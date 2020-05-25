Xiaomi Mi 10 inceleme – Karmaşık duygular içindeyiz!

Xiaomi Mi 10 inceleme videomuzda, ülkemizde kısa bir süre önce satışa çıkan amiral gemisi modelini inceliyoruz. Bakalım şirketin ülkemizde şu anda yaklaşık 8200 TL civarında satılan amiral gemisi modeli Xiaomi Mi 10 bizlere neler sunuyor?

Xiaomi Mi 10 inceleme – Tasarım ve ekran detayları

Cihazın yeşil, gri ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği var. Modelin önü ver arkası Corning Gorilla Glass 5 cam, yan çerçeveleri ise metal malzemeden üretilmiş. Ön taraftan baktığınızda köşede yer alan ön kamera deliği ve kavisli ekran tasarımı oldukça güzel bir görüntü sağlıyor. Arka tarafta ise Mi Note 10 modeline benzer bir kamera tasarımının kullanıldığını görüyoruz. Telefonun tasarımsal açıdan en beğendiğimiz noktası stereo hoparlörler oldu. Zira hem üst hem de alt tarafta yer alan hoparlörler, mono hoparlör kullanan cihazlara kıyasla çok daha iyi bir deneyim sunuyor. Telefonun ekran altına gömülü parmak izi sensörü de oldukça kararlı çalışıyor. Ancak P40 Pro gibi rakiplerine oranla hız anlamında biraz daha yavaş kaldığını belirtelim. Telefonun tasarımsal açıdan göze çarpan iki eksiği var. Bunlardan birincisi suya ve toza dayanıklılık sertifikası olmaması ve 3.5 mm’lik kulaklık girişinden mahrum olması.

6.67 inç boyutlu Super AMOLED panel kullanan ve 1080p Full HD+ bir çözünürlükle gelen Xiaomi Mi 10 modelinde, 90 Hz yenileme hızı ve HDR10+ desteği yer alıyor. Hem yüksek kare hızı, hem de oldukça yüksek bir parlaklık seviyesine çıkabilen ekran, gerçekten telefonun en başarılı olduğu konulardan biri olmuş.

Performans ne durumda?

Xiaomi Mi 10 modelinde Snapdragon 865 işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB ile 256 GB arasında değişen depolama alanı seçenekleri yer alıyor. Telefonda microSD kart desteği yok ve mevcut dahili depolama UFS 3.0 standartını kullanıyor.

Snapdragon 865 işlemci, şu anda Androdi ekosisteminin en güçlü işlemcisi. Hal böyle olunca telefon performans anlamında şu an alabileceğiniz en iyi modellerden biri.

Kameradaki “Pro” kırpmaları can sıkıyor!

Gelen Xiaomi Mi 10 inceleme yazımızda, en önemli konulardan biri olan kameraya. Telefonda 108 MP’lik bir ana kamera, 13 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik algılayıcısı bulunuyor. Telefonun ana kamerası, “amiral gemisi” ismine yakışır olsa da Pro modelden ayırmak için kullanılan yardımcı kameralar o “amiral gemisi” sıfatına pek yakışmıyor. Buna rağmen telefon portre fotoğraflarında oldukça başarılı, gece çekimlerinde en iyisi olmasa bile gece modunu da kullandığınızda güzel sonuçlar veriyor. Ancak makro kamera ve geniş açı kamerası cihazın eksi noktalarından sayılabilir. Video tarafında ise 8K 30 FPS, 4K – 30 FPS/60 FPS desteği bulunuyor. OIS sadece 4K 30 FPS ve alt çözünürlüklerde çalışıyor.

Son olarak cihazda 4780 mAh batarya, 30W kablolu ve kablosuz şarj ile 5W tersine şarj desteği bulunuyor. Modeli kullanırken 90 Hz ekranda kullanmamıze rağmen 9 saatlik bir ekran süresi aldık ki, bu değer bir amiral gemisi için gayet iyi.

https://youtu.be/fz3sTzzUslQ