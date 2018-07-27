Xiaomi Mi 8 Explorer Edition modelinin satış tarihi kesinleşti!

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mayıs ayında tanıttığı Mi 8 Explorer Edition modelinin daha önce sızan bir posterde 24 Temmuz’da mağazalardaki yerini alacağını duyurmasına rağmen beklenen gerçekleşmedi.

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Xiaomi’nin global sözcüsü Donovan Sung’ın resmi twitter hesabı aracılığıyla paylaştığı tweet ile modelin 30 Temmuz‘da, resmi internet mağazası aracılığıyla Çin‘de satışa çıkacağını duyurdu.

Bu satış için ne kadar stok hazırladığı bilinmeyen firma, kullanıcıları oldukça uzun bir süre bekletmiş durumda. Tasarımsal olarak transparan arka bölümü, teknik olarak ise 3D yüz tanıma ve ekrana entegre parmak izi sensörüyle fark yaratan Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, yaklaşık olarak 550 dolar fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor. Çin dışına ne zaman çıkacağı bilinmeyen modelin, ilk satışının ardından, stokların saniyeler içerisinde tükenmesi bekleniyor. Resmi olarak Türkiye mağazasını açmaya hazırlanan Xiaomi‘nin, yıl bitmeden yeni Mi 8 ailesini Türkiye’ye getirmesi bekleniyor.