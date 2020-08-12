Xiaomi Mi Band 5 ipuçları | Bilgisayarı bilekliğinizle açın!

Xiaomi Mi Band 5 ipuçları videomuzda, kullanmaktan keyif aldığım altı özelliği listeledim. Hadi hep birlikte özelliklere giriş yapalım.

İlginizi çekebilir: KARŞINIZDA MI 10 ULTRA & K30 ULTRA! (VIDEO)

reklam

1- Mi Band 5 ile bilgisayarı açın! Mi Band 5 ile bilgisayarınızı açabileceğinizi biliyor muydunuz?

Telefonunuzdan yapmanız gereken işlemler:

Varsa, Play Store’dan indirmiş olduğunuz Mi Fit’i silin.

Telefonunuza, aşağıda yer alan “Modlu Mi Fit” .apk dosyasını indirin.

Hesap bilgilerinizi girin.

Daha önce eşleştirmediyseniz Mi Band 5’inizi telefonunuz ile eşleştirin.

Profil kısmından bilekliğinizi seçin.

Biraz aşağı kaydırdığınızda, “Gelişmiş Ayarlar” sekmesini göreceksiniz.

Mi NoteBook kilidini aç seçeneğini aktive edin.

Bilgisayarınızda yapmanız gereken işlemler:

Bilgisayarınızın ayarlar kısmına giriş yapın. Arama kısmına “Bölge” yazın ve çıkan ilk seçeneğe tıklayın. Bölgenizi “Çin” olarak değiştirin.

Google’a Mi Blaze yazıp, Microsoft Store linkine tıklayın. Microsoft Store’dan Mi Blaze’i kurun. Uygulama Çince’dir, Mi Band 5’iniz seçeneklerde göründüğü esnada, sağ kısımdaki butondan seçin.

İşte bu kadar!

2- Kamera deklanşörü olarak kullanın

Diyelim ki, dolaşıyorsunuz ve yanınızda hiç kimse yok. Ne yapabilirsiniz? Mi Band 5, zor durumda imdadınıza yetişiyor.

Mi Fit uygulamasından Profil sekmesine girin. Profil sekmesinden Mi Band 5’inize tıklayın ve rn aşağıda bulunan “Lab” sekmesine girin.

Kamera ayarları seçeneği karşınıza çıkacak.

Eşleşmeyi başlat seçeneğini seçerseniz akıllı bilekliğiniz ile bağlantı kurulacaktır.

Şimdi bilekliğinizin ek ayarlar menüsünde bulunan kamera seçeneği ile bilekliğinizi deklanşör olarak kullanabilirsiniz.

3- Saat yüzlerini değiştirin!

Mi Band 4’te de mevcut olan bu fonksiyon, Mi Band 5’le daha da gelişti.

Mi Band 5’te bulunan yeni saat yüzleri bileklik arayüzü üzerinden de özelleştirilebiliyor.

İlgili saat yüzüne tıkladığınız zaman, hemen altında bir ayar ikonu göreceksiniz.

Ayar ikonuyla birlikte saat ikonunun bulunduğu kısmın altına ve üstüne; batarya, PAI, 7 günlük PAI gibi seçenekleri ekleyebiliyorsunuz.

4- Kendi fotoğrafınızı saat yüzü yapabilirsiniz

Mi Fit uygulaması üzerinde yer alan mağazanın en üst kısmında Photo Watch Face kısmı yer alıyor.

Burada saatin ne şekilde konumlandırılacağını seçtikten sonra, saatin rengini, renk seçenekleri arasından belirliyorsunuz.

Daha sonrada isterseniz ya galerinizdeki bir fotoğrafı ya da çekeceğiniz bir fotoğrafı ekleyebiliyorsunuz.

5- Binlerce yeni saat yüzü arasından seçim yapın!

Mi Fit mağazası içindeki saat yüzleri sizlere yetmiyor mu? Daha fazlasını da edinebilirsiniz.

Aşağıda vermiş olduğum linklerden, Mi Band 5 Watch Faces uygulamasını indiriyorsunuz.

Uygulama içerisinden zevkinize hitap edeni seçiyorsunuz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra uygulama sizi Mi Fit’e yönlendiriyor.

Uygulamasa yerel saat yüzleri içerisinde daha fazlaya dokunuyoruz ve oradaki seçeneklerden cihazınıza indirilen saat yüzünü seçiyorsunuz.

6- Bilekliğiniz size yolu tarif etsin

Küçük ekran, nasıl bakalım navigasyon uygulamasına diyebilirsiniz.

Fakat yine de isterseniz anlatıyorum. Play Store üzerinden Notify uygulamasını indiriyoruz.

Daha sonra uygulama içerisindeki mektup ikonuna dokunun. Burada “Haritalar” seçeneğini göreceksiniz. Haritalar’a tıklayıp etkinleştirin. İki şekilde saatinizde haritayı görüntüleyebilirsiniz.

Ben daha pratik olduğu için “Basit Mod”u kullanıyorum. Resim kısmından Düşük Kalite’yi seçin ve işlemi sonlandırın.

Daha sonra Haritalar uygulamasını açın ve herhangi bir konuma gitmek için adresinizi belirleyin. İşte bu kadar, artık tüm yol boyunca bilekliğinizi kullanabilirsiniz.

Mi Fit Mod’lu Versiyon: https://hwp.to/Modlu_Mi_Fit (MIUI Turkiye’den @wyusufw’a teşekkürler.)

Mi Band 5 Watch Faces Uygulaması: https://hwp.to/Mi_Band_5_Watch_Faces

Mi Blaze: https://hwp.to/Mi_Blaze