Genel
Xiaomi Mi Reader Pro e-okuyucu cihazı yayınlandı
Xiaomi, yakın zamanda yeni e-okuyucusu Mi Reader Pro cihazını piyasaya sürdü. Önceki versiyonu Mi Reader’a göre oldukça ilerleme kaydedilmişe benziyor.
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Amazon Kindle Oasis’in bir rakibi olarak karşımıza çıkan cihaz, büyük bir ekran ve birçok özelleştirme seçeneğine sahip. Aynı zamanda Xiaomi, kendi Xiao AI işlevlerinden bazılarını kullanarak cihaza sesle arama özelliği de eklemiş ve kullanıcıların işini biraz daha kolaylaştırmış.
7.8inç’lik e-mürekkebe sahip bir ekran taşıyan okuyucu 330ppi piksel yoğunluğu sunuyor. LED ekran aynı zamanda 24 farklı ayarlanabilir parlaklık seçeneğiyle birlikte geliyor. Yine açık veya koyu renk tonları ayarlama imkanı da sağlanıyor. Etraftaki duruma göre farklı seçenekler sunan cihaz böylece daha rahat bir okuma ortamı sağlamış oluyor.
İç tarafta ise 2GB RAM hafızaya sahip olan okuyucu, 32GB depolama ve dört çekirdekli bir işlemci sunuyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemi temelli ara yüzüyle de akıcı bir deneyim sağlama potansiyeline sahip. Bağlantı seçenekleri için ise Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 sağlanıyor. Aynı zamanda da Baidu ve WeChat Reading gibi bazı Çin platformları için desteği de var. Bataryasının da 3200 mAh ile yaklaşık 70 güne kadar kullanım sağladığını da unutmamakta fayda var.
Cihaz .txt, .epub, .pdf, ve Office dosyaları gibi bilindik neredeyse bütün formatları destekliyor. Dosyalar ise telefondan cihaza aynı bağa bağlı olmaları durumunda aktarılabiliyor. Sadece siyah renk ile gelen Xiaomi Mi Reader Pro 1299 Yuan fiyatıyla kullanıcı karşısına çıkacak. Ancak ilk satışlar için 1099 Yuan (165 Dolar) fiyatı tercih edilmiş. Şimdilik sadece Çin’de satışa sunulacak olan cihazın zamanla diğer bölgelere de ulaşması olası.
Genel
Nvidia RTX 2060 ve 2060 Super üretimini durduruyor
Nvidia, son dönemlerde stok sorunlarıyla boğuşuyor. Bu sorunları aşmak isteyen şirket, Turing mimarisi kullanan RTX 2060 ve RTX 2060 Super ekran kartlarının üretimini durduruyor. Şirket, elindeki bütün kaynakları yeni nesil Nvidia RTX 3000 serisine yoğunlaştıracak.
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Nvidia RTX 3000 stok sorunu
Nvidia RTX 3000 kartları, bundan birkaç ay önce çıkışını yaptı. Kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği kartlar, adeta fiyat performans tanımının sözlükteki karşılığı konumunda. Nvidia’nın, yeni kartlarıyla ilgili yaşadığı en büyük sorun ise stok. Covid-19 nedeniyle yavaşlayan üretim hızları, fırsatçı stokçularla birleşince ortaya inanması güç senaryolar çıkıyor. Ekran kartlarını, standart satış fiyatından alan bu fırsatçılar daha sonra ellerindeki ürünleri Amazon, eBay gibi platformlarda değerinin çok üstüne satıyor. Bu durumun önüne geçmek isteyen Nvidia, çareyi üretim tesislerinde değişim yapmakta buldu.
