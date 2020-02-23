Xiaomi Mi Mix 4 hakkında çıkan sızıntılar doğru mu?

Bugün Çin’e ait olan sosyal medya platformu Weibo’da çıkan sızıntılara göre Xiaomi bu sene içerisinde yeni bir amiral gemisi duyuracak. Olasılıkları düşündüğümüz zaman Xiaomi’nin biri “Mi” serisi diğeri “Mi Mix” serisi olmak üzere sadece 2 adet amiral gemisi serisi var. Bu da demek oluyor ki Mi serisine ait bu seneki modeller Mi 10 ve Mi 10 Pro lanse edildiğine göre büyük ihtimalle bu sene içinde Xiaomi Mi Mix 4 de karşımıza çıkacak. Yani sızıntılar muhtemelen doğru.

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Sızıntılar neler söylüyor?

Xiaomi’nin çok beğenilen ve ciddi satış rakamlarına ulaşan amiral gemisi Mi Mix 3; 2018 Kasım’da piyasaya çıkmıştı. O günden bugüne bir sonraki Mi Mix cihazı ile ilgili sessizliğini koruyan Xiaomi markası; yeni bir amiral gemisi satışa sunacağını söyleyerek bu sessizliği bozmuş oldu. Bizim gibi yeni gelecek cihazın büyük ihtimalle Mi Mix 4 olacağını sezinleyen Çinli kullanıcılar firmayı sosyal medyada mesaj ve yorum yağmuruna tuttu.

Umarız gelen yoğun mesajlara ve bilgi taleplerine Xiaomi yetkilileri daha fazla direnemez ve yakın zamanda açıklama yaparlar.

Cihazla ilgili diğer sızıntılar neler?

Cihaza Geekbench Testi yapıldığına dair sızıntılar da var. Bu sızıntılara göre cihaz Geekbench Testi’nde Mi 9 ile aynı skorları aldı ve bunun yanı sıra cihazda 6 GB Ram bulunuyor. Bir başka sızıntıya göre ise cihaz Geekbench testine Android 9 ile dahil oldu. Bu sızıntıları değerlendirmek ve yorumlamak için ise henüz çok erken. Elimize cihazla ilgili daha net bilgiler geldiğinde onları da sizlerle paylaşacağız.

Not: Yayınladığımız görsel temsili olmakla beraber cihazın tasarımı henüz belli değil belirtmiş olalım.

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