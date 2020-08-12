Video
Xiaomi Mi Band 5 ipuçları | Bilgisayarı bilekliğinizle açın!
Xiaomi Mi Band 5 ipuçları videomuzda, kullanmaktan keyif aldığım altı özelliği listeledim. Hadi hep birlikte özelliklere giriş yapalım.
İlginizi çekebilir: KARŞINIZDA MI 10 ULTRA & K30 ULTRA! (VIDEO)
1- Mi Band 5 ile bilgisayarı açın! Mi Band 5 ile bilgisayarınızı açabileceğinizi biliyor muydunuz?
Telefonunuzdan yapmanız gereken işlemler:
Varsa, Play Store’dan indirmiş olduğunuz Mi Fit’i silin.
Telefonunuza, aşağıda yer alan “Modlu Mi Fit” .apk dosyasını indirin.
Hesap bilgilerinizi girin.
Daha önce eşleştirmediyseniz Mi Band 5’inizi telefonunuz ile eşleştirin.
Profil kısmından bilekliğinizi seçin.
Biraz aşağı kaydırdığınızda, “Gelişmiş Ayarlar” sekmesini göreceksiniz.
Mi NoteBook kilidini aç seçeneğini aktive edin.
Bilgisayarınızda yapmanız gereken işlemler:
Bilgisayarınızın ayarlar kısmına giriş yapın. Arama kısmına “Bölge” yazın ve çıkan ilk seçeneğe tıklayın. Bölgenizi “Çin” olarak değiştirin.
Google’a Mi Blaze yazıp, Microsoft Store linkine tıklayın. Microsoft Store’dan Mi Blaze’i kurun. Uygulama Çince’dir, Mi Band 5’iniz seçeneklerde göründüğü esnada, sağ kısımdaki butondan seçin.
İşte bu kadar!
2- Kamera deklanşörü olarak kullanın
Diyelim ki, dolaşıyorsunuz ve yanınızda hiç kimse yok. Ne yapabilirsiniz? Mi Band 5, zor durumda imdadınıza yetişiyor.
Mi Fit uygulamasından Profil sekmesine girin. Profil sekmesinden Mi Band 5’inize tıklayın ve rn aşağıda bulunan “Lab” sekmesine girin.
Kamera ayarları seçeneği karşınıza çıkacak.
Eşleşmeyi başlat seçeneğini seçerseniz akıllı bilekliğiniz ile bağlantı kurulacaktır.
Şimdi bilekliğinizin ek ayarlar menüsünde bulunan kamera seçeneği ile bilekliğinizi deklanşör olarak kullanabilirsiniz.
3- Saat yüzlerini değiştirin!
Mi Band 4’te de mevcut olan bu fonksiyon, Mi Band 5’le daha da gelişti.
Mi Band 5’te bulunan yeni saat yüzleri bileklik arayüzü üzerinden de özelleştirilebiliyor.
İlgili saat yüzüne tıkladığınız zaman, hemen altında bir ayar ikonu göreceksiniz.
Ayar ikonuyla birlikte saat ikonunun bulunduğu kısmın altına ve üstüne; batarya, PAI, 7 günlük PAI gibi seçenekleri ekleyebiliyorsunuz.
4- Kendi fotoğrafınızı saat yüzü yapabilirsiniz
Mi Fit uygulaması üzerinde yer alan mağazanın en üst kısmında Photo Watch Face kısmı yer alıyor.
Burada saatin ne şekilde konumlandırılacağını seçtikten sonra, saatin rengini, renk seçenekleri arasından belirliyorsunuz.
Daha sonrada isterseniz ya galerinizdeki bir fotoğrafı ya da çekeceğiniz bir fotoğrafı ekleyebiliyorsunuz.
5- Binlerce yeni saat yüzü arasından seçim yapın!
Mi Fit mağazası içindeki saat yüzleri sizlere yetmiyor mu? Daha fazlasını da edinebilirsiniz.
Aşağıda vermiş olduğum linklerden, Mi Band 5 Watch Faces uygulamasını indiriyorsunuz.
Uygulama içerisinden zevkinize hitap edeni seçiyorsunuz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra uygulama sizi Mi Fit’e yönlendiriyor.
Uygulamasa yerel saat yüzleri içerisinde daha fazlaya dokunuyoruz ve oradaki seçeneklerden cihazınıza indirilen saat yüzünü seçiyorsunuz.
6- Bilekliğiniz size yolu tarif etsin
Küçük ekran, nasıl bakalım navigasyon uygulamasına diyebilirsiniz.
Fakat yine de isterseniz anlatıyorum. Play Store üzerinden Notify uygulamasını indiriyoruz.
