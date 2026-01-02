iPhone 11 Pro, Apple’ın ürün yaşam döngüsünde yeni bir eşiği geride bıraktı. Şirketin resmi listesinde yapılan son güncelleme, yıllardır sorunsuz kullanılan bu model için önemli bir statü değişikliğini beraberinde getirdi. Bu karar, cihazı hâlâ aktif olarak kullanan milyonlarca kullanıcıyı doğrudan ilgilendiriyor. Peki Vintage ne demek?

iPhone 11 Pro “Vintage” kategorisine eklendi! Apple Vintage kategorisi ne demek?

iPhone 11 Pro, Apple tarafından “vintage” kategorisine alınan en yeni modellerden biri oldu. Apple’ın tanımına göre bir ürün, satıştan kaldırılmasının üzerinden beş yıl geçmesiyle birlikte bu sınıfa dahil ediliyor. Bu durum, cihazın artık ürün yaşam döngüsünün son aşamalarına girdiğini gösteriyor.

iPhone 11 Pro’nun bu listeye eklenmesi, cihazın aniden işlevsiz kalacağı anlamına gelmiyor. Aksine Apple, “vintage” olarak tanımlanan ürünler için hâlâ onarım ve servis desteği sunmaya devam ediyor. Ancak bu destek, parça bulunabilirliğine bağlı olarak sınırlı hâle gelebiliyor. Yani ilerleyen dönemde bazı onarımların yapılamaması ihtimali artıyor.

11 Pro’yu öne çıkaran önemli detaylardan biri ise yazılım tarafındaki durumu. Model, hâlâ Apple’ın en güncel işletim sistemi olan iOS 26 sürümünü çalıştırabilen en eski iPhone olma özelliğini taşıyor. Bu da cihazın performans ve güvenlik açısından hâlâ güncel kaldığını gösteriyor.

iPhone 11 Pro’nun vintage statüsüne geçmesi, önümüzdeki sürecin de bir işareti olarak değerlendiriliyor. Apple’ın kriterlerine göre, bir ürün satıştan kaldırıldıktan yedi yıl sonra “obsolete” yani tamamen destek dışı kategorisine alınıyor. Bu noktaya gelindiğinde Apple, ilgili cihaz için hiçbir şekilde donanım servisi sunmuyor.

11 Pro için bu takvim dikkate alındığında, yaklaşık iki yıl sonra cihazın tamamen servis dışı kalması söz konusu olabilir. Türkiye özelinde bakıldığında bu durum, özellikle batarya veya ekran gibi temel parçalarda ileride yaşanabilecek sorunları daha kritik hâle getiriyor. Bu nedenle cihazını uzun süre kullanmayı planlayan kullanıcıların bu süreci yakından takip etmesi önem taşıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 11 Pro'nun vintage statüsüne alınması, Apple'ın ürün desteği politikasını sizce yeterli kılıyor mu?