcılar ise 279 Euro ödemeleri gerekecek.