Daha sonra uygulama içerisindeki mektup ikonuna dokunun. Burada “Haritalar” seçeneğini göreceksiniz. Haritalar’a tıklayıp etkinleştirin. İki şekilde saatinizde haritayı görüntüleyebilirsiniz.
Ben daha pratik olduğu için “Basit Mod”u kullanıyorum. Resim kısmından Düşük Kalite’yi seçin ve işlemi sonlandırın.
Daha sonra Haritalar uygulamasını açın ve herhangi bir konuma gitmek için adresinizi belirleyin. İşte bu kadar, artık tüm yol boyunca bilekliğinizi kullanabilirsiniz.
Mi Fit Mod’lu Versiyon: https://hwp.to/Modlu_Mi_Fit (MIUI Turkiye’den @wyusufw’a teşekkürler.)
Mi Band 5 Watch Faces Uygulaması: https://hwp.to/Mi_Band_5_Watch_Faces
Mi Blaze: https://hwp.to/Mi_Blaze
Video
KARŞINIZDA MI 10 ULTRA & K30 ULTRA! (VIDEO)
Xiaomi Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra modelleri Xiaomi’nin dün gerçekleştirdiği 10. yıl özel etkinliğinde duyuruldu. Bu videomuzda lansmanda ortaya çıkan telefonların özelliklerini, detaylarını ve fiyatlarını konuşuyoruz.
İlginizi çekebilir: Xbox Series X, Kasım ayında piyasaya sürülecek
Xiaomi Mi 10 Ultra özellikleri
162.38 x 75.04 x 9.45 mm
221.8 gram
6.67″ OLED TrueColor 120 Hz ekran
FHD+
HDR10+, 10-bit,
∆E: 1.0’dan düşük, JNCD: 0.63’ten düşük
1200 nit parlaklık
Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti
Adreno 650 grafik işlem birimi
8 / 12 / 16 GB bellek
128 / 256 / 512 GB depolama
48 MP 1/1.32” super sensor, 2.4μm 4-in-1 Super Pixels – OIS+EIS
48 MP 120x zoom lens – OIS+EIS
20 MP 12mm ultra-geniş 128° – (2,5cm’den makro)
12 MP portre lens – 2x zoom
20 MP 1.8mm ön kamera
8K video kaydı (ana ve telefoto lensi)
4500 mAh batarya
120 W kablolu süper hızlı şarj
50 W kablosuz hızlı şarj
10 W tersine şarj
Stereo hoparlör (Dolby Atmos desteği)
Redmi K30 Ultra özellikleri
163.3 x 75.4 x 9.1 mm
213 gram
6.67” AMOLED 120 Hz FHD+ ekran
1200 nit parlaklık
MediaTek Dimensity 1000+ 5G
6 / 8 GB bellek
128 / 256 / 512 GB depolama
64 MP ana kamera
13 MP 119° ultra geniş açılı kamera
5 MP telemakro kamera
2 MP derinlik sensörü
20MP pop-up ön kamera
4500 mAh batarya
33 W hızlı şarj
Stereo hoparlör (Hi-Res)
3,5 mm kulaklık girişi
Xiaomi Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra fiyatları
Mi 10 Ultra
8GB+128GB: 750 dolar
8GB+256GB: 800 dolar
12GB+256GB: 850 dolar
16GB+512GB: 1000 dolar
Redmi K30 Ultra
6GB+128GB: 285 dolar
8GB+128GB: 315 dolar
8GB+256GB: 360 dolar
8GB+512GB: 390 dolar
Kamera Kıyaslama
Sony Xperia 1 II, Huawei P40 Pro, OPPO Find X2 ve iPhone 11 video kıyaslama
Sony Xperia 1 II modelini diğer üst seviye telefonlar ile kıyaslıyoruz. Huawei P40 Pro, OPPO Find X2 ve iPhone 11 ile yaptığımız dörtlü kamera kıyaslaması ile cihazların ön ve arka video performanslarını ve aynı zamanda mikrofon kalitelerini videomuzdan görebilirsiniz.
İlginizi çekebilir; SONY XPERIA 1 II OFİSTE! | Alpha kameralı telefon elimizde!
Sony Xperia 1 II, Huawei P40 Pro, OPPO Find X2 ve iPhone 11 video kıyaslama
İyi seyirler…
Video
Ersin’in Poco F2 Pro deneyimi ve Oppo Reno 3 Pro ile kıyaslaması
OPPO Reno 3 Pro modelini ana telefonu olarak kullanan Ersin, POCO F2 Pro modelinin ofise gelmesi ardından yakın fiyata sahip olan cihazı da bir süre kullandı. Bakalım Ersin’in deneyimlerine göre POCO F2 Pro mu OPPO Reno 3 Pro mu daha iyi. İyi seyirler…
İlginizi çekebilir; Poco F2 Pro inceleme – Fiyatı iyi mi?