Xiaomi Mi Mix Alpha: %180 ekran, 108 MP kamera!

Tam ekran telefon döneminde bomba gibi bir giriş yapan Xiaomi, tam ekran deneyimini değiştiren Xiaomi Mi Mix Alpha ile dengeleri bozacak!

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Çevresel ekran diyebileceğimiz bir deneyim ile gelen Xiaomi Mi Mix Alpha, sadece arka taraftaki kamera bölümünde boşluk bırakılan telefon gerçekten garip bir tasarıma sahip. Cihazın önü, arkası ve yanları tamamen ekran olan Mi Mix Alpha, konsept telefon olarak geçiyor.

Xiaomi Mi Mix Alpha Özellikleri

Şu anda inç olarak açıklanmayan %180 oranındaki ekranda çevrelenmiş bir tasarım dikkat çekiyor. Sadece üstte ve altta 2,1 mm inceliğinde bir bölüm yer olacak Mi Mix Alpha, tuş ve hoparlörü ekranın altına gizlemiş olacak. Yani son günlerde gördüğümüz şelale ekranda olduğu gibi tuş dizilimini ekran üzerinden kullanabileceğiz. Ayrıca ses ise daha önce Mi Mix telefonlarında gördüğümüz gibi ekran altına gizli olan hoparlörler ile sağlanıyor olacak. Ayrıca cihazın altı ve üstünde de hoparlör olması bekleniyor.

Yukarıda görebileceğiniz gibi arka tarafı da tamamen ekran sayılabilecek yapıdaki telefon, arka tarafı da rahat kullanım için farklı özellikler sunacak.

Yan taraftaki tuş sistemini yanlışlıkla dokunmayı engellemek için basınç sensörü yerleştiren Xiaomi, bu sayede belirli bir basınç sonrası tuşa basıldığını düşünerek hareket edecek.

108 MP değerindeki Samsung ile ortaklaşa üreten arka kameraya sahip olan Mi Mix Alpha, ön kamera yerine arka kameradan en iyi özçekim deneyimi sunan kamera olacak. Değer olarak 12032 x 9024 piksel bir çözünürlük ile çığır açan Mi Mix Alpha, 1/1,33 inç sensör boyutu ve OIS desteği sağlayacak.

Xiaomi Mi Mix Alpha Kamera Özellikleri

Yukarıda bahsettiğimiz gibi 108 MP değerinde ana kameraya sahip olan telefonun tam kamera değerleri ise şu şekilde;

108 MP, f/1,69 diyafram, 1/33 inç sensör boyutlu ana kamera

20 MP, f/2,2 diyafram, 1/2,8 inç sensör boyutlu ultra geniş açılı kamera

12 MP, f/2 diyafram, 1/2,55 inç sensör boyutlu telefoto kamera

Xiaomi Mi Mix Alpha Donanım Özellikleri

Mi Mix Alpha donanımsal olarak beklenildiği gibi Qualcomm Snapdragon 855+ işlemcisi 12 GB bellek, 512 GB UFS 3.0 destekli depolama, 4050 mAh nano silikon katod batarya, 40 W hızlı şarj desteği ile geliyor. Yazılımsal olarak ise MIUI 11 ile gelecek. Tasarım noktasında çerçeve tarafında titanyum malzeme kullanılan telefonda kamera çerçeveleri ise seramik olacak. Kamerayı korumak adına safir cam korumasına sahip olan Mi Mix Alpha oldukça dayanıklı görünüyor. Fakat ekranın kaplaması ve türü şu an için belli değil.

Xiaomi Mi Mix Alpha Fiyatı

Fiyat olarak da fazlasıyla iddialı gelen Mi Mix Alpha 19.999 Yuan, yani yaklaşık 2.800 dolar fiyata sahip olacak. İlk aşamada kısıtlı bir üretim olacak olan Mix Alpha, sene sonunda seri üretime geçecek.