Üretim duruyor
Stok sorunlarını çözmek isteyen Nvidia, ilk RTX serisinin giriş seviyesi kartları olan RTX 2060 ve RTX 2060 Super serisi ekran kartlarının üretimini durduruyor. Bu kartların üretimi için kullanılan tüm kaynaklar, Nvidia RTX 3000, serisine aktarılacak. Overclockers.ru tarafından ortaya atılan iddiaya göre, hali hazırda üretilmiş bütün kartlar satılmış durumda. Aslında bu durum çok da şaşırtıcı değil. Son nesilde RTX 2060 ekran kartları, oldukça satın alınabilir seçenekler olsa bile, yeni nesille beraber oyuncular için 3070 gibi kartlar makul bir fiyata daha fazla şey sunuyor.
Herkes aynı sorunu yaşıyor.
Yaşanan sorun sadece Nvidia RTX kartlara özel değil. AMD de yeni nesil Radeon ekran kartlarını tüketiciyle buluşturmakta aynı sorunları yaşıyor. Hatta Sony ve Microsoft bile, yeni nesil oyun konsollarında stok sorunlarıyla karşı karşıya. Olaydan oldukça bıkmış olan tüketiciler, bu ürünlerden birine sahip olmak isterse ya perakendeciler önünde günlerce sıra beklemek, ya da karaborsa üzerinden değerlerinin çok üzerinde fiyatlar ödeyerek satın alım yapmak zorunda kalıyor. Umarız yaşanan sorunlar çok kısa süre içerisinde çözülür ve dünyanın her yerindeki kullanıcılar bu ürünlere kolaylıkla erişim sağlar.
Gelişmeler için takipte kalın…
Genel
Pinterest, politikasını şikayetlerden sonra yeniledi
Pinterest, görüntü paylaşım özelliği içeren, görsellerin paylaşıldığı bir sosyal ağ. Yaklaşık 400 milyonu aşkın kullanıcısı var. Bunun yanında 1600 çalışanı var ve çalışanlar son zamanlarda, özellikle firmanın taciz ve misilleme dahil olmak üzere, bazı şikayetlerde bulundular.
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Pinterest, beş aylık araştırmaya başladı!
Şirket, sahip olduğu kültüre ilişkin geçtiğimiz Çarşamba beş ay önce başlattığı araştırma hakkında bir rapor yayınladı. Bu araştırmada ele alınan temel konular var tabiki. Başlıca taciz ve ayrımcılık konulu olan araştırma, hukuk firması olan Wilmer Hale tarafından yürütülüyor. Bu sorunları çözmeyi amaçlayan firma, şirketin özellikle çalışanlarını anlayabileceği “ombudsman” ofisinin kurulmasını tavsiye ediyor. Yaptığı araştırma sonucunda Wilmer Hale, toplam 350 çalışanla konuştu ve sorunun temeline inmeye çalıştı. Şirket yönetim kurulu, Çarşamba günü çalışanlarla paylaşılan ve şirketin web sitesinde kamuya açık olarak yayınlanan neriyi oybirliğiyle kabul etti.
Ombudsman, bir şirketteki sorunları, şikayetleri ve teşebbüsleri ele alıp değerlendiren ve buna çözüm bulup iki tarafı da tatmin edici cevaplar veren kişidir.
Geçtiğimiz aylarda şirket çalışanları, şirket hakkında yaptığı şikayetlerle gündeme gelmişti. Bu şikayetlerden bazıları, şirketin aleyhinde dava açılmasına sebep oldu. Hafta başında , eski COO Francoise Brougher, Pinterest’e bir cinsiyet ayrımcılığı davası açtı ve bu dava sonucunda şirket, Brougher ve avukatlarına 20 milyon dolar ödedi. Bunun yanında, teknolojide yetersiz görülen gruplara 2,5 milyon dolar ödedi. Wilmer Hale, şirket için daha fazla dava açılmasını önleyecek gibi duruyor. Ayrıca şirket, üstüne aldığı sorumluluğu da bir an önce üstünden atmayı bekliyor.
