Xiaomi Mi 9T vs Galaxy S10e kamera karşılaştırması videomuzda, iki cihaz karşı karşıya geliyor. Bakalım 4000 TL segmentinin iki önemli oyuncusu arasında ne gibi farklar var?

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Xiaomi Mi 9T vs Galaxy S10e kamera karşılaştırması

Kamera donanımlarına ilk olarak Xiaomi Mi 9T ile başlayacak olursak cihazın arkasında üçlü bir kamera sistemi yer alıyor. 48 MP‘lik ana kamera F/1.8 diyafram değeri ile geliyor. Ana kamerada OIS olmaması ise göze çarpan bir eksik.

Ana kameranın yanı sıra cihazda 8 MP‘lik 2x optik zoom yapabilen bir telephoto lens ve 13 MP‘lik ultra geniş açı kamerası sıralanıyor. Ön tarafta ise 20 MP‘lik açılır kapanır mekanizma ile çalışan bri selfie kamerası mevcut. Ön kamerada F/2.2 diyafram değeri bulunuyor.

Galaxy S10e modeline baktığımızda ise çift arka kamera karşımıza çıkıyor. Ana kamera F/1.5 ile F/2.4 arasında değişim yapabiliyor ve OIS desteği sunuyor. İkinci kamera ise 16 MP çözünürlüğünde ve ultrageniş açı senör olarak çalışıyor. Ön tarafta ise 10 MP‘lik bir selfie kamerası mevcut.

Fiyat konusuna baktığmızda ise Xiaomi Mi 9T modeli şu anda ülkemizde 3799 TL ve 3999 TL olmak üzere iki farklı modelle satılıyor. Samsung Galaxy S10E modelinin başlangıç fiyatı ise 4250 TL civarından başlıyor. Tabii ki satın alınan yere göre fiyatlarda değişiklik görebilirsiniz.