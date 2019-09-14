iPhone 11 serisi AnTuTu testi sonuçları ortaya çıktı

Akıllı telefon denilince akla gelen ilk testlerden AnTuTu Benchmark, iPhone 11 serisinin test sonuçlarını yayınladı. Yeni iPhone modellerinin merak edilen AnTuTu test sonuçları haberimizde!

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iPhone 11 serisinin AnTuTu Benchmark test sonuçları şaşırttı!

AnTuTu Benchmark v7 testlerinde ortaya çıkan üç iPhone da gizlenmek için kod adlarıyla görüntüleniyor. Ancak özelliklere bakıldığında hangi sonucun hangi iPhone modeline ait olduğu kolayca ayırt edilebiliyor. Test detaylarında tüm modellerin 4 GB LPDDR4 RAM‘e sahip olduğu doğrulanırken, Pro Max modeli 512 GB depolama ile diğerlerinden ayrılıyor. Önceki söylentilerde Pro ve Pro Max modellerinin 6 GB RAM ile geleceği iddia edilirken, lansmanda ortaya çıkan veriler iddiayı yalanlamıştı.

iPhone 11 test skorları ise cihazların yüksek performansını ortaya koyuyor. Serinin başlangıç modeli iPhone 11, toplamda 456.655 puan alırken Pro versiyonundan yaklaşık 1.000 puan önde görünüyor. Pro Max modeli ise depolama alanı avantajından ötürü 462.098 puan alarak serinin en performanslı telefonu oluyor. Bu sonuçlara göre güncel iPhone’lar, geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPhone XS ve XS Max’e kıyasla %28 oranında puan artışı yaşamış.

Apple’ın belirlediği ilk parti ülkelerde ön siparişe çıkan yeni iPhone’lar 699 dolardan başlayan fiyat etiketi ile 20 Eylül’den itibaren satışta olacak. Cihazların ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatlarının nasıl olacağı ile ilgili bir bilgi ise henüz mevcut değil.