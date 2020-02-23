Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Mix 4 hakkında çıkan sızıntılar doğru mu?
Bugün Çin’e ait olan sosyal medya platformu Weibo’da çıkan sızıntılara göre Xiaomi bu sene içerisinde yeni bir amiral gemisi duyuracak. Olasılıkları düşündüğümüz zaman Xiaomi’nin biri “Mi” serisi diğeri “Mi Mix” serisi olmak üzere sadece 2 adet amiral gemisi serisi var. Bu da demek oluyor ki Mi serisine ait bu seneki modeller Mi 10 ve Mi 10 Pro lanse edildiğine göre büyük ihtimalle bu sene içinde Xiaomi Mi Mix 4 de karşımıza çıkacak. Yani sızıntılar muhtemelen doğru.
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Sızıntılar neler söylüyor?
Xiaomi’nin çok beğenilen ve ciddi satış rakamlarına ulaşan amiral gemisi Mi Mix 3; 2018 Kasım’da piyasaya çıkmıştı. O günden bugüne bir sonraki Mi Mix cihazı ile ilgili sessizliğini koruyan Xiaomi markası; yeni bir amiral gemisi satışa sunacağını söyleyerek bu sessizliği bozmuş oldu. Bizim gibi yeni gelecek cihazın büyük ihtimalle Mi Mix 4 olacağını sezinleyen Çinli kullanıcılar firmayı sosyal medyada mesaj ve yorum yağmuruna tuttu.
Umarız gelen yoğun mesajlara ve bilgi taleplerine Xiaomi yetkilileri daha fazla direnemez ve yakın zamanda açıklama yaparlar.
Cihazla ilgili diğer sızıntılar neler?
Cihaza Geekbench Testi yapıldığına dair sızıntılar da var. Bu sızıntılara göre cihaz Geekbench Testi’nde Mi 9 ile aynı skorları aldı ve bunun yanı sıra cihazda 6 GB Ram bulunuyor. Bir başka sızıntıya göre ise cihaz Geekbench testine Android 9 ile dahil oldu. Bu sızıntıları değerlendirmek ve yorumlamak için ise henüz çok erken. Elimize cihazla ilgili daha net bilgiler geldiğinde onları da sizlerle paylaşacağız.
Not: Yayınladığımız görsel temsili olmakla beraber cihazın tasarımı henüz belli değil belirtmiş olalım.
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Akıllı Telefonlar
OnePlus 7T Pro, DxOMark tarafından puanlandı!
OnePlus telefonları kamera özellikleriyle hiç bir zaman adını tam anlamıyla duyuramamıştı. Fakat OnePlus 7 Pro, kullanıcıların aradığı odak uzunluklarının tamamını kullanan ilk telefon olarak duyurulmuştu. DxOMark‘ın en son kamera incelemesine göre, 7 Pro‘nun sahip olduğu aynı donanım ve yazılıma sahip 7T Pro, Galaxy S10 5G ve Huawei P30 Pro‘nun hemen arkasında oldukça rekabetçi bir şekilde yer alıyor.
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OnePlus 7T Pro, DxOMark tarafından kaç puan aldı?
OnePlus 7T Pro’nun genel kamera performans puanı 114 puan olarak belirlendi. Galaxy S10 5G ve Huawei P30 Pro‘nun ise her ikisi de 116 puan almıştı. Telefonun fotoğraflarda renklerinin canlı göründüğü ve detaylarının her koşulda iyi şekilde göze çarptığı belirtiliyor.
Bununla birlikte DxOMark‘ta yayınlanan rapora göre telefonun aşırı ısınması sonucunda ortaya çıkan bazı durumlarda görüntüde gölgelenme ve beyaz dengesi ile ilgili sorunlar yaşanabilmekte. Bu sorunlar DxOMark puanının düşmesindeki başlıca etkenlerden. OnePlus 7T Pro‘nun stabilizasyon algoritmalarına bağlı yaptığı çerçevelemeleri, 7 Pro‘nun yapmadığı gözüküyor. Öte yandan 7T Pro‘nun pozlama, otomatik netleme ve artefakt puanları selefinden daha iyi durumda gözüküyor.
