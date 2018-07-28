Xiaomi Mi 8 Explorer Edition resmi görselleri yayınlandı

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition tanıtılmaya hazırlanıyor. Cihazı 24 Temmuz’da tanıtacağını söyleyen Xiaomi’nin, yaşadığı teknik sorunlar yüzünden, cihazın tanıtımını 30 Temmuz’a aksattığını sizlere bu haberimizde paylaşmıştık.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition hakkında resmi görseller yayınlandı

Uzun süredir hakkında birçok sızıntının dolaştığı Xiaomi’nin arka tarafı saydam olan telefonu Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, hala satışa çıkabilmiş değil. Şirket bugün cihazın çıkış tarihinden bahsederken, şıklığına da değindi ve cihazı içeren birkaç görsel paylaştı. Tamamen saydam telefonlar hepimizi heyecanlandırıyor. Teknoloji henüz o kadar gelişmiş olmasa da, bu amaç uğruna üretilen cihazlardan Mi 8 Explorer Edition, arka kısmı saydam olarak gelecek.

Mi 8 Explorer Edition, iç bileşenlerini oldukça net gösteren yarı saydam cam arka kısım ile geliyor. Telefonun yarı saydam arka tarafının, gerçek donanımları göstermediği iddia edildi. Oysa ki kullanıcılar arka tarafta görebildikleri işlemci, ram gibi diğer iç bileşenlerin gerçek olduklarını düşünüyorlardı. Bu sebeple, Mi 8SE ve Mi 8 sahipleri arka tarafın tıpkı Mi 8 EE’de olduğu gibi, yarı saydam arka tarafa benzeyen koruyucu kılıf satın alabilirler. Aynı zamanda Mi 8 Explorer Edition’un arka tarafında bir parmak izi okuyucu bulunmuyor. Mi 8 EE, ekran altı parmak izi okuyucu teknolojisine sahip olarak kullanıcılarıyla buluşacak.

Xiaomi’nin iddiasına göre, telefonun ekranı çok hassas bir basınç sensörü ile donatılmış. Bu sebeple kullanıcıların ekran kilidini parmak izi ile açabilmeleri için, ekrana hafifçe dokunmaları yeterli olacak. Yani kullanıcıların ekran kilidini açabilmeleri için ekrana sertçe bastırmalarına gerek yok. Cihaz ayrıca yüz tanıma güvenliğini de bünyesinde barındırıyor olacak.

Cihazın fiyatı 3699 Yuan yani yaklaşık 2650 Türk Lirası olacak. Bu fiyat yarı saydam tasarım konsepti ve ekran altı parmak izi okuyucu gibi yenilikler için çok kötü bir fiyat değil. Karşılaştırma açısından, Mi 8 6GB + 256GB sürümü ile Mi 8 Explorer Edition 8GB + 128GB sürümü arasında yaklaşık 300 Türk Lirası fark var. Bu fiyat bilgilerinin haber tarihindeki döviz kuruyla hesaplandığını ve ülkemizdeki vergilerin fiyatlara dahil olmadığını hatırlatalım. Cihazın yayınlanan resmi görsellerini merak ediyorsanız, sizi aşağıya alalım.

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