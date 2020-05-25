Geçtiğimiz günlerde selefine göre büyük olan 1.2″ boyutlu bir ekran ile geleceği sızdırılan Xiaomi Mi Band 5 ve yeni şarj aletinin görüntüleri sızdırıldı.

Daha önce yapılan sızıntılarda Xiaomi Mi Band 5 modelinin NFC özelliğine sahip olacağı iddia edilmişti. Ayrıca eski modellerde bulunan Xiao AI’ın yerine AI destekli Alexa’nın da bu modelde yer alacağı söylentileri ortaya çıkmıştı. 8 dil desteği bulunan Alexa’nın Mi Band 5’de bulunması global cihazlarda asistan kullanımını arttıracak bir özellik. Yeni modelde kalp atış hızını ve kandaki oksijen oranını ölçen sensörlerin olması da bekleniyor.

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Sızdırılan Xiaomi Mi Band 5 modelinin geçmişteki modellere göre büyük olduğu oldukça bariz görülüyor. Yeni şarj aletinin ise mıknatıslı tasarımdan uzaklaştığı ve cihaz ile fiziksel bağlantı kurularak şarj edildiği bir forma girdiği görünüyor. Saatin kasasında, boyutun büyümesi ve biraz daha düz görünen ekranı dışında bir değişiklik yok gibi görünüyor. Tabii ki bu etki fotoğrafların çekilme açısından dolayı bir yanılsama olabilir.

Weibo üzerinden yapılan bir diğer sızıntı ise cihazın ~28 $ fiyat etiketine sahip olacağını gösteriyor. Mi Band 5’in geçtiğimiz yılın modellerine göre gelişmiş özellikleri aynı fiyat bandında sunabilmesi oldukça sevindirici. Tabii ki haberimize konu olan özellik ile fiyat bilgilerinin sızıntılara dayandığını ve cihazın daha farklı özellikler ve fiyat ile tanıtılabileceğini belirtmiş olalım.