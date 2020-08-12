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KARŞINIZDA MI 10 ULTRA & K30 ULTRA! (VIDEO)
Xiaomi Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra modelleri Xiaomi’nin dün gerçekleştirdiği 10. yıl özel etkinliğinde duyuruldu. Bu videomuzda lansmanda ortaya çıkan telefonların özelliklerini, detaylarını ve fiyatlarını konuşuyoruz.
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Xiaomi Mi 10 Ultra özellikleri
162.38 x 75.04 x 9.45 mm
221.8 gram
6.67″ OLED TrueColor 120 Hz ekran
FHD+
HDR10+, 10-bit,
∆E: 1.0’dan düşük, JNCD: 0.63’ten düşük
1200 nit parlaklık
Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti
Adreno 650 grafik işlem birimi
8 / 12 / 16 GB bellek
128 / 256 / 512 GB depolama
48 MP 1/1.32” super sensor, 2.4μm 4-in-1 Super Pixels – OIS+EIS
48 MP 120x zoom lens – OIS+EIS
20 MP 12mm ultra-geniş 128° – (2,5cm’den makro)
12 MP portre lens – 2x zoom
20 MP 1.8mm ön kamera
8K video kaydı (ana ve telefoto lensi)
4500 mAh batarya
120 W kablolu süper hızlı şarj
50 W kablosuz hızlı şarj
10 W tersine şarj
Stereo hoparlör (Dolby Atmos desteği)
Redmi K30 Ultra özellikleri
163.3 x 75.4 x 9.1 mm
213 gram
6.67” AMOLED 120 Hz FHD+ ekran
1200 nit parlaklık
MediaTek Dimensity 1000+ 5G
6 / 8 GB bellek
128 / 256 / 512 GB depolama
64 MP ana kamera
13 MP 119° ultra geniş açılı kamera
5 MP telemakro kamera
2 MP derinlik sensörü
20MP pop-up ön kamera
4500 mAh batarya
33 W hızlı şarj
Stereo hoparlör (Hi-Res)
3,5 mm kulaklık girişi
Xiaomi Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra fiyatları
Mi 10 Ultra
8GB+128GB: 750 dolar
8GB+256GB: 800 dolar
12GB+256GB: 850 dolar
16GB+512GB: 1000 dolar
Redmi K30 Ultra
6GB+128GB: 285 dolar
8GB+128GB: 315 dolar
8GB+256GB: 360 dolar
8GB+512GB: 390 dolar
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