iOS 26.2, Apple cephesinde görünenden çok daha kritik bir güncellemeye işaret ediyor. Şirket, sınırlı sayıda kullanıcıyı hedef alan ancak ciddi sonuçlar doğurabilecek iki önemli güvenlik sorununu bu sürümle birlikte ortadan kaldırdı. Güncelleme, rutin bir ara versiyondan ziyade acil bir güvenlik kalkanı niteliği taşıyor.

iOS 26.2 ile kapatılan güvenlik açıkları neden önemli?

iOS 26.2, Apple’ın “son derece gelişmiş saldırılar” ifadesiyle tanımladığı gerçek dünya vakalarında kullanılan iki farklı WebKit açığını kapatıyor. Bu açıklar, iPhone’larda Safari başta olmak üzere iOS üzerinde çalışan tüm tarayıcıların temelini oluşturan WebKit motorunu doğrudan etkiliyor.

iOS 26.2 kapsamında giderilen güvenlik sorunlarının en dikkat çekici yönü, kullanıcı etkileşimi gerektirmeden tetiklenebilmesi. Yani kötü amaçlı bir web sitesine yalnızca girilmesi bile saldırı için yeterli olabiliyor. Bu açıklar, CVE-2025-43529 ve CVE-2025-14174 kodlarıyla tanımlanıyor ve her ikisinin de aynı hedefli saldırı zincirinde kullanıldığı belirtiliyor.

iOS 26.2 ile kapatılan ilk açık, WebKit’in bellek yönetiminde yaşanan bir hatadan kaynaklanıyor. Bu durum, saldırganların cihaz üzerinde yetkisiz kod çalıştırmasına olanak tanıyabiliyor. İkinci güvenlik açığı ise Apple ile Google’ın Tehdit Analiz Grubu tarafından ortaklaşa tespit edildi. Her iki sorun da daha gelişmiş bellek kontrolü ve doğrulama mekanizmalarıyla giderildi.

iOS 26.2 güncellemesi yalnızca iPhone’larla sınırlı değil. Apple, aynı güvenlik yamalarını iPadOS, macOS, watchOS, tvOS ve visionOS dahil olmak üzere tüm ekosistemine yaymış durumda. Türkiye’deki kullanıcılar için bu detay özellikle önemli çünkü iOS’te tüm tarayıcıların WebKit altyapısını kullanması, Safari dışındaki uygulamaların da risk altında olduğu anlamına geliyor.

Güncelleme sonrası Apple’ın verdiği mesaj net: Güncellemeleri ertelemek artık bir güvenlik riski. Hedefli saldırıların çoğu, cihazların güncel olmamasından faydalanıyor. Bu nedenle otomatik güncellemelerin aktif edilmesi ve beklenmeyen bağlantılara karşı temkinli davranılması, kullanıcı güvenliği açısından kritik önem taşıyor.

Bu güncelleme görünürde küçük bir sürüm numarası taşısa da, arka planda Apple’ın güvenlik reflekslerinin ne kadar sertleştiğini gösteriyor. Özellikle finansal uygulamalar ve kişisel veriler düşünüldüğünde, bu tür yamaların Türkiye’deki iPhone kullanıcıları için hayati olduğu açıkça görülüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iOS 26.2 ile gelen bu güvenlik hamlesi, Apple’ın kullanıcı gizliliği ve veri güvenliği konusundaki yak