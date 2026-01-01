Laptop, tablet, AIO PC ve Mini PC alanında adını çokça duyuran CHUWI, AuBox adını verdiği Mini PC segmentini AMD Ryzen™ 7 8745HS ile güncelledi. Bir süredir kullandığımız AuBox 8745HS modelinin detaylarına bakıyoruz.

Ufak ama güçlü

Özellikle Mac Mini’nin iddialı fiyatıyla beraber Türkiye’de de popülerleşen Mini PC, daha önceleri ofis ortamlarında basit işler için kullanılabilecek cihazlardı. Ancak günümüz Mici PC’leri çok daha güçlü, profesyonel işlerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz bir forma büründüler.

İnceleme masamızın konuğu olan CHUWI AuBox 8745HS modeli, 154 × 152 × 45 mm boyutlarında ve 740 gram ağırlığında. Yani tek elle rahatlıkla taşıyabileceğiniz, yer işgal etmeyen bir cihazdan bahsediyoruz.

Metalik bir renge sahip olan AuBox 8745HS, ister masanızda şık bir şekilde durabilir, dilerseniz monitörün arkasına da yerleştirebilirsiniz.

Kutu içeriğinden CHUWI AuBox 8745Hs, güç adaptörü, monitöre yerleştirmeyi düşünenler için VESA kiti ve kullanım kılavuzları çıkıyor. Bu arada kutunun da geri dönüştürülmüş olması da önemli bir artı bence.

Bu kadar portu nasıl sığdırdınız?

Mini PC’ler biraz önce söylediğim gibi güç olarak artık üst seviyelere çıkmış olsalar da küçük boyutları neticesinde çok bağlantı da sunamazlar. Örneğin Mac Mini, sadece 5 adet Tip-C bağlantısı, 1 HDMI ve 1 ethernet bağlantısına ek olarak bir de 3,5 mm’lik jak girişi sunuyor.

Ama söz konusu AuBox 8745HS olunca ihtiyacınızdan bile fazla bağlantı seçeneği sunabiliyor.

Arka tarafında 1 adet USB 4, 3,5 mm ses jakı, 1 adet DP 1.4, 1 HDMI 2.1, 2 adet USB 2.0 Tip-A ve 2 adet 2.5 Gbit ethernet bağlantısı yer alıyor.

Sağ tarafında ise 1 adet USB 3.2 Gen 2 Tip-C, 2 adet USB 3.2 Gen 2 Tip-A ve Kensington kilidi bulunuyor. Yani toplamda 6 adet USB, HDMI, DisplayPort ve 2 Ethernet bağlantısı ile bol bol bağlantınız mevcut. Bir de OCuLink bağlantısı olan cihazın bu önemli özelliğine birazdan değineceğiz.

Teknik özellikler

CHUWI AuBox 8745HS modeli, adından da anlaşılabileceği gibi AMD Ryzen™ 7 8745HS işlemcisi ile geliyor. Normalde Çin’e özel olan bu işlemci, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı sunarken 4.9 GHz maksimum performansa çıkabiliyor.

12 çekirdekli AMD Radeon 780M grafik birimine sahip ürün de ışın izleme desteği de mevcut. Yani oyun oynama imkanı da bulunuyor.

65 Watt TDP değeriyle enerji verimliliği de ön planda olan cihazda, USB4, HDMI ve DP bağlantıları üzerinden 4 adete kadar 4K ekrana çıkış verebilirsiniz.

Bizdeki modelde 16 GB bellek ve 512 GB SSD yer alırken bbu konfigürasyonu 64 GB ve 2 TB’a kadar yükseltmek mümkün. Hatta ihtiyacınız olduğu anda kendiniz de bellek ve depolama yükseltmesi yapabilirsiniz.

Kablosuz bağlantı tarafında ise Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 desteği bulunan cihazda hem fiziksel hem kablosuz bağlantıda en ufak bir sorun yaşamıyorsunuz.

Testler

Aşağıdaki tabloda CHUWI AuBox 8745HS modeli için yaptığımız benchmark testlerini görebilirsiniz. açıkcası böyle küçük bir cihaz için çok çok iyi sonuçlar olduğunu kabul etmek gerek.

Geekbench 6 Sonuçları CPU: 2444 (Tek Çekirdek) – 11062 (Çoklu Çekirdek) GPU: 28133 (OpenCL) – 31407 (Vulkan)



Cinebench 2024: 96 (Çoklu Çekirdek)

96 (Çoklu Çekirdek) OCCT: 93,63 derece (19 dk boyunca %100 işlemci yükü)

93,63 derece (19 dk boyunca %100 işlemci yükü) FurMark: 1536 puan (Vulkan, 1080p)

OCuLink ile üst seviye performans

AuBox 8745GS modelinde daha önce söylediğimiz gibi O’link bağlantısı da yer alıyor. Daha fazla bir güç gerektiğinde OCuLink destekli eGPU kitini satın alırsanız bu Mini PC’ye harici bir ekran kartı takabilirsiniz.

Yani masaüstü sistemi için olan güçlü ekran kartları ile beraber tam manasıyla bir iş veya oyun istasyonuna çevirmeniz de mümkün.

Genel değerlendirme ve sonuç

Sonuç olarak CHUWI AuBox 8745HS modeli en az Apple Mac Mini kadar güçlü Windows 11 ön yüklü olarak gelen bir mini PC seçeneği olarak karşımızda. Hem AMD Ryzen 7 8745HS gücü hem ekstra ekran kartı eklenebilme gibi artılarıyla beklentimin çok üstünde bir sonuç verebiliyor.

Fiyat olarak da yine daha uyguna olabilmesi avantajı ile CHUWI AuBox 8745HS’yi rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Türkiye’de nereden bulunur?

Son olarak CHWUI markalı ürünleri Türkiye’de Akortek Bilişim distrübitörlüğünde bulabileceğinizi de belirtelim. Ürün hakkındaki detaylı bilgiye buradaki resmi sitesinden görebilir Türkiye’den satın almak için MinikPC adresine de göz atabilirsiniz.