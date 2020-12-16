Xiaomi Mi Reader Pro e-okuyucu cihazı yayınlandı

Xiaomi, yakın zamanda yeni e-okuyucusu Mi Reader Pro cihazını piyasaya sürdü. Önceki versiyonu Mi Reader’a göre oldukça ilerleme kaydedilmişe benziyor.

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Amazon Kindle Oasis’in bir rakibi olarak karşımıza çıkan cihaz, büyük bir ekran ve birçok özelleştirme seçeneğine sahip. Aynı zamanda Xiaomi, kendi Xiao AI işlevlerinden bazılarını kullanarak cihaza sesle arama özelliği de eklemiş ve kullanıcıların işini biraz daha kolaylaştırmış.

7.8inç’lik e-mürekkebe sahip bir ekran taşıyan okuyucu 330ppi piksel yoğunluğu sunuyor. LED ekran aynı zamanda 24 farklı ayarlanabilir parlaklık seçeneğiyle birlikte geliyor. Yine açık veya koyu renk tonları ayarlama imkanı da sağlanıyor. Etraftaki duruma göre farklı seçenekler sunan cihaz böylece daha rahat bir okuma ortamı sağlamış oluyor.

İç tarafta ise 2GB RAM hafızaya sahip olan okuyucu, 32GB depolama ve dört çekirdekli bir işlemci sunuyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemi temelli ara yüzüyle de akıcı bir deneyim sağlama potansiyeline sahip. Bağlantı seçenekleri için ise Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 sağlanıyor. Aynı zamanda da Baidu ve WeChat Reading gibi bazı Çin platformları için desteği de var. Bataryasının da 3200 mAh ile yaklaşık 70 güne kadar kullanım sağladığını da unutmamakta fayda var.

Cihaz .txt, .epub, .pdf, ve Office dosyaları gibi bilindik neredeyse bütün formatları destekliyor. Dosyalar ise telefondan cihaza aynı bağa bağlı olmaları durumunda aktarılabiliyor. Sadece siyah renk ile gelen Xiaomi Mi Reader Pro 1299 Yuan fiyatıyla kullanıcı karşısına çıkacak. Ancak ilk satışlar için 1099 Yuan (165 Dolar) fiyatı tercih edilmiş. Şimdilik sadece Çin’de satışa sunulacak olan cihazın zamanla diğer bölgelere de ulaşması olası.