OnePlus 7T Pro, yüksek bir puan alan Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition ile karşılaştırıldığında, 7T Pro‘nun görüntünün parlak ve karanlık kısımlarını dengelemek için daha iyi bir iş ortaya çıkardığı gözüküyor. Daha ayrıntılı bilgi için kaynağa buradan ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
LG G8 ThinQ, Android 10 güncellemesi alıyor!
LG G8 ThinQ, Güney Kore‘de Android 10 güncellemesini geçtiğimiz Kasım ve daha sonra da Ocak ayında almıştı. Bu ayın başına kadar ise ABD tarafında güncellemeler durdurulmuş şekilde beklemedeydi. Sprint ve Verizon ağlarında da güncelleme kilitli halde bulunuyordu. T-Mobile‘da aynı şekilde güncellemeleri vermiyordu.
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LG G8 ThinQ hangi firmalar tarafından Android 10 güncellemesini aldı?
LG G8 ThinQ, AT&T tarafından bu ayın başlarında Android 10 güncellemesini resmi olarak alabilir hale geldi. Ve şimdi ise T-Mobile‘ın ağındaki kilitli telefonlar da Android‘in en son sürümünü alacak. Yavaş yavaş yaygınlaşan Android 10 güncellemesi T-Mobile gibi önemli bir firma tarafından da aktif hale getirildi. Aktif hale getirilmeyen ağlarında en kısa sürede aktif hale getirileceği düşünülüyor. Bu tarz büyük güncellemeler firmalar tarafından hızlı bir şekilde getirilmeli. LG bu konuda çoğu firmadan daha iyi gözüküyor.
Güncelleme 1.5 GB‘ın üzerinde bir boyuta sahip gözüküyor. Ve cihaza gelen bildirim ile birlikte indirilebilir hale geliyor. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde T-Mobile ile gelen tüm telefonlara ulaşması bekleniyor. Ancak güncelleme bildirimlerinin cihazınızda açılmadığını düşünüyorsanız, bu güncellemeyi manuel bir şekilde indirmeyi de deneyebilirsiniz. Bunu ayarlar kısmından güncellemeleri kontrol et şeklinde cihazınızda aratıp, bu güncellemeyi telefonunuza indirerek yapabilirsiniz. Bu tarz önemli ve büyük güncellemeleri tüm firmaların telefonlarına hızlı bir şekilde getirmesini umuyoruz.
Akıllı Telefonlar
Infinix S5 Pro pop-up kamerası ile sızdırıldı!
Bugün gelen bilgilere göre Infinix S5 Pro yeni görsellerle ve özellikleriyle birlikte sızdırıldı. Sızdırılan bilgilerin ardından Hong Kong merkezli yapımcı tarafından Infinix S5‘in henüz duyurulmamış pro varyantı olduğu doğrulandı. Resimler telefonun kapsamlı bir görünümünü sunuyor ve bununla birlikte sızdırılan bazı bilgilerde mevcut.
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Infinix S5 Pro hangi özellikte ve görseller bize ne anlatıyor?
Infinix S5 Pro‘nun geniş bir ekrana sahip olacağını görsellerde açıkça görebiliyoruz. Infinix S5‘in panelinin 6.6 inç olduğunu önceden biliyorduk. Pro olmayan bu versiyonda 4 GB RAM ile sekiz çekirdekli Helio P22 olacağı tahmin ediliyor. Bu yüzden pro versiyonda bunun daha üst bir seviyede sunulacağını biliyorduk. Ekranın daha büyük olması bu sebepten dolayı mantıklı geliyor.
Infinix S5 Pro‘nun arka taraftaki kameralarına gelecek olursak, ana kamera olarak 48 MP değerinde bir kamera ile geliyor olacak. İşlevleri henüz açıklanmamış olmasına rağmen arkada iki kamera daha bulunduğunu biliyoruz. Tahminlere gelirsek, biri ultra geniş açılı kamera diğeri ise telefoto veya makro kamera olacağı yönünde.
Infinix S5 Pro‘nun ön taraftaki kamerası ise mekanize bir açılır kapanır pop-up kamera olacak. Elimizdeki görsellerde bu açılır kapanır pop-up kamerayı yakından görebiliyoruz. Çözünürlüğü hala bilinmiyor ancak görüntüler otomatik HDR‘ye sahip olduğunu bizlere gösteriyor.