Oluşturulan rapor, Pinterest’in geleceği için önem taşıyor
Yayınlanan rapor, “Buraya Nasıl Geldik” başlıklı bir bölümle başlıyor. Daha önce politika ekibinde olan iki şirket çalışanı, Ifeoma Ozoma ve Aerica Shimizu, Haziran ayında şirketteki ırkçılık ve cinsiyetçilik hakkında konuşmuştu. Bu rapora göre şirket, çalışanlarının şikayetlerini sürekli olarak takip etmek için merkezi bir işyeri araştırma ekibi kurmalı. Rapor birçok sonuçla beraber şirketin izleyeceği yol hakkında önemli tavsiyelerini de belirtti ve tavsiyelerini şu şekilde açıkladı: İşyeri sorunları araştırmalı ve kapsamlı olmalıdır. Bunun yanında açık ve standart prosedürler takip edilmeli ve özenle yürütülmelidir.
Ek olarak rapor, çalışanlarının sorununu gidermek için “sorun giderme ekibi” kurulması çağrısında bulunuyor. “Olası bir durumda şirket, oluşan sorunu kendi içinde çözmeli ve bu sorunun kime iletilmesi gerektiğini de bilmelidir.” şeklinde devam ediyor.
Çalışanlardan bazıları, şikayetleri arasına alkol ve uyuşturucu politikasının olmamasını da eklemişti. Raporda böyle bir politikanın olmayışı, alkol kullanmayan çalışanların iş etkinliklerinde kendilerini rahat hissetmemesine yol açmış. Bu şikayet sonrasında şirket, çalışanlarının kendini rahat hissetmesi ve yönetimsel davranışlarını geliştirmeleri açısından, bu politikayı geliştireceğini duyurdu.
Bu öneriler gibi bir çok öneriyi içinde barındıran rapora karşılık bir şirket çalışanı şunları söyledi, “Şirketimiz, Yönetim Kurulu Özel Komitesi tarafından önerilen değişiklikleri yapmaya kararlıdır. Çalışanlarımıza değer veriyoruz ve uygulamamızın herkes için çeşitli, eşitlikçi ve kapsayıcı ortam oluşturmak için sorumluluğumuzu biliyoruz.”
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A72 tasarım detayları sızdırıldı!
Samsung Galaxy A72 tasarım detayları ortaya çıktı. Son ortaya çıkan sızıntılar ile birlikte akıllı telefonun tasarım detayları netleşti.
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Samsung Galaxy A72, Note 20 benzeri bir tasarım anlayışı ile geliyor!
Samsung Galaxy A serisine yeni bir akıllı telefon daha eklemeyi hedefliyor. Orta üst seviyeye konumlandırdığı modeller ile akıllı telefon dünyasında kullanıcı sayısını arttıran Güney Kore devi, Galaxy A72 ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Galaxy A serisinin en kuvvetli modeli olması beklenen akıllı telefonun tasarım detayları da Voice isimli internet sitesinde sızdırıldı. İlk ortaya çıkan görüntülere göre Galaxy Note 20 benzeri bir tasarım anlayışına sahip olması beklenen akıllı telefon, 6.7 inçlik büyük bir ekran ile piyasaya çıkacak.
Delikli ekran teknolojisine sahip olacağı öğrenilen akıllı telefon, bir adet henüz özellikleri bilinmeyen ön kamera ile kullanıcılarını karşılayacak. Arka tarafta ise Galaxy Note 20 serisinden aşina olduğumuz bir kamera kurulumu dikkat çekerken, cihazın dört adet arka kamerasının olacağı öğrenildi. Arka kameraların özellikleri henüz bilinmese de ana kameranın 64 MP olması bekleniyor. 3.5 mm‘lik kulaklık girişinin de yer alacağı akıllı telefon, 5G özellikli olarak piyasaya çıkacak. Teknik özellikleri henüz tam anlamıyla belli olmayan Galaxy A72 modelinin ilerleyen günlerde daha fazla detay ile bizleri karşılaması bekleniyor. Bakalım firma, yeni akıllı telefonu ile birlikte beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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