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Xiaomi Mi Note 10 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mücahit Gümüş)
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Poco F2 Pro Kullanıcı Deneyimi (Batuhan Üstün)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Poco F2 Pro akıllı telefonuyla Batuhan Üstün oldu. Bakalım Batuhan, telefonuyla ilgili bize neler anlatacak?
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1 yıllık Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Berk Can Dikeriz)
Huawei P30 Pro kullanıcısı olup kendine ait bir YouTube kanalı da olan Berk Can Dikeriz, YouTube’da video çekmek için satın aldığı P30 Pro’sunun bir yıllık deneyimini aktarıyor.
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1 yıllık Huawei P30 Pro Kullanıcı Deneyimi (Berk Can Dikeriz)
Bakalım Huawei P30 Pro bir yılın ardından nasıl bir performans gösteriyor? Hep beraber görelim.
Berk Can Dikeriz YouTube kanalı; https://www.youtube.com/c/BerkCanDikeriz/
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Xiaomi Mi Note 10 Lite Kullanıcı Deneyimi (Şahin Ulaş)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Xiaomi Mi Note 10 Lite telefonuyla Şahin Ulaş oldu. Bakalım Şahin, nasıl bir kullanıcı deneyimi paylaşacak?
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